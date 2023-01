Trumpu se dve leti po napadu na ameriški kongres ni zgodilo še nič #video

Napada se je udeležilo več kot 2.000 ljudi, med in za posledicami napada je umrlo pet ljudi, ranjenih je bilo 140 kongresnih policistov, kongresna palača pa je bila razdejana. Trump je napad opazoval iz Bele hiše in je šele po dveh urah privržence pozval, naj se umaknejo.

Napad je bil zadnji poskus obstanka na oblasti

Napad je izpostavil pomanjkljivosti v kongresni varnosti. Zaradi zborovanja Trumpovih privržencev pred Belo hišo 6. januarja so se pričakovale le glasne demonstracije, na napad razjarjene množice pa ni bil pripravljen nihče.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je pred napadom zavrnil pobudo, da na formalnem potrjevanju volilnih izidov po državah nekaj izidov zavrne, Trumpovi ljudje pa bi potem predstavili svoj lažni seznam elektorjev, ki bi potrdili njegovo zmago ne glede na volilne izide.

Vse to in še več je odkrila temeljita preiskava posebnega odbora v predstavniškem domu, ki je zaslišal več kot tisoč ljudi, na odmevnih javnih zaslišanjih pa predvsem nekdanje Trumpove sodelavce, ki so iz prve roke poročali o dogajanju. Odbor je pred koncem leta preiskavo sklenil in podal več kot 800 strani dolgo poročilo ter priporočilo pravosodnemu ministrstvu, naj sproži kazenski pregon Trumpa.

Trump je na zborovanju privržence pozval k pohodu na kongres, ki se ga je hotel udeležiti tudi sam, vendar mu je to preprečila tajna služba. Foto: Reuters

Podporniki v zapor, Trump brez posledic

Več sto privržencev, med njimi vodilnih pripadnikov skrajno desnih organizacij, je vero v Trumpa plačalo z obsodbami in zapornimi kaznimi, bivšemu predsedniku pa se ni zgodilo še nič in je celo razglasil, da se bo leta 2024 spet potegoval za predsednika ZDA.

Zaslišanje policistov po napadu na ameriški kongres. Foto: Reuters

Proti Trumpu sicer poteka preiskava o njegovi vlogi pri napadu in drugih prizadevanjih za spreobrnitev izida demokratičnih volitev, vodi pa jo posebni tožilec Jack Smith.

Predsednik Joe Biden bo ob današnji drugi obletnici napada priredil slovesnost, na kateri bo odlikoval 12 ljudi, ki so glede na navedbe Bele hiše 6. januarja leta 2021 pomembno prispevali k demokraciji. Med njimi so denimo policisti, ki so ta dan branili kongres. T. i. državljanske medalje bo Biden podelil prvič, odkar je zasedel položaj.