Je to pravi politični naslednik Donalda Trumpa?

Donald Trump mlajši je med Trumpovimi otroci po svojem političnem delovanju in slogu obnašanja še najbolj podoben svojemu očetu. Ima tudi vse bolj pomembno vlogo pri utrjevanju in ohranjanju političnega vpliva svojega očeta znotraj republikanske stranke. Foto: Reuters

Leto dni zaradi hude zamere ni govoril s svojim bogatim in uspešnim očetom. Po diplomi je eno leto živel v tovornjaku in se potikal po divjini Skalnega gorovja. Zdaj pa je glavni politični sodelavec svojega očeta. To je zgodba o Donaldu Trumpu mlajšem.

Silvestrski večer leta 1977 je bil za Donalda Trumpa in njegovo takratno ženo, Čehinjo Ivano Trump, zelo vesel. Ne samo zaradi praznovanja vstopa v leto 1978, ampak zato, ker se jima je na ta dan rodil njun prvorojenec. Dobil je ime po svojem očetu – Donald John Trump mlajši.

Poletja v komunistični Češkoslovaški

Pozneje je Donald mlajši dobil še sestrico Ivano Marie (bolj znano kot Ivanko Trump) in mlajšega brata Erica Fredericka. Nato sta, ko se je njegov oče še drugič in tretjič poročil, sledila še polsestra Tiffany in polbrat Barron.

Donald mlajši po zaslugi matere in njenih staršev tudi tekoče govori češčino. "V času svojega odraščanja sem vsako poletje od šest tednov do dveh mesecev preživel v takrat še komunistični Češkoslovaški pri mojem dedku," je pred leti povedal Donald Trump mlajši.

Tekoči govorec češčine

Niso pa samo vnuki prihajali k dedku in babici na Češkoslovaško, ampak sta dedek Miloš Zelniček in babica Marie Zelničkova do šest mesecev na leto živela v New Yorku pri svojih vnukih v Trumpovi stolpnici.

Donald Trump in Čehinja Ivana Trump (dekliški priimek Zelničkova) sta bila poročena med letoma 1977 in 1992. To je bil zanjo drugi zakon po vrsti, za Trumpa pa prvi. Zakon je razpadel zaradi Trumpove nezvestobe. Foto: Guliverimage/Getty Images

Donald mlajši je menda tudi edini od Trumpovih otrok iz zakona s Čehinjo Ivano, ki tekoče govori češčino. Ivanka naj bi po lastnih besedah slabše obvladala jezik svoje mame. "Zdi se, da poznam samo (češke, op. p.) kletvice," je leta 2010 na Twitterju zapisala Ivanka.

Leto dni ni hotel govoriti z očetom

Donald in Ivana Trump sta se ločila, ko je imel mali Donald trinajst let. Razlog za ločitev je bila Trumpova nezvestoba. Kot je zapisala Ivana Trump leta 2017 v svojih spominih, je bil Donald mlajši zaradi ločitve tako jezen na svojega očeta, da eno leto sploh ni hotel govoriti z njim.

Leta 2000 je Trump mlajši v Pensilvaniji diplomiral iz ekonomije, po diplomi pa odšel v Aspen v Koloradu. Tu je leto dni živel v tovornjaku, občasno delal kot natakar, čas pa preživljal s smučanjem, lovom na živali in ribolovom. Po tem nenavadnem letu se je vrnil v New York in začel delati v očetovem podjetju.

Z manekenko pred oltar

Podobno kot pri njegovem očetu so manekenke šibka točka tudi za Donalda mlajšega. Leta 2005 je v Mar-a-Lagu na Floridi stopil pred oltar z eno od njih – Vanesso Kay Holden. V njunem zakonu, ki se je končal leta 2018, se je rodilo pet otrok.

Donald Trump mlajši je bil med letoma 2005 in 2018 poročen z nekdanjo manekenko Vanesso Kay Holden, s katero ima pet otrok. Po poročanju ameriških (opravljivih) medijev je razvezo zakonske zveze zahtevala Vanessa, in sicer zato, ker naj bi jo mož premalo finančno podpiral in jo obravnaval kot "drugorazredno državljanko". Menda je morala Vanessa, če si je hotela privoščiti malce bolj razkošen slog življenja, za denar moledovati svojo mamo. Foto: Instagram/Getty Images

Zdaj je njegova partnerica v San Franciscu rojena Kimberly Guilfoyle. Zanimivo je, da je bila ta nekoč poročena z zdajšnjim demokratskim guvernerjem Kailfornije Gavinom Newsomom. Kimberly ima za sabo še en propadli zakon – s poslovnežem Ericom Villencyjem.

Z bratom vodi očetovo podjetje

Donald mlajši je skupaj s svojim bratom Ericom od leta 2017 podpredsednik družinskega podjetja Trumpova organizacija ter je, odkar je oče z obema nogama vstopil v politiko, tudi zelo politično dejaven.

Na družbenem omrežju Twitter v očetovem slogu brez zadržkov napada tako demokrate kot republikance, ki nasprotujejo njegovemu očetu (tako imenovane RINO-je, republikance samo po imenu oziroma republicans in name only v izvirniku).

Ognjevit očetov podpornik

Na družbenih omrežjih tudi brez pomislekov širi različne teorije zarot. Pogosto sodeluje tudi na očetovih množičnih shodih. Ognjevit govor je imel tudi na zdaj zloglasnem shodu pred Belo hišo 6. januarja letos, po katerem so Trumpovi podporniki vdrli v kongres.

Kimberly Guilfoyle na lanski republikanski nacionalni konvenciji:

Zaradi govora je washingtonski državni tožilec Karl Racine po napadu dejal, da premišljuje o vložitvi obtožnice proti Trumpu mlajšemu, ker naj bi hujskal k nasilnim napadom. Trump mlajši ima težave z omenjenim tožilcem tudi zaradi domnevne zlorabe očetovega inavguracijskega sklada.

Pomembna vloga v volilnem letu 2022

Ker je Trump mlajši precej priljubljen pri očetovi bazi, bo imel veliko vlogo pri spodbujanju Trumpovih podpornikov znotraj republikanske stranke tudi pred vmesnimi kongresnimi volitvami, ki bodo novembra prihodnje leto.

"Ko se bo leto 2022 zagnalo v visoke prestave, pričakujte, da bo Donald Trump mlajši izjemno dejaven v kampanji," je za CNN povedal neki anonimni sodelavec Trumpa mlajšega.

Ko je Trump stavil na hčerko Ivanko

Še nekaj let nazaj se je zdelo, da bo imela v prihodnosti glavno politično vlogo med Trumpovimi otroki Ivanka Trump. Leta 2019 jo je njen oče omenjal kot prihodnjo ameriško veleposlanico pri Združenih narodih in prihodnjo predsednico Svetovne banke.

Pred leti se je zdelo, da bo Ivanka Trump tista, ki bo politična dedinja Donalda Trumpa. A zdaj se je v ospredje prebil njen starejši brat Donald. Ta za razliko od Ivanke, ki je bila vedno očetova ljubljenka, ni bil ves čas v dobrih odnosih s svojim očetom. Foto: Reuters

Istega leta je v intervjuju za ameriški medij The Atlantic dejal, da bi bilo Ivanko zelo težko premagati, če bi se odločila za kandidaturo za predsednico ZDA. Zadnje čase se tudi govori, da bo Ivanka na Floridi, kjer zdaj stalno živi s svojim možem Jaredom Kushnerjem, kandidirala za senatorko.

Ivanka stran od politike, njen brat vse globlje v njej

Po drugi strani pa CNN, ki se sklicuje na tri osebe iz njenega kroga, piše, da ne samo da Ivanka trenutno nima interesa za politično delovanje, ampak je tudi manj priljubljena med republikansko bazo od svojega starejšega brata.

Če je Ivanka izgubila zanimanje za politiko in menda noče imeti nič opravka z njo, pa je Trump mlajši vse globlje v politiki. Te dni bo tako skupaj s svojo Kimberly sodeloval na prireditvi, na kateri bodo zbirali denar za kampanjo republikanske guvernerke Južne Dakote Kristi Noem.

Selitev na Florido

Podobno kot njegov oče in sestra se tudi Trump mlajši menda želi iz New Yorka preseliti na Florido, ki je politično precej naklonjena Trumpovim. Ne nazadnje je Trump na Floridi zmagal tako leta 2016 kot leta 2020.

Donald Trump mlajši nagovarja privržence svojega očeta:

Poleg političnih razlogov naj bi se Trump mlajši za stalno bivanje na Floridi ogrel tudi zato, ker želi biti bližje svojim petim otrokom, ki jih ima z nekdanjo ženo Vanesso. Ta namreč z otroki živi prav na sončni Floridi.

Podoben svojemu očetu

Če v preteklosti Trump mlajši ni imel vedno najboljših odnosov s svojim očetom, pa je leta 2019 v pogovoru za Wall Street Journal dejal: "Potreboval sem verjetno 41 let, da sem ugotovil, da sem bolj podoben svojemu očetu, kot je prej mislil kdorkoli od naju. Najin naravni način delovanja je napad."