Svetlolasa lepotica, ki je postala veliko razočaranje

Linda Teuteberg je stopila v vrste nemških liberalcev že leta 1998. Takrat se je še pisala Merschin. Med letoma 2009 in 2014 je bila poslanka FDP v brandenburškem deželnem parlamentu, leta 2017 pa je bila izvoljena za poslanko v bundestagu. Na fotografiji: Teutebergerjeva in zdaj že pokojni Guido Westerwelle, ki je bil predsednik FDP med letoma 2001 in 2011. Foto: Reuters

"Novoizvoljena generalna tajnica FDP je vzhajajoča zvezda stranke. Njena prva pomemba naloga: doseči uspeh na deželnih volitvah na vzhodu Nemčije." Tako je maja lani zapisal nemški tednik Focus, ko je bila Teutebergova na kongresu FDP z veliko večino izvoljena za novo generalno tajnico stranke.

Linda je bolj priljubljena kot Lindner

Kako priljubljena je bila takrat med svojimi strankarskimi kolegi, pove podatek, da je zanjo na kongresu glasovalo skoraj 93 odstotkov delegatov. Christian Lindner, ki vodi FDP od leta 2013, je bil za predsednika stranke potrjen z nekaj več kot 86 odstotki.

Od lanske spomladi ima tako liberalna FDP (sl. Stranka svobodnih demokratov) na svojem čelu mlad moško-ženski dvojec. 41-letnemu Lindnerju, ki je velik občudovalec škotskega filozofa Adama Smitha ter zagovornik prostega trga in osebne svobode, je ob bok stopila 39-letna Teutebergerjeva, ki jo je na začetku njene poti podpiral zdaj že pokojni starosta FDP Hans-Dietrich Genscher.

Ženska z vzhoda Nemčije

V ozadju odločitve, da postane eden od glavnih obrazov FDP tudi Teutebergerjeva, je tudi strateški premislek. Prvi razlog je ta, da so v FDP želeli s Teutebergerjevo v svojo stranko pritegniti več žensk. Pred njenim prihodom na položaj generalne tajnice je bilo med člani FDP žensk le 29,1 odstotka, med mlajšimi člani je delež žensk še manjši.

Zadnja leta številne nemške stranke, tudi zaradi uspeha Angele Merkel, na vodstvene položaje postavljajo ženske. Annalena Bearbock je tako sovodja Zelenih, Saskia Esken sovodja SPD, Katja Kipping pa sovodja Levice. Tudi AfD zelo stavi na Alice Weidel. A se ta taktika pri volivcih ne obnese vedno. Tako sta razočarali volivce Annegrete Kramp-Karrenbauer in Andrea Nahles, prva kot predsednica CDU, druga kot predsednica SPD. Na žensko karto je s Teutebergovo stavila tudi FDP. Na fotografiji je Teutebergova skupaj z Nicolo Beer, nekdanjo generalno tajnico FDP, ki je od maja lani evroposlanka. Foto: Reuters

Drugi razlog za izbiro Teutebergerjeve tiči v dejstvu, da prihaja z vzhoda Nemčije, iz zvezne dežele Brandenburg. Nove nemške dežele, to so dežele nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije, so bile vedno šibka točka FDP. V teh deželah, ki že tradicionalno niso naklonjene liberalni misli, se svobodni demokrati nikoli niso trdno zasidrali, v zadnjih letih pa so izgubili tudi velik del podpore, ki jim jo je uspelo pridobiti po združitvi Nemčije.

Teutebergerjeva na "vzhodni fronti"

FDP ima namreč na vzhodu Nemčije trenutne predstavnike le v turinškem deželnem parlamentu in v Berlinu. V slednjem zlasti po zaslugi solidne podpore v zahodnih delih nemške prestolnice. Na vzhodu mesta, ki je bil nekdaj del komunistične Vzhodne Nemčije, ima FDP zelo malo podpore.

Po njeni izvolitvi so Teutebergerjevo na vzhodu Nemčije čakale kar tri težke preizkušnje: 1. septembra deželne volitve na Saškem in v Brandenburgu ter 27. oktobra v Turingiji. Za te volitve se je osebno zelo zavzela in je bila precej vpeta v kampanjo. Od 11. avgusta do zadnjega dneva kampanje je tako imela pred volitvami na Saškem in v njenem rodnem Brandenburgu kar 21 javnih nastopov v različnih mestih, včasih tudi po dva na dan.

Boleč neuspeh

V kampanji je med drugim poudarjala, da so težave, ki pestijo vzhodne dežele, v prvi vrsti posledica 40-letne diktature in planskega gospodarstva. A na koncu je na Saškem in v Brandenburgu ostala praznih rok. FDP je sicer povečala podporo v primerjavi s prejšnjimi volitvami, a premalo, da bi se prebila v omenjena deželna parlamenta.

"FDP se zdi številnim še vedno stranka z zahoda države. To ni mogla spremeniti niti nova generalna tajnica Linda Teuteberg," je po volitvah v članku z zgovornim naslovom Polom FDP na deželnih volitvah zapisal berlinski časnik Tagesspiegel. Še zlasti boleč za Teutebergerjevo je bil neuspeh v Brandenburgu, kjer je bila med letoma 2009 in 2014 sama poslanka v deželnem parlamentu.

Blamaža v Erfurtu

Majhen obliž na rane FDP in Teutebergerjeve so bile deželne volitve v Turingiji 27. oktobra, ko se je stranki za las uspelo prebiti v deželni parlament v Erfurtu. A na koncu jim je še ta uspeh nakopal težave. 5. februarja letos je namreč bil kot novi turinški ministrski predsednik v deželnem parlamentu izvoljen šef turinške FDP Thomas Kemmerich, in sicer tudi po zaslugi glasov poslancev AfD.

Nemški mediji in vodstva skoraj vseh parlamentarnih strank na državni ravni so se na to izvolitev hrupno odzvali. Nekateri so Kemmerichovo izvolitev po volji AfD celo pretirano primerjali s Hitlerjevim pohodom na oblast. Kemmerich je zaradi ogorčenih odzivov kmalu odstopil. Dogodki v Turingiji so slabo luč vrgli na celotno FDP.

Lindner noče "Jamajke"

Seveda krivde za zadnje neuspehe FDP ne moremo zvrniti le na Teutebergerjevo, nekaj napačnih potez je povlekel tudi Lindner. Ta je prevzel stranko, ko je leta 2013 izpadla iz bundestaga. Na volitvah leta 2017 jo je znova pripeljal v nemški zvezni parlament, in to s kar 10,7 odstotki.

Christian Lindner, ki FDP vodi od leta 2013, je stranko leta 2017 spet pripeljal nazaj v zvezni parlament. A zadnje mesece ima vse več težav. Želeni preboj v vzhodnonemške deželne parlamente mu tudi s Teutebergerjevo ni uspel. FDP je lani vstopil samo v turinški deželni parlament, kjer pa jim tamkajšnji šef deželne FDP Thomas Kemmerich s spogledovanjem z AfD na državni ravni za zdaj dela več škode kot koristi. To so pokazale februarske deželne volitve v Hamburgu, kjer je FDP padel pod petodstotni prag in je dobil le en neposredni mandat. Foto: Reuters

Po volitvah se je veliko govorilo o jamajški koaliciji. To je o koaliciji CDU/CSU (črnih), FDP (rumenih) in Zelenih – to so barve jamajške zastave. A na koncu iz te moke ni bilo kruha, saj Lindner ni želel v vladno koalicijo, zaradi česar je pri delu volivcev izpadel kot politik, ki ne želi prevzeti odgovornosti vladanja.

FDP brez vetra v jadrih

FDP ima tudi smolo, da ji v zadnjih letih ne uspe zagrabiti nobene velike teme in tako pridobivati volilne glasove. Glavni temi, ki sta v času pred pandemijo novega koronavirusa spodbujali volivce, so bile migracije in podnebne spremembe. Migracije so dale največ vetra v jadra AfD, čeprav je tudi FDP želela pristaviti lonček z zagovarjanjem bolj stroge politike priseljevanje, zaradi česar so jo nekateri grajali, da je le blažja oblika AfD ("AfD light").

Pri vprašanju podnebnih sprememb, ki so po zaslugi mlade Švedinje Grete Thunberg in njenih apokaliptičnih napovedi lani postale najbolj vroča nemška politična tema, pa so imeli največji politični dobiček Zeleni. Ti so se na volitvah leta 2017 odrezali slabše od liberalcev, lani pa so jih v javnomnenjskih anketah prehiteli in začeli dihati za ovratnik CDU/CSU.

Namesto Lindnerja je novi kanclerski up Habeck

Premoč nad FDP so Zeleni potrdili tudi na lanskih evropskih volitvah, ko so dobili 20,5 odstotka glasov, Lindnerjevi liberalci, ki niso preveč navdušeni nad mlado Greto, saj zagovarjajo interese gospodarstva, pa le 5,4 odstotka. Lindner, ki je bil pred leti zaradi svoje perspektivnosti v središču zanimanja nemških medijev, je postajal vse bolj nepomemben. Nova zvezda in kanclerski up je postal sovodja Zelenih Robert Habeck.

Še večji politični udarec za FDP je bila pandemija novega koronavirusa, zaradi katere je Nemčija uvedla stroge zajezitvene ukrepe, ki so precej omejili javno in poslovno življenje. Pandemija je po eni strani precej okrepila podporo CDU/CSU, ki ima po zadnjih anketah skoraj 40-odstotno podporo. Na drugi strani je opozicijskim strankam podpora upadla, še najbolj liberalcem.

FDP na poti izpada iz parlamenta

FDP se je tudi ideološko v času pandemija znašla v velikih težavah. To je namreč stranka, ki temelji na zagovarjanju osebne svobode in svobodnega tržnega gospodarstva, zajezitveni ukrepi pa so omejili osebno svobodo in povečali vlogo države na gospodarskem področju.

Politični veter, ki zadnje čase piha v Nemčiji, je torej precej neugoden za FDP. Zato ne preseneča, da je zadnja anketa nemške javne radiotelevizije ZDF svobodnim demokratom namerila le štiri odstotke. Če bi bile v nedeljo volitve, bi torej FDP spet izpadel iz nemškega zveznega parlamenta.