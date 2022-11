Lahko DeSantisu sploh še kdo prepreči preboj v Belo hišo?

Kot kaže, se bo glavni boj za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024 odvijal med dvema Floridčanoma: med floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom in "naturaliziranim" Floridčanom newyorških korenin Donaldom Trumpom. Na fotografiji: Ron DeSantis in njegova žena Casey.

Kot kaže, se bo glavni boj za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024 odvijal med dvema Floridčanoma: med floridskim guvernerjem Ronom DeSantisom in "naturaliziranim" Floridčanom newyorških korenin Donaldom Trumpom. Na fotografiji: Ron DeSantis in njegova žena Casey. Foto: Guliverimage

Ron DeSantis je že nekaj let vzhajajoča republikanska zvezda, na nedavnih floridskih guvernerskih volitvah pa je zablestel v vsem sijaju. Vse več republikancev zdaj v mislih na predsedniške volitve leta 2024 stavi nanj in se oddaljuje od Donalda Trumpa. A ta se še očitno ne namerava odpovedati načrtom o vnovični kandidaturi za predsednika ZDA in je začel javno udrihati po DeSantisu.

To je bil zmagovalni večer za 44-letnega floridskega guvernerja Rona DeSantisa. Z veliko razliko skoraj 20 odstotnih točk je v boju za guvernerski stolček v torek premagal svojega demokratskega izzivalca Charlieja Crista.

DeSantis Florido obarval rdeče

Pred štirimi leti, ko se je DeSantis prvič zavihtel na guvernerski položaj, je bila njegova zmaga zelo tesna, za zgolj 32.463 glasov. Tokrat je zmagal z razliko nekaj več kot 1,5 milijona glasov. In to mu je uspelo v zvezni državi, ki je bila še do nedavnega tako imenovana nihajoča država, to je zvezna država, ki ni bila ne trdno republikanska ne trdno demokratska (spomnimo se le na tesen izid na Floridi v obdobju ameriških predsedniških volitev leta 2000).

Ne čudi, da je bil DeSantisov prvi nastop po zmagi nabit s samozavestjo in odločnostjo. V govoru, za katerega je delno navdih našel tudi pri nekdanjem britanskem premierju Winstonu Churchillu, je tako rekoč napovedal vojno tako imenovanemu zbujenstvu (woke v izvirniku): "… Nikoli se ne bomo predali zbujenski drhali. Florida je kraj, kamor pride zbujenstvo umret!" Vsekakor so to besede, ki jih trdna republikanska baza zadnja leta rada sliši.

V ZDA ni bilo rdečega cunamija

Na Floridi priljubljeni DeSantis je s svojo prepričljivo zmago še bolj zažarel, ker republikanci na volitvah v zvezni kongres sredi predsedniškega mandata niso ravno blesteli. Pred vmesnimi volitvami so napovedovali rdeči val (najbolj samozavestni so celo obljubljali rdeči cunami), ki bo dal republikancem prepričljivo večino v predstavniškem domu kongresa in v senatu. Na koncu bo verjetno zmaga v predstavniškem domu zelo pičla, o večini v senatu pa bo najverjetneje odločal drugi krog senatnih volitev v zvezni državi Georgii.

DeSantisov nagovor volivcem po zmagi na guvernerskih volitvah:

DeSantis: "We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers, and we reject woke ideology...We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die!"pic.twitter.com/O59Og21fpd — Daily Wire (@realDailyWire) November 9, 2022

"Od rdečega vala do rdeče poroke." Tako je po prvih izidih vmesnih volitev zagrenjeno tvitnil Ben Shapiro, zadnja leta eden od najglasnejših in najbolj vplivnih mnenjskih voditeljev na republikanski desnici. Rdeča poroka je morda namig na tako imenovano rdečo poroko oziroma pokol v Igri prestolov oziroma malce pesniški izraz za katastrofo.

Pozneje je Shapiro še tvitnil: Make America Florida (sl. Naredimo iz ZDA Florido). Več kot očiten namig, da je tudi Shapiro med DeSantisovimi občudovalci.

Vse več republikancev stavi na DeSantisa

Shapiro ni edini, ki je navdušen nad DeSantisovim uspehom. Še bolj jasna je bila konservativna komentatorka Liz Peek, ki je na spletni strani Fox News, glavnega medija republikanskih volivcev, objavila komentar volitev z naslovom Ron DeSantis je novi vodja republikancev in podnaslovom Republikanci so pripravljeni, da gredo naprej brez Trumpa.

Da bi bil DeSantis boljša republikanska izbira kot Trump na volitvah leta 2024, je že leta 2020 pisala Ann Coulter, nekdanja Trumpova politična muza (menda je Trumpa navdihnila za njegovo nasprotovanje priseljevanju iz Latinske Amerike pred predsedniškimi volitvami leta 2016).

Trumpizem brez "otročjega" Trumpa?

Coulterjeva je po volitvah leta 2020, ko je demokrat Joe Biden premagal Trumpa, a so se republikanci na volitvah v predstavniški dom in senat, pa tudi na volitvah na ravni zveznih držav, razmeroma dobro odrezali, dejala, da je bilo sporočilo ameriških volitev to, da hoče večina Američanov trumpizem brez Trumpa.

Politična komentatorka Ann Coulter, ki je nadarjena za napovedovanje volilnih razpletov (bila je ena od prvih, ki je pred predsedniškimi volitvami leta 2016 napovedovala Trumpov uspeh, zaradi česar je bila tarča posmeha), že vsaj od volitev 2020 stavi na Rona DeSantisa. Foto: Guliverimage

Zanj Coulterjeva posmehljivo pravi, da se vede kot osemletni otrok. Trdi tudi, da bo za trumpizem boljše, če bo dobil kakšnega odraslega voditelja. Takšen voditelj je po njenem mnenju DeSantis.

Trump hoče biti zmagovalec

To navdušenje nad DeSantisom med vse več republikanci pa seveda ni všeč Trumpu. Ta po porazu na predsedniških volitvah leta 2020 za zdaj še ni jasno napovedal, da bo kandidiral na volitvah leta 2024, a je nenehno namigoval o tem. Ne nazadnje tudi njegove za lase privlečeno zatrjevanje, da ga je leta 2020 Biden premagal s pomočjo volilnih goljufij in da torej te volitve niso legitimne, nakazujejo, da resno razmišlja o vnovični kandidaturi.

Pred volivci se namreč hoče vedno samozavestni in pogosto nastopaški Trump prikazati kot rojeni zmagovalec, ki je zmagal tudi leta 2020, a so mu zmago ukradli s pomočjo goljufij.

Zakaj takšna taktika, je pravzaprav razkril v intervjuju z britanskim novinarjem Piersom Morganom leta 2008: "Amerika ljubi zmagovalce, pika! Zmagati moraš, to je bistvo. Veš, Muhammed Ali je govoričil in govoričil, a je zmagoval. Če pa govoričiš in govoričiš, toda izgubiš, se takšen nastop ne izide."

Porazi kandidatov, ki jih je izbral Trump

Če Trump svoj poraz leta 2020 upravičuje z domnevnimi goljufijami in tako podžiga teorije zarot, pa bo imel precej težje delo po letošnjih vmesnih volitvah. Trump se je namreč zelo vpletal v republikanske strankarske volitve, ko so republikanci izbirali kandidate za letošnje vmesne volitve. Tako je osebno podprl več kot 200 kandidatov za različne funkcije na državni in zvezni ravni.

Donald Trump, ki menda po volitvah zaradi slabih izidov nekaterih svojih kandidatov stresa jezo celo nad ženo Melanio, že napada svojega tekmeca DeSantisa. Med drugim mu očita, da je povprečnež in da je nelojalen. Prav tako Trump poudarja, da je na predsedniških volitvah leta 2020 na Floridi dobil milijon več glasov kot DeSantis letos na guvernerskih volitvah. Trump je leta 2020 dobil nekaj več kot 5,6 milijona glasov, DeSantis pa letos nekaj več kot 4,6 milijona. Seveda je treba upoštevati, da je bila na predsedniških volitvah večja volilna udeležba kot na guvernerskih. Foto: Reuters

Zdaj pa so se številni njegovi kandidati slabo odrezali na vmesnih volitvah, kjer so jih premagovali demokratski kandidati. Velik polom je doživel televizijski zvezdnik Mehmet Oz, bolj znan kot dr. Oz. Ta je v tekmi za senatni sedež v Pensilvaniji izgubil v boju z demokratom Johnom Fettermanom, in to kljub temu, da je Fetterman maja letos doživel kap in je le stežka sodeloval v kampanji.

Jezo naj bi stresal nad Melanio

Zaradi poraza dr. Oza naj bi po poročanju ameriških medijev Trump stresal jezo tudi nad svojo ženo, našo rojakinjo Melanio. Menda naj bi mu ona priporočila televizijskega zvezdnika in upokojenega srčnega kirurga, ta je obenem tudi prvi musliman, ki so ga demokrati ali republikanci nominirali za zveznega senatorja. Poraz v Pensilvaniji je še bolj pekoč zato, ker je dr. Oza porazil Fetterman, ki spada na levo krilo demokratov.

Podobne poraze so Trumpovi izbrani kandidati doživeli tudi v New Hampshiru, Arizoni in (delno) tudi v Georgii. Na senatnih volitvah v New Hampshiru je spodletelo republikancu Donu Bolducu, ki širi teorije zarot o volilnih prevarah leta 2020. Na drugi strani je zmerni republikanec Chris Sununu prepričljivo zmagal na tamkajšnjih guvernerskih volitvah.

Težave Trumpovih kandidatov v Georgii in Arizoni

Podobno je v Georgii, dolga leta tradicionalno republikanski zvezni državi, zmerni republikanski guverner Brian Kemp, ki ni naklonjen Trumpu, brez težav zmagal, Trumpov kandidat za senatorja, nekdanji poklicni igralec ameriškega nogometa Herschel Walker, pa se bo moral za zmago potegovati v drugem krogu volitev 6. decembra.

Trump je tik pred vmesnimi volitvami prvič javno napadel DeSantisa:

V Arizoni pa bo, kot nakazujejo do zdaj prešeti glasovi, najverjetneje spodletelo političnemu novincu Blaku Mastersu (poleg Trumpa ga je podpiral tudi milijarder Peter Thiel). Kot trdi britanski novinar Andrew Neil, bi republikanci lahko zmagali na senatorskih volitvah v Arizoni, če bi kandidiral dvakratni guverner Doug Ducey. A ta ni dobil podpore na strankarskih volitvah, ker mu je nasprotoval Trump. Razlog tega nasprotovanja: Ducey ni podpiral teorije o volilnih goljufijah leta 2020.

Trump kot grešni kozel?

Trump tako postaja za vse bolj številne republikance grešni kozel letošnjih vmesnih volitev, saj so prepričani, da so bili demokrati letos zaradi Bidnove osebne nepriljubljenosti in visoke inflacije zreli za prepričljiv poraz.

Seveda pa Trump ne namerava vreči puške v koruzo. Tik pred vmesnimi volitvami je namignil, da bo 15. novembra, torej čez tri dni, napovedal nekaj "zelo velikega" (najverjetneje ima v mislih napoved predsedniške kandidature). Začel je tudi javne napade zoper tekmeca DeSantisa.

Trump žali DeSantisa in mu grozi

Trump, ki je znan po tem, da daje posmehljive vzdevke svojim političnim tekmecem (demokratka Elizabeth Warren je tako postala Pocahontas, Biden pa Zaspani Joe oziroma Sleepy Joe v izvirniku), je pred vmesnimi volitvami na shodu v Pensilvaniji DeSantisa preimenoval v DeSanctimoniousa (to bi lahko poslovenili kot DeSvetohlinca).

Ron DeSantis je za Trumpa nevaren zato, ker ni protitrumpovski republikanec, zaradi česar bi bil odbijajoč za republikansko volilno jedro, ampak vsaj javno zagovarja politiko, ki je dobila ime trumpizem. DeSantis, ki je bil dolga leta značilen republikanec v slogu Georgea Busha mlajšega ali Mitta Romneya, je postal goreč Trumpov privrženec po predsedniških volitvah leta 2016. Bil je tako vnet za Trumpa in njegovo politiko, da so mu nadeli vzdevek Trumpov napadalni pitbul. Foto: Reuters

Po volitvah pa je bil Trump še napadalnejši do mlajšega tekmeca za srca republikanskih volivcev: "Mislim, da bi se lahko zelo hudo poškodoval, če bi kandidiral (za predsednika ZDA, op. p). O njem bi vam lahko povedal stvari, ki ne bodo preveč laskave – o njem vem več kot kdorkoli – razen morda njegove žene." Besede, ki so jih Trumpovi kritiki označili kot grožnje v mafijskem slogu. Ne preseneča, da zadnje čase zanj zelo pogosto uporabljajo vzdevek Strupeni Trump (Toxic Trump).

Kako se bodo na koncu odločili republikanci?

Do volitev leta 2024 je še kar precej časa, zato je težko natančno in zanesljivo napovedati, kako se bo na koncu razpletlo tekmovanje med Trumpom in DeSantisom. Morda bi lahko rekli, da ima Trump verjetno še vedno veliko možnosti za republikansko predsedniško nominacijo, če bodo republikanci volili s čustvi.

Če pa bodo republikanci pred oddajo glasov na strankarskih volitvah (te se bodo začele februarja 2024) premišljevali o tem, kdo ima več možnosti, da na volitvah leta 2024 premaga demokratskega tekmeca, pa ima lahko DeSantis odprto pot do zmage.