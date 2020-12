Mož, ki je bil strah in trepet newyorških mafijcev

Newyorčan Giuliani, ki je letos dopolnil 76 let, je bil najprej registrirani demokrat. Leta 1968 je kot prostovoljec sodeloval v kampanji Roberta F. Kennedyja za demokratsko predsedniško nominacijo, dokler ta ni tragično izgubil življenje v atentatu.

Nesojeni duhovnik se prelevi v republikanca

Po letu 1974 se je oddaljil od demokratov, bil nekaj časa registriran kot neodvisni volivec, leta 1980 pa je prestopil v republikanski tabor. Takrat se je tudi začel njegov karierni vzpon.

Giuliani je bil v času administracije republikanskega predsednika Ronalda Reagana naprej imenovan za enega od pomočnikov zveznega javnega tožilstva, leta 1983 pa je postal javni tožilec za južni okraj zvezne države New York, ki zajema tudi del mesta New York.

Vojna proti newyorški mafiji

Kot javni tožilec se je pogumno lotil šefov petih mogočnih newyorških italoameriških mafijskih družin (Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo in Bonanno) in jih spravil za zapahe. Številne so leta 1987 obsodili na dosmrtni zapor.

Videoposnetek o Giulianijevi življenski poti:

Leta 1986 so, kot piše New Yorker, šefi petih mafijskih družin celo glasovali o tem, da se znebijo nadležnega javnega tožilca. Na njegovo srečo sta na glasovanju za njegov umor glasovala le dva šefa, trije smrtonosne zamisli niso podprli. Poleg šefov newyorške mafije je menda Giulianijev umor načrtoval tudi zloglasni šef sicilske mafije Salvatore Riina.

Medijska zvezda

Giuliani, ki je tudi sam italoameriškega rodu in ima deloma mafijsko družinsko preteklost (njegov oče je bil nekaj časa zaradi ropa celo v zaporu in je bil pozneje ulični izterjevalec dolgov), je bil zaradi svojega boja proti mafiji prava medijska zvezda. Tudi zato, ker je rad stal v luči medijskih žarometov.

Tudi mediji so ga imeli radi, ker ni dolgovezil, ampak je nizal udarne, strnjene izjave, ki so bile dolge od 20 do 30 sekund. "So kot ukrojene za večerna poročila," je leta 1985 o Giulianijevih izjavah za New York Times Magazine dejal radijski producent Dick Brennan.

Skok v politične vode

Že takrat so newyorški republikanci Giulianija omenjali kot morebitnega republikanskega kandidata za guvernerja ali senatorja. Na drugi strani so odvetniki, ki so branili mafijce, Giulianiju očitali, da v medijih udriha po njihovih strankah zaradi želje po politični karieri.

Giuliani je zaradi svoje priljubljenosti pogosto igral samega sebe v različnih filmih in nanizankah, tudi v kultnem Seinfeldu:

Januarja 1989, ko je Reagan odšel iz Bele hiše, je Giuliani zapustil tožilske vode in postal odvetnik. Začel pa se je tudi njegov naskok na politične funkcije. Sprva neuspešno.

Newyorški župan

Začetek je bil sicer obetaven, saj je leta 1989 na republikanskih strankarskih volitvah premagal milijarderja in poznejšega predsednika Svetovnega judovskega kongresa Ronalda Lauderja. A je nato na županskih volitvah za las izgubil proti demokratskemu kandidatu, temnopoltemu Davidu Dinkinsu.

Leta 1993 je znova kandidiral in tokrat premagal Dinkinsa. Postal je prvi republikanski župan New Yorka po letu 1965. Njegova glavna volilna baza so bili belopolti katoliki (irski in italijanski Američani) in judje.

Rak, ločitev in umik iz volilne kampanje

Zmagal je tudi na volitvah leta 1997. Ker je mandat župana New Yorka omejen na dva zaporedna mandata, se je Giuliani začel počasi ozirati po drugih funkcijah. Leta 2000 je tako kandidiral za newyorškega senatorja. Njegova tekmica na demokratski strani je bila nekdanja prva dama Hillary Clinton.

Giuliani je bil trikrat poročen. Med letoma 1968 in 1982 je bil poročen z Regino Peruggi, med letoma 1984 in 2002 z Donno Hanover in od leta 2003 do 2019 z Judith Nathan (na fotografiji). Z drugo ženo Donno ima dva otroka, sina Andrewa in hčerko Caroline. Foto: Reuters

Po anketah je bil enkrat pred Clintonovo, drugič je zaostajal za njo. A na volitvah se nikoli nista spopadla, saj je aprila 2000 Giuliani izvedel, da ima raka na prostati in da mora na zdravljenje.

Za nameček so se takrat mediji tudi veliko razpisali o tem, da ima poročeni Giuliani (s svojo drugo ženo Donno Hanover ni živel skupaj že od leta 1996) zunajzakonsko razmerje z Judith Nathan. Giuliani je na koncu napovedal ločitev od žene in umik iz senatorske tekme.

Pohvale za njegov odziv na 11. september

Še pred odhodom iz županske pisarne se je moral Giuliani 11. septembra 2001 skupaj s svojimi someščani soočiti s terorističnim napadom Al Kaide na New York. Giuliani je takrat, kot župan napadenega velemesta, ki je moralo prebroditi negotove čase, postal svetovno razpoznaven.

Giuliani je zmagal na volitvah za newyorškega župana leta 1993 in 1997. Ker je županski mandat v Velikem jabolku omejen na dva zaporedna mandata, po katerem lahko nekdanji župan znova kandidira šele po štiriletnem premoru, leta 2001 ni več kandidiral. Nekaj mesecev pred iztekom njegovega županovanja so 11. septembra 2001 islamski teroristi napadli New York in porušili slavna newyorška dvojčka. Na fotografiji Giuliani po napadih pri ruševinah stolpnic Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Foto: Reuters

Zaradi njegovega samozavestnega in odločnega vodenja je dobil vzdevek ameriški župan (America's mayor). Revija Times ga je leta 2001 razglasila za osebnost leta, britanska kraljica Elizabeta II. pa mu je leta 2002 podelila častni viteški naslov.

Naskok na Belo hišo

Leta 2007 je Giuliani (ozdravljen in od leta 2003 poročen s svojo nekdanjo ljubico Judith) znova hotel seči po visokem političnem položaju. Tokrat je meril kar na Belo hišo. A je zaradi slabih izidov na primarnih volitvah leta 2008 izstopil iz tekme in za republikanskega predsedniškega kandidata podprl Johna McCaina, ki ga je potem premagal demokrat Barack Obama.

Znova se je v politično igro Giuliani vrnil leta 2016 skupaj s svojim someščanom Donaldom Trumpom. Pred volitvami je bil eden od njegovih najbolj glasnih podpornikov, po volitvah pa se je omenjal kot kandidat za državnega sekretarja, a na koncu ni bilo nič iz tega. Postal je le Trumpov svetovalec.

Trumpov osebni odvetnik

Leta 2018 je postal Trumpov osebni odvetnik. Maja 2019 je kot tak nagovarjal novega ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, naj Ukrajinci začnejo s preiskavo ukrajinskega podjetja Burisma, kjer je v nadzornem odboru tedaj sedel Hunter Biden, sin Joeja Bidna. Pozneje je Trump v telefonskem pogovoru z Zelenskim pogojeval ameriško pomoč z omenjeno preiskavo.

V času, ko je bil Giuliani newyorški župan, je bil poslovnež Trump njegov politični podpornik. Po Trumpovem vstopu v politiko sta zamenjala vlogi in Giuliani je postal Trumpov podpornik. Po Trumpovi zmagi je bil Giuliani nekaj časa predsednikov svetovalec za kibernetsko varnost, od leta 2018 naprej pa je njegov osebni odvetnik. Če smo čisto iskreni, v tej vlogi ravno ne blesti in ne žanje uspehov. Foto: Reuters

Sploh letos gre Giulianiju (tako kot njegovemu klientu Trumpu) vse narobe. Najprej ga je osmešil britanski komik Sacha Baron Cohen, ki mu je pripravil past in ga zasačil ter posnel v nerodnem položaju, ko je ležeč na postelji ob prisotnosti domnevne novinarke z roko segel v svoje hlače.

Tarča posmeha

Zagatni položaj, ki je del letošnjega drugega dela filma o izmišljenem kazahstanskem novinarju Boratu, je Giuliani opravičeval s tem, da ni bilo nič seksualnega, ampak je samo po odstranitvi mikrofona ponovno zatlačil srajco v hlače.

Here's the Rudy Giuliani Borat scene so everyone can make up their minds pic.twitter.com/PChEkSQ2Kw — Dan Milano (@DanMilanoHere) October 23, 2020

Še večja tarča posmeha (še zlasti demokratov in Trumpu nenaklonjenih medijev) je postal po letošnjih predsedniških volitvah, ko eno za drugo vlaga neuspešne pritožbe, s katerimi skuša (delno) razveljaviti volitve po posameznih zveznih državah, da bi Trumpu priskrbel drugi mandat.

Niz spodletelih javnih nastopov

Najprej so se mediji norčevali iz Giulianija, ko je v Philadelphii pripravil novinarsko konferenco v bližini trgovine s spolnimi pripomočki. Na novinarski konferenci 19. novembra je bil tarča posmeha, ker mu je med izjavo po obrazu začela teči raztopljena barva, s katero si je pobarval zalisce.

Sidney Powell, Mike Flynn's lawyer now working for Trump, says the election was rigged by "communist money" and a scheme devised by the late Hugo Chavez, President of Venezuala. pic.twitter.com/8XTnRHCzAM — Josh Marshall (@joshtpm) November 19, 2020

Na novinarski konferenci, na kateri je bilo predstavljeno veliko za lase privlečenih zgodb o volilnih goljufijah, ki naj bi Trumpu ukradle zmago na volitvah, je še najbolj odbito teorijo o volilnih prevarah (vsebovala je komunistični denar, ki je pritekel iz Venezuele, Kube in morda Kitajske, pokojnega venezuelskega predsednika Huga Chaveza in naprave za elektronsko oddajo volilnih glasov Dominion) predstavila odvetnica Sidney Powell.

Polom v Michiganu

Zgodba Powellove je bila tako za lase privlečena, da je vanjo podvomil tudi desno usmerjeni televizijski novinar na Fox News Tucker Carlson. Powellova je potem odšla iz Giulianijeve skupine odvetnikov, a s tem spodrsljajev ni bilo konec.

Giuliani je 2. decembra s svojo skupino odvetnikov prepričeval michiganske zakonodajalce, naj razveljavijo volitve v tej zvezni državi, v kateri je zmagal Biden, in naj sami izberejo elektorje, ki bodo oddali glas za Trumpa.

Čudaška priča, spuščanje vetrov in covid-19

Kot glavna priča domnevnih volilnih goljufij je nastopila nekdanja uslužbenka Dominiona Mellissa Carone, a se je pričanje sprevrglo v polom, saj je Caronejeva dala vtis vinjene osebe (pozneje je zanikala, da je bila med pričanjem pijana), poleg tega so bile njene izjave čudaške.

Nastop Giulianijeve "zvezdniške" priče Mellisse Carone v michiganskem predstavniškem domu in senatu:

Za nameček je Giuliani med svojim nastopom pred michiganskimi zakonodajalci spuščal vetrove, zaradi česar je spet postal tarča posmeha medijev. Na koncu so pred dnevi pri Giulianiju odkrili še okužbo z novim koronavirusom. Njegova zdravstveno stanje naj bi bilo za zdaj stabilno.