Vrnitev Trumpovega velikega megafona?

"Za vse tiste, ki ste spraševali: ne bom prišel na inavguracijo 20. januarja." To je bil tvit, ki ga je 8. januarja 2021 objavil odhajajoči predsednik ZDA Donald Trump. Obenem je bil to tudi njegov zadnji tvit, preden se je vodstvo Twitterja odločilo, da mu za stalno ukine osebni račun. Razlog za to je bil seveda napad Trumpovih privržencev na ameriški kongres, ki se je zgodil 6. januarja.

Za Trumpa je veljalo, da je nekakšen kralj Twitterja. Na to družbeno omrežje je prišel marca 2009, zlati časi pa so se zanj začeli, ko je poleti 2015 napovedal kandidaturo za predsednika ZDA. Twitter je za Trumpa postal velik megafon. Ko mu je leta 2016 uspelo premagati Hillary Clinton in postati predsednik ZDA, so bili številni prepričani, da mu je to uspelo tudi po zaslugi svojih provokativnih objav na Twitterju.

Brez dvoma je s pomočjo Twitterja Trump dvigal ogromno prahu in postal za nekaj let prvo ime tega družbenega omrežja. S svojimi provokativnimi tviti, v katerih je zanikal volilne izide in širil za lase privlečene teorije o volilnih goljufijah, je po volitvah leta 2020 tudi brez dvoma podžigal svoje podpornike.

Tisti najbolj goreči so se 6. januarja 2021 zbrali v Washingtonu, kjer jih je Trump še dodatno podžgal s svojim govorom, nato so odšli proti kongresu in vdrli vanj. To je bila kaplja čez rob za takratno vodstvo Twitterja, da je Trumpu za stalno ukinilo račun. Sedmega januarja 2021 je podobno storil tudi Facebook, le da ukinitev računa traja do januarja 2023.

Trumpov zadnji tvit iz januarja 2021:

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

A tudi trajna ukinitev Trumpovega računa na Twitterju je veljala le, dokler ni družbe za 44 milijard ameriških dolarjev kupil poslovnež Elon Musk, sicer že prej znan kot vneti uporabnik tega omrežja. Musk je tako Trumpov račun znova dovolil. A vsaj za zdaj Trump ni objavil še nobenega novega tvita.

Razlogov za to je verjetno več. Eden od njih je, da je Trump februarja letos zagnal lastno družbeno omrežje z imenom Truth Social. Zato tudi ni v njegovem poslovnem interesu, da bi se vrnil na Twitter in povečeval promet na konkurenčnem družbenem omrežju. Trump verjetno tudi upa, da se bo v obdobju predvolilne kampanje, ko bo eden od glavnih in najzanimivejših predsedniških kandidatov, povečala uporaba njegovega omrežja.

Drugi razlog, da Trump vsaj za zdaj noče nazaj na Twitter, je morda mogoče iskati v tem, da je v zadnjem obdobju nekakšen novi kralj tega omrežja, to je uporabnik, ki je najbolj zanimiv za druge uporabnike, postal Musk. Trump bi kot nekdanji najzanimivejši uporabnik Twitterja bil v tem trenutku le druga violina.

Tretji razlog pa se morda skriva v Trumpovem mnenju o Musku. Musk, ki zadnje čase ne skriva javne naklonjenosti republikancem, je bil dolga leta javni podpornik demokratov. Pred volitvami leta 2016 je podprl Clintonovo in grajal Trumpa. Nekateri Trumpovi podporniki so takrat Muska primerjali z znanim goljufivim naložbenikom Bernardom Madoffom in razvpitim energetskim podjetjem Enron, ki je po razkritju goljufij neslavno propadlo.

Elon Musk je nedavno znova dovolil Trumpov osebni račun na Twitterju, a se nekdanji predsednik ZDA za zdaj ne zmeni za to, ampak objavlja le na svojem družbenem omrežju Truth Social. Foto: Guliverimage

Trump in Musk sta imela torej v teh letih zelo spremenljiv odnos. Trump je tako enkrat Muska hvalil, drugič ga je grajal. Podoben je Muskov odnos do Trumpa. Julija letos je tvitnil, da je Trump prestar, da bi leta 2024 znova kandidiral za predsednika.

Trump mu je vrnil z objavo na svoji družbeni "resnici": "Ko je Elon Musk prišel v Belo hišo, da bi mu pomagal pri njegovih subvencioniranih podjetjih, – pa naj bodo to električni avtomobili, ki imajo premajhen doseg, samovozeči avtomobili, ki se zabijajo, ali rakete, namenjene nikamor, ki bi bili brez subvencij ničvredni – in mi govoril, da je velik podpornik Trumpa in republikancev, bi mu lahko rekel, naj gre na kolena in prosi, bi ta to tudi storil ..."

Profesor na fakulteti za družbene vede (FDV) Marko Milosavljević Foto: STA

O Twitterju Marko Milosavljević pojasnjuje, da je to družbeno omrežje predvsem nekakšen megafon. "To pomeni, da Twitter sam po sebi sploh ni tako relevanten. Tudi v Sloveniji, če pogledate statistične podatke, boste videli, da sta bistveno bolj relevantna Instagram in Facebook. Twitter je tudi v svetu na splošno platforma, ki bistveno odstopa od nekega splošnega nacionalnega demografskega povprečja, kar pomeni, da je na Twitterju nadpovprečno število ljudi, ki se ukvarjajo s politiko, mediji, računalništvom, piarjem in podobnimi zadevami. Vsakdanjih ljudi je na Twitterju razmeroma malo. Tisti, ki se na Twitterju pogosto pretvarjajo, da so vsakdanji ljudje, so v resnici najpogosteje troli."

Kot pravi Milosavljević, vsebine, ki so objavljene na Twitterju, pridejo do razmeroma ozkega kroga neke zelo zainteresirane javnosti, da potem te vsebine zelo angažirano deli, jih komentira, se med seboj prepira in tako naprej. "Ampak za splošni učinek je v resnici še vedno ključna vloga klasičnih medijev, ki potem to vsebino, objavljeno na Twitterju, okrepijo tisti hip, ko začnejo nekoga citirati, in tisti hip, ko začnejo te stvari objavljati kot relevantne. Mediji s tem sebi in javnosti v resnici naredijo medvedjo uslugo, ker v tem primeru tudi oni v resnici delujejo kot megafoni, namesto da bi poklicali akterja, to je nekega politika, gospodarstvenika ali športnika, in pridobili njegovo izvirno izjavo. Mediji torej samo reproducirajo tisto, kar je nekdo objavil na Twitterju."

To se je zgodilo tudi v obdobju prve Trumpove kampanje za predsednika ZDA. Kot pojasnjuje Milosavljević, je bil Trump v času napovedi kandidature za predsednika ZDA poleti 2015 na repu republikanskih politikov. "Nihče mu ni pripisoval nobenih realnih in večjih možnosti niti za zmago znotraj republikanske stranke. Potem pa je predvsem s pomočjo svojih kontroverznih izjav, najprej jih je objavljal na Instagramu, potem pa zlasti na Twitterju, poskrbel za veliko medijske pozornosti. In s to medijsko pozornostjo je postal relevanten dejavnik. Najprej v republikanski stranki, tako da mu je uspelo zmagati na republikanskih strankarskih volitvah, potem pa mu je še uspelo postati predsednik ZDA. Twitter je torej tukaj šele prva stopnja, glavna stopnja za splošno občinstvo so še vedno klasični mediji," ugotavlja Milosavljević.

Glede Muskove odločitve, da Trumpu znova dovoli račun na Twitterju, Milosavljević pravi, da je ta odločitev predvsem zanimiv kazalnik tega, kako družbena omrežja v resnici danes še vedno delujejo. "Delujejo torej kot nekakšna muha svojih lastnikov. Ali je to Elon Musk, Mark Zuckerberg ali katerikoli drugi lastnik kakšnega drugega družbenega omrežja. Njihova pravila so večinoma pogosto arbitrarna in popolnoma nedorečena. Tudi njihova hišna pravila, to je terms and conditions, so zelo pogosto nedorečena, so pogosto nenatančna in že v preteklosti se je dostikrat dogajalo, tudi pri Twitterju, še pred Muskom, da so nekatere stvari nenatančno opredelili."

Pogosto so žrtve teh nedorečenih pravil mediji. Kot pojasnjuje Milosavljević, tako družbena omrežja oziroma platforme tudi slovenskim medijem skoraj redno preprečujejo objavo relevantnih novinarskih fotografij. "Poznamo primer, da so enemu od naših medijev preprečili objavo znane fotografije vietnamske deklice iz obdobja vojne v Vietnamu, na kateri teče stran od goreče vasi. To se je že prej zgodilo nekemu nizozemskemu časopisu. Takrat sta se na to Facebookovo cenzuro odzvala tako glavni urednik nizozemskega časopisa, in, če se ne motim, tudi nizozemski premier."

Ti primeri cenzure so posledica njihove nedorečenosti in muhavosti. Pa tudi posledica dejstva, da imajo družbena omrežja za te posege na razpolago pogosto neusposobljene ekipe ljudi. "Mediji in javnosti nimajo skoraj nobenih možnosti posredovanj in ustreznega odziva. Če se neki lastnik odloči, da en dan dovoli Donalda Trumpa, se lahko neki lastnik naslednji dan odloči, da dovoli objave Vladimirja Putina in samodržcev iz Čečenije ali pa dovoli objave Islamske države. Ta oseba se lahko iz enake muhavosti in samovoljno kot lastnik, niti ne kot urednik, odloči, da bo dovolil objavo nasilnih prizorov, na primer obglavljanja talcev."

Milosavljević je tudi prepričan, da bi morala nad platformami obstajati neka splošna zakonodaja, ki bi lahko preprečila najhujše arbitrarnosti oziroma najhujše muhavosti. "Nekega dne lahko ta isti lastnik sestavi seznam ljudi, ki jim zato, ker mu niso všeč, ne bo več dovolil objavljati na tej platformi. Rekel bo, da je to njegova zasebna lastnina. To je res, ampak tudi v ZDA vse pogosteje ugotavljajo, da imajo te platforme vse značilnosti kritične infrastrukture, ki jo potrebuje neka družba za svoje delovanje. Tudi zaradi varnostnih razlogov, v primerih, kot so vojne, nemiri ali pandemije nalezljivih bolezni, kot je covid-19."

Kot še pravi Milosavljević, v ameriški politiki intenzivno razpravljajo o tem, da se tem velikim platformam dodeli status kritične infrastrukture, kot sta na primer elektrika ali vodovod, za katero morajo obstajati nekakšna univerzalna pravila, ne pa, da se lastnik lahko samovoljno odloči, da vas izključi.