Zaradi lanskoletnega napada na ameriški kongres predlagajo kazenski pregon Trumpa

Trumpovi privrženci so napadli kongres, da bi preprečili formalno potrditev izidov predsedniških volitev, na katerih je zmagal demokrat Joe Biden. Trump je trdil, da je na volitvah prišlo do velikih prevar in o tem prepričal svoje privržence. Preiskava je odkrila, da je obenem načrtoval, da bi s pomočjo svojih lažnih elektorjev ostal na oblasti.

Poteza odbora je pričakovana

Poteza odbora je pričakovana, čeprav razen politične odmevnosti ne nosi nobenih posledic. Kongres ne more kazensko preganjati nikogar, pravosodno ministrstvo pa že vodi svojo kazensko preiskavo. Trumpa glede tega preiskuje posebni tožilec Jack Smith.

Kongresni odbor namerava predlagati pregon zaradi oviranja uradnih postopkov in prevare ameriške administracije.

Trump vse očitke zavrača. Njegov tiskovni predstavnik Steven Cheung je v petek poudaril, da je preiskovalni odbor zaslišal privržence gibanja Never Trump, ki jih je označil za madež v zgodovini države.

Napadalec na ameriški kongres obsojen na pet let zapora

Ameriški zvezni sodnik Timothy Kelly je v petek enega od napadalcev na ameriški kongres 6. januarja lani obsodil na pet let zapora, 36 mesecev nadzorovane prostosti in 2000 dolarjev kazni za škodo, ki jo je povzročil v kongresu. Douglas Jensen iz Iowe se za svoja dejanja ni opravičil.

Po navedbah tožilstva je bil Jensen med prvimi, ki so prebili policijski kordon in vdrli v kongresno palačo. Pri tem so preganjali enega od policistov, ki jih je pretental, da niso vdrli naravnost v senatno dvorano, kjer so bili člani kongresa.

Jensen, ki je bil oblečen v majico z napisom pripadnikov teorij zarote Qanon, je med napadom prepričeval policiste, da morajo aretirati podpredsednika ZDA Mika Pencea in vse druge skorumpirane politike, torej tiste, ki niso na strani bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Jensena so aretirali kmalu po napadu na kongres. Med drugim je bil obtožen oviranja uradnega postopka, napada na policista in uničevanja javne lastnine.

Porota je Jensena spoznala za krivega vseh sedmih točk obtožnice že septembra, sodnik pa je pri kazni sledil željam tožilstva. Pripomb odvetnika, da si Jensen le želi domov k ženi in otrokom, ni upošteval. "Sam si se postavil na čelo drhali, ko ste uničili dolgo zgodovino mirnega prenosa oblasti v naši državi. Tega si več ne smemo dovoliti," je ob izreku kazni povedal sodnik.

Zgodba o napadu na kongres se končuje. Preiskovalni odbor bo 21. decembra objavil svoje sklepno poročilo, v katerem med drugim namerava izdati priporočila pravosodnemu ministrstvu ZDA za kazenski pregon. Po poročanju medijev bo priporočil tudi kazenski pregon Trumpa.