Je to mož, ki bo morda rešil Melanio Trump?

Ko je junija 2015 ameriški televizijski voditelj Bill Maher vprašal publicistko Ann Coulter, kdo od dotedanjih republikanskih predsedniških kandidatov ima po njenem mnenju največ možnosti za republikansko nominacijo, je kot iz topa izstrelila: Donald Trump.

Hočejo Američani trumpizem brez Trumpa?

Ljudje v občinstvu v televizijskem studiu so se ob njenem odgovoru na ves glas zakrohotali. Vsekakor je bilo ljudem, ki so se smejali Coulterjevi, manj do smeha, ko je Trump leta 2016 naprej dobil republikansko predsedniško nominacijo, novembra istega leta pa še ugnal demokratsko kandidatko Hillary Clinton.

Coulterjevo, ki je velika nasprotnica priseljevanja iz Latinske Amerike, je Trump pozneje razočaral, tudi zato, ker ni zgradil zidu na meji z Mehiko. Po lanskih predsedniških volitvah je povedala, da je bilo sporočilo ameriških volitev to, da hoče večina Američanov trumpizem brez Trumpa.

Coulterjeva stavi na DeSantisa

Zanj Coulterjeva posmehljivo pravi, da se obnaša kot osemletni otrok. Trdi tudi, da bo za trumpizem boljše, če bo dobil kakšnega odraslega voditelja. V vlogi prihodnjega voditelja republikanskih trumpistov Coulterjeva vidi floridskega guvernerja Rona DeSantisa.

Ann Coulter o Trumpu poleti 2015:

Glede na to, da ima Coulterjeva več kot očitno dober nos za to, kdo lahko zmaga na volitvah (to je dokazala poleti 2015, ko je kljub posmehovanju stavila na Trumpa), je njeno stavo na floridskega guvernerja treba jemati zelo resno.

Si Melania sploh želi vrnitve v Belo hišo?

Sicer se še ne ve, ali bo Trump leta 2024 znova kandidiral na predsedniških volitvah, a če bo namesto Trumpa republikanski predsedniški kandidat postal DeSantis, bo morda zadovoljna tudi naša rojakinja Melania Trump. Zanjo se ve, da ni ravno navdušena nad moževimi skoki v politiko.

Leta 2000 se je tako za nekaj časa razšla s Trumpom, ker je hotel kandidirati za predsednika ZDA kot kandidat Reformne stranke. Melania je imela do moževe kandidature zadržke tudi pred volitvami leta 2016. S tega zornega kota bi lahko bil DeSantis njen rešitelj, saj ji ne bi bilo treba skupaj z možem znova stopiti pod medijsko-politične žaromete.

DeSantis je bil nekoč tipičen republikanski politik

Nad DeSantisom pa ni navdušena samo Coulterjeva, pred dnevi so se precej pohvalno o floridskem guvernerju razpisali tudi v ameriški reviji The Atlantic. Naslov članka o DeSantisu, ki ga je napisal David Frum, je zelo pomenljiv: The rise of Ron DeSantis (sl. Vzpon Rona DeSantisa).

DeSantis je bil v ameriškem kongresu eden od Trumpovih najbolj gorečih podpornikov. Trump ga je v zahvalo podprl pred guvernerskimi volitvami na Floridi leta 2018. Foto: Reuters

Zdaj 42-letni DeSantis je prvi vzpon doživel leta 2012, ko je bil izvoljen za kongresnika v Washingtonu. Preden se je republikanska stranka ogrela za trumpizem, je bil po mnenju Fruma tipičen predstavnik republikanske stranke v slogu Georgea Busha mlajšega in Mitta Romneyja.

DeSantis postane Trumpov napadalni pitbul

Po volitvah leta 2016 pa je DeSantis postal goreč Trumpov privrženec v kongresu. Leta 2018 je kandidiral za guvernerja Floride. Pred volitvami je objavil oglasno sporočilo, v katerem je svojim otrokom naročil, naj zgradijo zid, in jim bral iz Trumpove knjige Umetnost pogajanja (The art of deal).

DeSantisovo predvolilno oglasno sporočilo:

V oglasnem sporočilu, v katerem nastopa tudi njegova žena Casey DeSantis, se je predstavil tudi kot pitbulovski zagovornik Trumpa (pitbull Trump defender).

DeSantisov švedski pristop

Ko je izbruhnila pandemija, je DeSantis sledil željam Trumpove administracije, piše Frum v The Atlanticu. Zelo se je obotavljal pri zapiranju barov in restavracij ter bil po drugi strani zelo hiter pri njihovem ponovnem odpiranju.

Že avgusta lani je dovolil vrnitev učencev v šole, floridsko gospodarstvo pa se je znova odprlo in začelo normalno delovati septembra.

Po okužbah in smrtih je Florida na sredini

Na Floridi niso nikoli zapovedali nošenja zaščitnih mask, prav tako je DeSantis prepovedal lokalnim oblastem, da denarno kaznujejo kršilce prepovedi, povezane z zajezitvenimi ukrepi.

Leta 2020, ko je izbruhnila pandemija covid-19, so demokratom naklonjeni mediji v zvezde kovali newyorškega guvernerja Andrewa Couma. Ta se je s svojimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa vzpostavil kot nekakšen protipol Trumpovemu in DeSantisovemu bolj lahkomiselnemu pristopu. Toda zadnje mesece je Coumova zvezda zašla, tudi zato, ker so v javnost prišli podatki o velikem številu mrtvih v domovih za ostarele. Foto: Reuters

Čeprav so bile njegove poteze za številne zelo sporne, pa, kot piše Frum, niso imele kakšnega občutnega vpliva na število smrti. Med petdesetimi zveznimi državami je Florida nekje na sredini: na 23. mestu po številu okužb in na 28. mestu po številu smrti zaradi bolezni covid-19.

Slalom med republikansko desnico in zmernimi volivci

DeSantisovo sporočilo pred volitvami leta 2024 bi po mnenju Fruma lahko bilo tako: "Starše sem ohranil na delovnih mestih, otroke pa v šolah, čeprav so moji kritiki napovedovali katastrofalne posledice. Ker me ni zajela panika, je Florida iz pandemije izšla v gospodarsko boljši kondiciji kot številne druge zvezne države. Prav tako so generacije učencev in študentov zaradi mene lahko nadaljevale šolanje."

Floridski guverner je tudi ugotovil, da imajo trdni republikanski volivci na primarnih volitvah radi kulturne boje, da pa lahko pretiravanje z njimi odžene zmerne volivce na splošnih volitvah. Zato pogosto napove kakšno radikalno potezo, s katero razburi liberalce in navduši republikance, nato pa se kmalu zvito pomakne bolj na sredino.

Kljub priseljencem Florida ni demokratska

Florida je magnet za priseljence. Je na četrtem mestu med zveznimi državami po številu prebivalcev, ki so se rodili v tujini. Okrožje Dade v Miamiju ima več priseljencev kot katerokoli ameriško okrožje razen Los Angelesa.

Ron in Casey DeSantis sta poročena od leta 2010. Do zdaj so se jima v zakonu rodili trije otroci. Casey je po rodu iz Ohia in je nekdaj delala kot novinarka in televizijska voditeljica. Foto: Reuters

Po ustaljenem prepričanju, tako na desnici kot na levici, bi morala Florida zaradi priseljevanja postati demokratom naklonjena zvezna država.

DeSantis ve, kako snubiti latinskoameriške volivce

Namesto tega je lani novembra kar precej volivcev latinskoameriškega rodu glasovalo za Trumpa. DeSantis pa je med volivci latinskoameriškega rodu priljubljen še bolj kot Trump. Podpira ga kar 47 odstotkov volivcev latinskoameriškega rodu na Floridi.

Do tega protislovja mogoče prihaja zato, ker teme, ki motivirajo najbolj navdušene liberalne demokratske volivce, morda odganjajo volivce iz vrst novih migrantskih volilnih skupin. Kot kaže, osredotočenje demokratov na strukturni rasizem, nasprotovanje policiji in prevzemanje univerzitetnega teoretičnega besednjaka številne volivce med priseljenci pušča hladne.

In, kot še piše Frum v The Atlanticu, prav DeSantis spada med tiste republikanske politike, ki se najbolj zavedajo tega in ki tudi znajo nagovarjati nove skupine volivcev.