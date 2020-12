Ženska, ki lahko odloči, kakšna bo prihodnost ZDA

Demokrati so novembra z Joejem Bidnom zmagali v bitki za Belo hišo (to zmago jim poskuša poraženec Donald Trump razveljaviti s pomočjo pravnih postopkov), a njihov izplen na kongresnih volitvah je bil slabši od pričakovanj. Še vedno imajo večino v predstavniškem domu kongresa, a manjšo kot pred volitvami.

Republikanci bodo imeli vsaj 50 senatorjev

Tudi na volitvah v senat se niso preveč dobro odrezali. Senat, ki ima zelo pomembno vlogo v ameriškem političnem sistemu preverjanja in ravnovesij (na primer glasovanje o vrhovnih sodnikih, ki jih predlaga predsednik ZDA), ima sto sedežev.

Pred volitvami so imeli republikanci 53 senatorjev, demokrati pa 47 senatorjev, od tega sta dva neodvisna. Novembra letos je moralo na volitve 33 senatorjev – 21 republikancev in 12 demokratov. Po novembrskih volitvah je novo razmerje moči 50 republikanskih proti 48 demokratskim senatorjem.

Drugi krog v Georgii

Dva senatna sedeža, tista v Georgii, še nista zapolnjena, ker nobeden od kandidatov ni dobil več kot 50 odstotkov glasov, kot veleva tamkajšnja volilna zakonodaja. Drugi krog volitev bo tako 5. januarja prihodnje leto.

Na novembrskih volitvah so demokrati republikancem vzeli po en senatni sedež v Arizoni in Koloradu, republikanci pa demokratom senatni sedež v Alabami. Vsaka od 50 zveznih držav ima, ne glede na število prebivalstva, dva senatna sedeža v Washingtonu, kar bolj koristi republikancem, ti so močni zlasti v državah z manjšim številom prebivalcev. Ameriški spletni medij Vox je izračunal, da bodo demokratski senatorji v novem sklicu senata, če bodo republikanci dobili oba senatna sedeža v Georgii in imeli 52 sedežev, kljub temu zastopali vsaj 20,3 milijona več ljudi kot republikanski senatorji. Če pa bodo sedeža dobili demokrati, bo 50 demokratskih senatorjev zastopalo 41,5 milijona več ljudi kot 50 republikanskih senatorjev. Foto: Reuters

Za prvi senatni sedež se bosta potegovala zdajšnji republikanski senator David Perdue in demokratski izzivalec Jon Ossoff, za drugega pa zdajšnja republikanska senatorka Kelly Loeffler in demokratski izzivalec Raphael Warnock.

Kamala Harris kot jeziček na tehtnici?

Če bo januarja prihodnje leto demokratom uspel veliki met, bi z dvema novima senatorjema izenačili moči z republikanci. Razmerje bi bilo 50 proti 50. Potem bi bila jeziček na tehtnici na glasovanju Kamala Harris, ki bo po 20. januarju kot podpredsednica ZDA tudi predsednica senata.

Seveda si na drugi strani republikanci na vse pretege prizadevajo demokratom preprečiti, da bi imeli poleg Bele hiše in večine v predstavniškem domu v svojih rokah tudi senat. V tem primeru bi imeli demokrati skoraj popolno oblast. Če pa bodo republikanci ohranili večino v senatu, bodo lahko Bidnu precej zagrenili predsednikovanje.

Ogromno denarja za volilno kampanjo

Zaradi izjemne pomembnosti januarskih volitev ne preseneča, da se v Georgio steka ogromno denarja za volilno kampanjo vseh štirih kandidatov. Po nekaterih ocenah naj bi bile to ene od najdražjih senatnih volitev v ameriški zgodovini. Vsega skupaj naj bi štirje kandidati za volilno kampanjo oziroma za volilne oglase na koncu zapravili več kot 400 milijonov dolarjev.

Perdue je bil dolga leta v poslovnih vodah. Svojo poslovno žilico kaže tudi tako, da rad trguje z delnicami. Letos se je zapletel v škandal, ker je januarja, ko so senatorji dobili poročilo o širjenju novega koronavirusa, kupil nekaj delnic podjetja DuPunt, ki izdeluje zaščitno opremo, in farmacevtskega podjetja Pfizer. Na drugi strani je prodal delnice igralnice Caesars Entertainment, ki je pozneje zaradi pandemije morala zapreti vrata. Podobno je delnice prodajala in kupovala Loefflerjeva skupaj s svojim možem. Perdueju in Loefflerjevi so zato očitali, da sta izkoristila notranje informacije, a ju je junija senatna komisija za etiko oprala krivde. Foto: Reuters

Georgia je dolga desetletja (od takrat, ko so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja številni beli demokrati na jugu ZDA prestopili v republikanski tabor) bolj naklonjena republikancem. A letos je v tej zvezni državi demokrat Biden dobil več glasov od republikanca Trumpa.

Demografske spremembe in večja registracija temnopoltih

Na to dejstvo svoje strankarske kolege opozarja tudi znani republikanski volilni strateg Karl Rove. Prav tako ugotavlja, da se Georgia demografsko spreminja, saj se je v zadnjih letih vanjo (še zlasti na območje prestolnice Atlanta) iz drugih zveznih držav priselilo veliko ljudi. Ti so večinoma mladi in bolj liberalno usmerjeni.

Poleg tega ima v Georgii pomembno vlogo temnopolta demokratka Stacey Abrams, ki je leta 2018 za las izgubila guvernerske volitve. Abramsova je spodbudila veliko temnopoltih volivcev, da so se pred letošnjimi volitvami registrirali, kar je eden od razlogov za Bidnovo zmago.

Republikanska bogataša

Oba republikanska aduta, tako Perdue kot Loefflerjeva, sta bogataša. Zdaj 71-letni Perdue (rojstni dan je slavil pretekli četrtek) je bil desetletja uspešen menedžer. Najbolj znano podjetje, v katerem je delal, je proizvajalec športnih copat Reebok.

Ossoff se je v politiki prvič preizkusil leta 2017, ko je kandidiral za izpraznjeni sedež v predstavniškem domu kongresa, a je bil v dotlej trdno republikanskem volilnem okraju za las neuspešen. Foto: Reuters

Leta 2014 je zajadral v politične vode in kandidiral za senatorja. Je eden od najbogatejših senatorjev, pod palcem ima skoraj 16 milijonov dolarjev. Letos se je potegoval še za naslednji šestletni mandat na Kapitolu in v prvem krogu zbral največ glasov, malo manj od polovice.

Mladi demokratski tekmec

Njegov demokratski tekmec Ossoff je precej mlajši, letos je dopolnil 33 let. Po poklicu je raziskovalni novinar in direktor podjetja za snemanje dokumentarcev (med drugim je za BBC posnel dokumentarec o zločinih Islamske države), ki ima sedež v Londonu. V Londonu je Ossoff tudi študiral ekonomijo.

Ossoff je judovskega rodu, zato je nastal manjši škandal, ko je Perduejeva kampanja na Facebooku objavila oglas, v katerem so Ossoffu digitalno povečali nos. Ossoff je oglasu očital antisemitizem, kmalu po tem je Perdue oglas umaknil.

Od kmečkega dekleta do bogatašinje

Če sta bila Perdue in Ossoff rojena v Georgii, pa je bila visokorasla Loefflerjeva (v višino meri 180 centimetrov) rojena na drugem koncu ZDA – v Illinoisu. Njeni starši so kmetje, ki so pridelovali koruzo in sojo, zdaj pa so kmetijo prepustili naslednikom.

Warnock je v prvem krogu senatnih volitev zmagal z nekaj manj kot 33 odstotki. Loefflerjeva, ki je v prvem krogu večino svoje kampanje usmerila proti republikanskemu tekmecu Dougu Collinsu (ta je bil na koncu tretjeuvrščeni), je dobila skoraj 26 odstotkov glasov. Loefflerjeva Warnocku očita, da je nevaren in radikalen, demokrati pa Loefflerjevi tako kot Perdueju očitajo koruptivno delovanje. Na fotografiji: Warnock na pogrebni slovesnosti za pokojnim kongresnikom Johnom Lewisom v cerkvi v Atlanti. Foto: Reuters

Petdesetletna Loefflerjeva je finančnica in strokovnjakinja za trženje. Leta 2002 se je zaposlila v družbi Intercontinental Exchange, ki je med drugim lastnica newyorške borze. Leta 2014 se je poročila z Jeffreyem Sprecherjem, ki je direktor družbe Intercontinental Exchange. Živita na velikem posestvu v bližine Atlante, za katero sta odštela več kot deset milijonov dolarjev.

Najbogatejša v senatu

Leta 2018 so njeno premoženje ocenili na 165 milijonov dolarjev, skupaj z možem pa sta menda "težka" kar 800 milijonov dolarjev (po drugi oceni pa 500 milijonov), zaradi česar velja za najbogatejšo med senatorji. Pri delu senatorke in v kampanji za prevoz uporablja zasebno potniško letalo, ki po oceni stane od sedem do 20 milijonov dolarjev.

Loefflerjeva je tudi solastnica ženskega košarkarskega kluba Atlanta Dream, ki nastopa v poklicni ligi WNBA. Pred meseci so nekatere igralke nosile majice v podporo gibanja Black Lives Matter (sl. Temnopolta življenja štejejo) – BLM, kar je Loefflerjevo razjezilo. Po njenem mnenju je BLM marksistično gibanje, ki hoče uničiti ZDA.

Baptistični duhovnik

Zaradi tega so se ji avgusta letos nekatere igralke njenega kluba zoperstavile z majicami, na katerem je bil napis Vote Warnock (sl. glasujte za Warnocka). Warnock je njen demokratski tekmec. Star je 51 let, po poklicu pa je baptistični duhovnik. Njegova glavna politična tema je čim večja dostopnost zdravstvenega zavarovanja.

Kdorkoli bo zmagal, ali Loefflerjeva ali Warnock, pa ne bo imel običajnega šestletnega mandata, ampak bo moral leta 2022 znova na volitve. Loefflerjeva je namreč nadomestna senatorka, saj je januarja letos zamenjala senatorja Johnnyja Isaksona, ta se je umaknil iz politike zaradi zdravstvenih razlogov. Loefflerjevo je za nadomestno senatorko imenoval republikanski guverner Georgie Brian Kemp.