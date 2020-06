Trumpova lepotica, ki načrtuje veliki pobeg

"Povem ti tole. Če ne veš, ali bi volil zame, potem nisi temnopolt." Tako je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden 22. maja dejal temnopoltemu radijskemu voditelju z umetniškim imenom Charlamagne tha God, ko je ta dejal, da ima še nekaj vprašanj zanj pred novembrskimi predsedniškimi volitvami.

Republikansko udrihanje po Bidnu

Biden je svoje besede izrekel v šaljivem podtonu, kar je dal vedeti s svojim nasmehom, a ZDA so pred volitvami in predsedniški kandidat mora paziti, kaj govori. Republikanci so seveda ves čas na preži, če ga bo ostareli Biden kdaj polomil, in priložnost, ki jim jo je nerodno ponudil na pladnju, so pograbili z obema rokama ter skušali z ogorčenim udrihanjem po Bidnu pridobivati temnopolte glasove.

Toda nekaj dni pozneje, 25. maja pozno popoldne, je v Minnaeapolisu v ameriški zvezni državi Minnesoti temnopolti George Floyd v trgovini z imenom Cup Foods kupil cigarete in jih plačal z bankovcem za 20 dolarjev. Prodajalka je preverila pristnost bankovca in naprava za preverjanje pristnosti je pokazala, da je bankovec ponarejen. Poklicala je policijo, ki je aretirala Floyda. Ta se je sprva upiral aretaciji in tudi po vklenitvi ni želel v policijsko vozilo.

8 minut in 46 sekund, ki so vrgle ZDA iz tira

Po prerivanju so ga policisti vrgli na tla. Trije so ga pritiskali k tlom, pri čemer je policist Derek Chauvin s kolenom pritiskal na Floydov vrat celih 8 minut in 46 sekund. Čeprav je Floyd večkrat prosil Chauvina, naj odmakne koleno, saj ne more dihati, ta tega ni storil. Chauvin tudi ni uslišal rotenja mimoidočih, naj pusti Floyda, saj je v vidnih težavah in se aretaciji ne upira več. Nesrečnež je tako izgubil zavest in pozneje v bolnišnici umrl.

Čeprav med četverico policistov, ki so aretirali Georgea Floyda, niso bili le belopolti policisti, je Floydova aretacija in smrt postala za številne Afroameričane in tudi belopolte demokrate simbol načrtnega policijskega nasilja nad temnopoltimi, ki je del sistemskega rasizma. Seveda je glavni krivec izbruha nasilja in protestov Derek Chauvin (levo zgoraj), ki je skoraj devet minut s kolenom pritiskal na Floydov vrat. Kot zanimivost: priimek Chauvin je nosil tudi legendarni, morda tudi izmišljeni Napoleonov vojak Nicolas Chauvin, po katerem je prepričanje o večvrednosti lastnega naroda dobilo ime šovinizem (ang. chauvinism). Foto: Reuters

Morda bi dogodek hitro šel v pozabo, če Floydove aretacije ne bi s svojim pametnim telefonom po naključju snemala 17-letna Darnella Frazier, ki je ravno takrat s svojo devetletno nečakinjo prišla v trgovino Cup Foods. Posnetek Floydove aretacije, ki je bil obenem tudi posnetek njegovega umiranja, je objavila na svojem računu na družbenem omrežju Facebook.

Najhujši nemiri po letu 1968

Najprej je počilo v Minneapolisu, kjer temnopolti predstavljajo slabo petino prebivalstva, jeza pa se je nato razširila tudi v druga ameriška mesta. Protesti so se pogosto sprevrgli v izgrede, ropanje trgovin in uničevanje lastnine.

ZDA, ki so že zaradi pandemije novega koronavirusa in gospodarskih posledic zajezitvenih ukrepov tako rekoč na robu živčnega zloma, so tako doživele najhujši izbruh afroameriškega nezadovoljstva po letu 1968 (takrat je jezo temnopoltih sprožil umor bojevnika za pravice temnopoltih Martina Luthra Kinga). Za nameček je ameriški predsednik Donald Trump, ki je tako ali tako zelo osovražen med demokrati, z nekaterimi svojimi izjavami še prilil olje na ogenj.

Manj kot desetina temnopoltih je volila Trumpa

Trump in republikanci nasploh nimajo močne podpore med temnopoltimi. Na zadnjih predsedniških volitvah leta 2016 je za Trumpa po podatkih Pew Research Centra volilo le šest odstotkov temnopoltih, za njegovo demokratsko tekmico Hillary Clinton pa 91 odstotkov. Trump je imel tudi malo podpornikov med znanimi temnopoltimi Američani.

Leta 2016 je Donalda Trumpa na predsedniških volitvah podprlo le šest odstotkov temnopoltih volivcev, ki so predstavljali desetino volilnega telesa (v ZDA živi okoli 13,4 odstotka Afroameričanov). Trump je upal, da bo letos s pomočjo mladih temnopoltih konservativcev, kot je Owensova, dobil več glasov temnopoltih. Foto: Reuters

Lahko jih preštejem na prste ene roke: nevrokirurg in politik Ben Carson, šerif iz Wisconsina David A. Clark mlajši, novinarka in zvezda resničnostnega šova Vajenec Omarosa Manigault in igralka Stacey Dash, ki se jo morda spomnite iz filma Nimaš pojma (Clueless), v katerem je zaigrala ob Alicii Silverstone.

Na konservativnem nebu zasije nova politična zvezda

Zadnja leta pa je kot meteor zablestela Candace Owens. Zgovorna lepotica hitrih besed, ki je lahko hkrati očarljiva in nepopustljivo napadalna, je hitro postala ljubljenka Trumpovih privržencev in politična zvezda na družbenih omrežjih. Nekdaj – tja do leta 2016 – je bila še liberalna privrženka demokratov, ki so ji republikanci šli zelo na živce.

Nato je čez noč zamenjala politično stran in s tako ihto, kot je nekdaj napadala republikance in "čajankarje", zdaj obračunava z demokrati. Oktobra 2018 je v okviru Trumpove predsedniške kampanje ustanovila gibanje z imenom blexit, ki po družbenih omrežjih nagovarja temnopolte Američane, naj zapustijo demokratsko stranko in se registrirajo kot republikanci. Od tod skovanka blexit – "black" (sl. temnopolt/črn) in "exit" (sl. izhod).

Beg "sužnjev" z nove demokratske plantaže

Owensova, ki se je šele leta 2018 registrirala kot republikanka in do zdaj po lastnih besedah še nikdar ni volila, trdi, da beli liberalci oziroma demokrati uničujejo črno Ameriko. Njen pogled je takšen: demokrati zagovarjajo državno pomoč temnopoltim v zameno za njihove volilne glasove. A ta državna pomoč je dvorezen nož, ki temnopoltim v resnici preprečuje, da bi se postavili na lastne noge in v polnosti zaživeli.

Še nekaj dni pred Floydovo smrtjo je bil Trumpov demokratski izzivalec Joe Biden v zagati, ker se je nerodno pošalil, da kdor voli Trumpa, ni črn, zdaj pa lahko upa na veliko podporo temnopoltih. Velika večina temnopoltih voli demokrate, čeprav v zgodovini temu ni bilo vedno tako. Demokrati so v 19. stoletju zagovarjali suženjstvo, republikansko stranko pa so ustanovili nasprotniki suženjstva. Stvari so se postavile na glavo, ko so se Afroameričani v 20. stoletju množično izseljevali na sever ZDA, kjer so postali volivci demokratov, ki so v industrijskih delih ZDA postali stranka delavcev, katoliških priseljencev, Judov in temnopoltih. Na jugu ZDA pa so bili demokrati še vse tja do 60. let zagovorniki rasnega razlikovanja. Foto: Reuters

Ta položaj Owensova opisuje kot novo demokratsko plantažo (demokrati so bili v 19. stoletju zagovorniki suženjstva in so imeli podporo lastnikov plantaž, na katerih so delali sužnji, op. p.), iz katere se lahko temnopolti rešijo samo tako, da zbežijo proč od demokratov in začnejo voliti za republikance.

Owensova proti akciji Black lives matter

Svoje zamisli je predstavila tudi v knjigi s pomenljivim naslovom Blackout (v slovenščino je naslov težko prevedljiv, ker je besedna igra, ki se poigrava z nenadno izgubo zavesti, odhodom in morda tudi s pojmom coming out). Knjiga, ki bo luč sveta zagledala septembra letos, bo imela podnaslov How black America can make its second escape from the democrat plantation (sl. Kako lahko črni Ameriki uspe njen drugi beg z demokratske plantaže).

Owensova je tudi goreča nasprotnica gibanja Black lives matter (sl. Življenja temnopoltih štejejo). To gibanje je zanjo teroristična skupina, ki jo denarno podpirajo demokrati in s katero izobraženi Afroameričani nočejo imeti ničesar skupnega. "Življenja temnopoltih štejejo le za bele liberalce, in to na štiri leta pred predsedniškimi volitvami. Tako žal mi je za vas, ki mislite drugače," je pred dnevi čivknila. In še: "Dejstvo: Izgredi, povezani z Black lives matter, so pretekli mesec uničili več nedolžnih temnopoltih življenj, kot so jih beli policisti v zadnjem desetletju."

18 minut, ki dvigajo prah po ZDA

Po protestih in izgredih po Floydovi smrti je Owensova 3. junija na družbenih omrežjih objavila tudi 18-minutni posnetek, ki ima zdaj že skoraj 90 milijonov ogledov. V njem je med drugim dejala, da upa, da bo Chauvin ustrezno kaznovan in da bo Floydova družina dosegla pravico. A poudarila, da jo moti povzdigovanje umrlega Floyda v junaka in mučenika črne Amerike, saj je bil kriminalec.

V času aretacije je bil 46-letni Floyd po njenih besedah pod vplivom mamil, v preteklost pa je bil večkrat zaprt zaradi prodaje kokaina in oboroženih ropov. V enem od ropov naj bi sodeloval pri ropu nosečnice, ki ji je v trebuh nameril pištolo.

Candace Owens se je lani poročila z Angležem Georgeom Farmerjem, ki je član stranke Brexit. Britanski časnik The Times je zato članku o njiju dal naslov Ko brexit sreča blexit:

Očitki o poniževanju lastne rase

Na levi strani političnega prostora Owensovo med drugim označujejo kot skrajno konservativko in pripadnico gibanja Alt-right. Temnopolta novinarka časnika Chicago Tribune Dahleen Glanton je tako po objavi njenega videoposnetku o Floydu v svoji kolumni zapisala: "… Candace Owens, temnopolta ženska, ki jo mazilijo za ljubljenko desnice, ker je bila pripravljena ponižati svojo lastno raso bolj, kot bi si upal katerikoli belec."

Owensova pa pravi, da ji je malo mar, če ji drugi temnopolti očitajo, da hlapčuje belcem. Takšni in podobni očitki so nanjo leteli že prej, tudi ko se je lani poročila z dve leti mlajšim bogatim angleškim poslovnežem Georgeom Farmerjem, sinom konservativnega Lorda Michaela Farmerja.

Večno zvestobo sta si obljubila na Trumpovem posestvu v Charlottesvillu. Med gosti poroke so bili tudi britanski politik Nigel Farage (mladi Farmer je član njegove Brexit stranke), ameriški igralec Jon Voight in britanska kontroverzna desna zvezda družbenih omrežij Paul Joseph Watson.