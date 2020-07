Pozabljena lepotica, ki je nora na Seks v mestu

Helle Thorning-Schmidt leta 2012, leto po tem, ko je postala prva ženska na čelu danske vlade. To so bili njeni zlati časi, ki pa so hitro minili, ker je podcenila vzdušje med danskimi volivci, ki so bili vse manj naklonjeni premalo ostri politiki do priseljevanja. Njena naslednica na čelu socialdemokratske stranke Mette Frederiksen te napake ni naredila.

Helle Thorning-Schmidt leta 2012, leto po tem, ko je postala prva ženska na čelu danske vlade. To so bili njeni zlati časi, ki pa so hitro minili, ker je podcenila vzdušje med danskimi volivci, ki so bili vse manj naklonjeni premalo ostri politiki do priseljevanja. Njena naslednica na čelu socialdemokratske stranke Mette Frederiksen te napake ni naredila. Foto: Reuters

Pred leti je Danka Helle Thorning-Schmidt veljala za eno od najlepših političark na svetu. Bila je prva ženska na čelu danske vlade, a se je morala posloviti že po enem mandatu. Lepotica, za katero so nekdaj vzdihovali skorajda vsi državniki, zdaj že nekaj let živi v Londonu.

Lepa Helle je postala zvezda svetovnih medijev decembra 2013, ko je na pogrebu južnoafriškega bojevnika proti apartheidu Nelsona Mandele izstopala s svojim malce preveč razigranim obnašanjem. S takratnim predsednikom ZDA Barackom Obamo se je zapletla v živahen pogovor, poln smeha in spogledovanja.

Helle podžge ljubosumje prve dame ZDA

Obamo in britanskega premierja Davida Camerona je privlačna Skandinavka celo nagovorila, da so sredi pogrebne slovesnosti posneli sebek. Malce preveč prisrčno obnašanje Danke in Obame je vidno vznevoljilo prvo damo ZDA Michelle Obamo, ki ju je nekaj časa mrko gledala. Nato ji je bilo zabave moža z dansko premierko dovolj, zato je vstala s sedeža in se usedla mednju. Več kot očiten dokaz ljubosumja na svetlolaso lepotico.

Če je svet zanjo izvedel na Mandelinem pogrebu, pa je bila Thorning-Schmidtova že dolga leta politična zvezda v svoji domovini. Njena politična pot se je začela leta 1993, ko se je včlanila v socialdemokratsko stranko. Morda na prvi pogled malce nenavadna odločitev, glede na to, da je njen oče politično konservativno usmerjen in da v njeni družini niso volili socialdemokratov.

Prva socialdemokratka v konservativni družini

A če upoštevamo, da svoje odraščanje v köbenhavnskem predmestju Ishøj zdaj opisuje kot odraščanje v neprivilegirani soseski na jugu danske prestolnice (ko je bila stara deset let, sta se starša ločila), in da je leta 1992 na študiju na evropskem kolidžu v Belgiji spoznala Britanca Stephena Kinnocka, ki prihaja iz znane laburistične družine, njena pot na levo morda ni takšno presenečenje. Njena politična usmeritev je pač sledila njenemu srcu. V času študija je bila v Bruslju tudi pripravnica v evroposlanski skupini danskih socialdemokratov.

Na pogrebu Nelsona Mandele decembra 2013 je bila zelo razigrana in je več kot očitno očarala ameriškega predsednika Baracka Obamo, kar pa ni bilo všeč njegovi ženi Michelle. "Tudi politiki smo ljudje, ki se radi zabavamo, ko se srečamo," je po dogodku dejala Thorning-Schmidtova. Foto: Reuters

Z mladim Kinnockom, ki je sin nekdanjega prvega moža britanskih laburistov, Valižana Neila Kinnocka, se je leta 1996 tudi poročila. Tri leta pozneje je že dosegla prvi politični uspeh, ko je po evropskih volitvah sedla v parlament. Evroposlanka je bila do leta 2004, že naslednje leto pa se je prebila v danski parlament.

Pot na oblast

Leta 2005 je bilo odločilno leto za njeno kariero. Po volitvah je namreč s čela danske socialdemokratske stranke zaradi slabega izida odstopil njen takratni predsednik Mogens Lykketoft. V boj za vodstvo stranke se je pogumno spustila tudi Thorning-Schmidtova in na koncu kot predstavnica zmernega krila tudi zmagala. Ko je aprila 2015 prevzela stranko, je bila stara 39 let.

Kot predsednica socialdemokratov je Thorning-Schmidtova postala tudi voditeljica opozicije. To ji je uspelo tudi po volitvah leta 2007, saj je bil desni tabor spet uspešnejši. A lepa Helle ni obupala, ampak se je pripravljala na nov naskok na oblast. Ta priložnost, da postane prva ženska na čelu vlade, se ji je znova ponudila leta 2011. Tokrat ji je uspelo.

Katere Danka je bila navdih za lik televizijske premierke?

Morda je k njenemu uspehu pripomogla tudi znana danska nadaljevanka Borgen (pri nas jo poznamo pod imenom Oblast), ki govori o voditeljici stranke, ki postane prva danska premierka. Nadaljevanka je prišla na danske male zaslone leta 2010 in številni so menili, da je bila prav Thorning-Schmidtova zgled, po katerem so ustvarjalci uspešne nadaljevanke oblikovali svojo domišljijsko dansko premierko.

Zlati par evropske elite. To je eden od vzdevkov, ki sta ju dobila Valižan Stephen Kinnock in Thorning-Schmidtova. Zakonca imata hčerki Johanno (na fotografiji) in Camillo. Fotografija je posneta maja 2015, ko je Helle, takrat še danska premierka, na britanskih volitvah podprla svojega moža. Foto: Reuters

Pozneje so se pojavile trditve, da je bila navdih za televizijsko dansko premierko v resnici takratna voditeljica stranke Radikalna levica (imenu navkljub gre za liberalno stranko, ki je malce bolj socialno usmerjena) Margrethe Vestager. Ta je v manjšinski vladi postala namestnica Thorning-Schmidtove.

Socialdemokratka v opoziciji, neoliberalka na oblasti

Če je v opoziciji Thorning-Schmidtova nasprotovala nižanju davkov in je zagovarjala višje socialne izdatke, je, ko je prišla na oblast, znižala davke. S tem je dobila podporo konservativno-liberalne opozicije, manj zadovoljni pa so bili Rdeče-zeleni, ekosocialistična stranka, ki je iz opozicije podpirala manjšinsko levo vlado. Leta 2014 je iz vlade izstopila Socialistična stranka, ker je vlada prodala del danskega prezadolženega državnega energetskega podjetja razvpiti ameriški banki Goldman Sachs.

A to zanjo ni bilo usodno, bolj politično usoden je bil njen odnos do priseljevanja. V prvem letu po prevzemu oblasti je namreč omilila zakonodajo glede priseljevanja in političnega azila, ki jo je pred tem zaostrila konservativna vlada. A vzdušje danskega volilnega telesa se je spremenilo, saj je v svetu prišlo do vzpona islamskega radikalizma.

Islamski terorizem na Danskem

Januarja 2015 sta islamska skrajneža napadla uredništvo francoskega satiričnega časopisa Charlie Hebdo in ubila 12 ljudi. Razmahu islamskega terorizma se ni mogla izogniti niti Danska. Februarja je islamski skrajnež v treh napadih v Köbenhavnu ubil dva človeka.

Februarja 2015 je islamski skrajnež v Köbenhavnu v treh napadih umoril dva človeka. Ena od žrtev je bil tudi danski Jud, ki ga je napadalec ustrelil pred köbenhavnsko sinagogo. Cvetje pred sinagogo je položila tudi Thorning-Schmidtova. Foto: Reuters

Pred volitvami, ki so bile junija 2015, je Thorning-Schmidtova ugotovila, da bo glavna tema vprašanje priseljevanja. Zato je obrnila ploščo in na predvolilnih plakatih prosilcem za azil pošiljala sporočila v slogu: "Če prideš na Dansko, boš moral delati." A preobrat je bil prepozen in premalo korenit. Socialdemokrati so sicer dobili največ glasov, a desni tabor je dobil več sedežev.

Slovo od politike

Novo vlado so tako s podporo protimigrantske Danske ljudske stranke oblikovali konservativni liberalci. Po porazu je Helle odstopila s čela stranke in se umaknila iz politike. Med letoma 2016 in 2019 je vodila mednarodno nevladno organizacijo Save the children (Rešimo otroke) in postala članica številnih nadzornih odborov.

Kljub politični pozabi ji torej "ni hudega". Skupaj z možem, ki je zdaj poslanec v britanskem parlamentu in član laburistične vlade v senci, je že v preteklosti dokazala, da zna spretno izkoristiti vsako priložnost.

Davčne zvijače Helle Thorning-Schmidt

Njen mož, ki je bil med drugim med letoma 2009 in 2012 eden od direktorjev Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), je tako danski davkariji sporočil, da ni danski rezident in mu zato ni treba plačevati davkov na Danskem, obenem pa je njegova žena v istem času davkariji v vlogi, s katero je njen mož zaprosil za dovoljenje za nakup polovice njunega skupnega doma, sporočila, da njen mož prebiva pri njej na Danskem vsak konec tedna v letu.

Helle Thorning-Schmidt daje napotke svojemu možu v njegovi lanski volilni kampanji:

Davkarija je zato uvedla postopek zaradi suma davčne utaje, a je na koncu zakonca oprostila. Thorning-Schmidtova se je opravičevala, da je napaka pri vlogi posledica njene malomarnosti. V medije je nato še pricurljala informacija, da je Thorning-Schmidtova med letoma 2000 in 2008 izkoristila davčne olajšave, ki veljajo za njenega moža, čeprav ni bil danski rezident. Tudi tukaj se je izvlekla in jo je "odnesla" samo z delnim vračilom denarja.

"Gucci Helle" in kraljica sebkov

Informacije o njeni davčni kreativnosti, če jo tako imenujemo, pa ji na koncu pred volitvami leta 2011 niso škodovale, čeprav je javno zagovarjala visoke davke. To so bili časi, ko "Gucci Helle" (takšen vzdevek je dobila zaradi ljubezni do oblek znanih modnih hiš), ni škodovala nobena afera.

Poleg vzdevka "Gucci Helle" je po sebku z Obamo dobila tudi vzdevek kraljica sebkov. Upravičeno, saj so njena velika strast. Ko je bila leta 2012 v norveški prestolnici Oslo, je opazila ameriško igralko Sarah Jessico Parker, ki je po podelitvi Nobelovih nagrad dajala avtograme svojim oboževalcem. Svojemu šoferju je naročila, naj ustavi vozilo, da je lahko zvezdnico prosila za skupni sebek.

Igra prestolov in Seks v mestu

Thorning-Schmidtova je velika oboževalka nanizanke Seks v mestu, v kateri je igrala omenjena Sarah Jessica Parker. Lani je v intervjuju za britansko revijo New Statesman dejala: "Igra prestolov mi je pomagala prebroditi povolilno žalost, ko sem morala odstopiti kor predsednica vlade, toda brez Seksa v mestu svet ne bi bil enak."

Vzhičena Helle Thorning-Schmidt v Oslu leta 2012, ko je po naključju srečala igralko Sarah Jessico Parker:

Čeprav je Thorning-Schmidtova na prvi pogled zelo prijazna in vljudna, pa se zna tudi zelo razjeziti. Tako je glede svojega vzdevka "Gucci Helle", ki ga ji ji ga dal neki socialdemokratski poslanec, javno govorila, da se ji zdi vzdevek zabaven.

Pobesnela Helle

Kot pa piše danski novinar Jakob Nielsen v svoji knjigi o nekdanji danski premierki, je ta, ko je prvič slišala za vzdevek "Gucci Helle", besno vstopila v pisarno svojega poslanskega kolega in ga nadrla: "Ne norčuj se iz mene in ne govori o meni, da sem Gucci, ker ne hodim naokrog kot vreča za smeti kot ti."