Bila je veliki politični up, zdaj pa trepeta za svoje življenje

Manuela Schwesig je bil pred leti ministrica v vladi Angele Merkel in veliki up nemških socialdemokratov. Zdaj je ministrska predsednica zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko in zaradi raka v strahu pred okužbo z novim koronavirusom.

Lepi obraz velike koalicije in skrivno orožje socialnih demokratov. S tema vzdevkoma so pred sedmimi leti, ko je Angela Merkel skupaj s SPD sestavila svojo tretjo vlado, nemški mediji označevali Schwesigovo, ki je takrat veljala za vzhajajočo politično zvezdo.

Vroče zaradi postelje lepe ministrice

V tretji vladi, ki jo je sestavila Merklova, je bila Schwesigova ministrica za družino, starostnike, ženske in mladino. Z 39 leti je bila takrat tudi najmlajša članica vlade. Že kmalu se je znašla v središču pozornosti medijev in javnosti, ko je nemški tednik Der Spiegel odkril, da je Schwesigova, namesto da bi iz lastnega žepa plačevala najemnino za stanovanje v Berlinu, stanovala kar v sobi na svojem ministrstvu.

Schwesigova, ki bo 23. maja dopolnila 46 let, je oktobra 2008 postala deželna ministrica za socialne zadeve in družino ter bila takrat najmlajša nemška ministrica. Njen politični vzpon in videz sta pritegnila pozornost nemških medijev, ki so začeli pisati o mladi, lepi in obetavni Manueli. Že leta 2013 je postala ministrica v nemški zvezni vladi. Foto: Reuters

Na ministrstvu za družino je namreč že njena predhodnica Ursula von der Leyen, ki je zdaj predsednica Evropske komisije, uredila stanovanjski prostor s posteljo, komodo, prho in dostopom do sosednje kuhinje. Schwesigova je tako le nadaljevala bivanjski slog svoje predhodnice.

Ateistka postane kristjanka

45-letnica Schwesigova prihaja iz zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko, a ima korenine v sosednjem Brandenburgu. Rodila se je v Frankfurtu, a ne v tistem bolj znanem Frankfurtu ob reki Majni, ki je pomembno finančno središče in sedež Evropske centralne banke, ampak v Frankfurtu ob Odri na vzhodu Nemčije, tik ob meji s Poljsko. Odraščala je v bližnjem kraju Seelow.

Leta 2000 se je po študiju financ preselila v Schwerin v Mecklenburg-Predpomorjansko. Takrat se je še pisala Frenzel. V Schwerinu si je skupaj s Stefanom Schwesigom tudi ustvarila družino. Leta 2007 je rodila sina Juliana, leta 2016 pa še hčerko Julio. Rojstvo sina ji je dalo spodbudo za pomembno življenjsko odločitev. Čeprav je bila v komunistični Vzhodni Nemčiji vzgojena kot ateistka v družini, ki ni imela nobenih stikov s z vero, se je leta 2010 krstila skupaj s svojim možem in sinom ter postala članica Evangeličanske cerkve.

Leta 2014 se je skupaj še z nekaterimi drugimi ministri in ministricami nemške vlade znašla sredi afere, ker si je stanovanje uredila kar na svojem ministrstvu. Foto: Reuters

Molitev in Sveto pismo

"Ko je prišel na svet (njen sin, op. p.), je bil zame majhen čudež in vedela sem, da sem odgovorna zanj. Toda prav tako je dobro, da je zaščitniška božja roka nad mojim sinom, mojim možem in mano," je Schwesigova pred leti nemškim medijem razložila svoj vstop v krščanstvo.

Schwesigova vsak dan začne z jutranjo molitvijo, v Svetem pismu pa naj bi našla moč in spodbudo za svoj boj za socialno pravičnost. V njene socialdemokratske besede o socialni pravičnosti so sicer nekateri podvomili, ko svojega sina ni poslal v javno, ampak v zasebno šolo.

Bliskoviti politični vzpon

Njena politična kariera se je začela leta 2003, ko je vstopila v SPD. Najprej je delovala na deželni ravni, leta 2009 pa je postala podpredsednica stranke na državni ravni. Med letoma 2008 in 2013 je bila v Mecklenburgu-Predpomorjanskem ministrica zdravje in socialne zadeve v deželni vladi. Nato jo je politična pot leta 2013 pripeljala v Berlin v nemško zvezno vlado.

Ko je bila nemška ministrica za družino, je Schwesigova junija 2016 napovedala zvezni program za boj proti skrajni desnici in obljubila več denarja za tiste nemške občine, kjer se krepi skrajna desnica. Leta 2014 pa je pomagala pri oblikovanju zakona, ki je določal obvezne ženske kvote v nadzornih svetih največjih nemških podjetij. Zakon je bil sprejet leta 2015. Foto: Reuters

Leta 2017 se je odločila za vrnitev domačo deželo, saj je dolgoletni deželni ministrski predsednik Erwin Sellering odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Julija tega leta je bila Schwesigova v deželnem parlamentu z glasovi socialdemokratskih in krščanskodemokratskih poslancev izvoljena za ministrsko predsednico, prvo žensko na tem položaju v zgodovini te nemške dežele.

Javno razkritje, da ima raka

Junija lani, ko je s položaja predsednice SPD odstopila Andrea Nahles, je Schwesigova poleg Malu Dreyer in Thorstena Schäferja-Gümbla postala ena od treh članov začasnega kolektivnega vodstva SPD. Toda lani septembra je stopila pred novinarje in javnosti razkrila, da ima raka na prsih in da odstopa z vseh funkcij v stranki na državni ravni, ostaja pa je ministrska predsednica in predsednica deželne SPD v Mecklenburg-Predpomorjanskem. Dodala je še, da je njen rak ozdravljiv.

Po njenem nastopu je nastal manjši škandal, saj je član bavarske FDP Johannes Hohenthaner na svojem tviter račun zapisal, da Schwesigovi po vsem, ker je počela v zadnjih letih proti moškim ter delovnemu in davkoplačevalskemu delu družbe, zelo težko zaželi vse dobro. FDP se je hitro ogradila od Hohenthanerja, tudi sporni tvit je bil kmalu izbrisan.

Z rdečo masko pred novinarje

Znova je Schwesigova v središču zanimanje nemških medijev v času pandemije novega koronavirusa. Tako je novinarje presenetila, ko je na novinarski konferenci, na kateri je predstavila svoje ukrepe za zajezitev širjenja virusa, prišla z rdečo zaščitno masko za usta in nos.

Schwesigova je zagovornica strogih omejevalnih ukrepov v deželi ob Baltskem morju, kjer je turizem pomembna gospodarska panoga (v Nemčiji imajo pristojnosti v boju z epidemijami zvezne dežele). Tako je med drugim zaprla vse turistične objekte. Vsi obiskovalci iz drugih zveznih dežel, ki so dopustovali v Mecklenburgu-Predpomorjanskem, so se morali vrniti domov.

Prepoved velikonočnih izletov

Schwesigova je skušala celo prebivalcem svoje dežele preprečiti obisk morske obale in jezer v času velikonočnih praznikov, a je sodišče njen ukrep razveljavilo. Se pa je sama za zgled odpovedala svojemu tradicionalnemu dopustovanju ob Baltskem morju v času velikonočnih praznikov.

Prepričana je, da je ravnala prav, ko je uvedla stroge ukrepe in tako preprečila širjenje virusa v turističnih krajih. Njene ukrepe so prebivalci dežele sprva zelo podpirali, nato pa se je podpora zmanjšala in zahteve po ponovnem odprtju turizma so postale močnejše. Turistične objekte in turistične dejavnosti bo tako Schwesigova postopoma odpirala ta mesec.

Majhna omejitev v zameno za veliko več svobode

Mecklenburg-Predpomorjansko je bila poleg Saške prva nemška zvezna dežela, ki je 27. aprila uvedla obvezno nošenje zaščitnih mask v javnem prevozu in priporočila nošenje mask oziroma pokritje nos in ust tudi v drugih javnih objektih. Šele pozneje so sledile druge nemške dežele.

Manuela Schwesig in njena novoletna poslanica, ko še ni vedela, da jo v letu 2020 čaka pandemija:

"S tem varujemo druge ljudi in drugi ljudje varujejo nas. (…) Več ljudi bo uporabljalo zaščitno masko, toliko več ukrepov bomo lahko zrahljali. To je majhna omejitev, ki lahko prinese veliko več svobode," je Schwesigova zagovarjala svojo odločitev.

Navajena na socialno distanco

"Tudi če ne bi bila bolna, bi enako ravnala," je Schwesigova dejala v intervjuju za nemški časopis Welt. Zaradi raka namreč spada v skupino, ki ji v primeru okužbe z novim koronavirusom grozi najbolj resna oblika bolezni covid-19. Še vedno je sredi zdravljenja raka. "Glede na okoliščine mi gre dobro. Za sabo imam najtežji del zdravljenja, toda še vedno nisem popolnoma zdrava."

Kot pravi, se lahko zaradi bolezni lažje postavi v kožo tistega, ki je že star ali ima kakšno kronično bolezen. Veliko ukrepov, ki so zdaj priporočeni v času pandemije, sama že prakticira zaradi raka. "Umivanje rok, skrb za fizično razdaljo, izogibanje rokovanju – vse to že dobro poznam. (…) Zato nimam nobenih težav, da si zakrijem nos in usta. Tudi to že poznam od doma, ko je moja hčerka prehlajena."