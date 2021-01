Bi bil to najboljši predsednik ZDA vseh časov?

Kot otrok je preživel hudo avtomobilsko nesrečo, v kateri je izgubil mamo. Bil je odlikovani častnik ameriške vojske in uspešen javni tožilec. Obetala se mu je bleščeča politična kariera, ki pa jo je ustavila usodna bolezen. To je zgodba o Beauju Bidnu.

Ko je preteklo sredo Joe Biden zaprisegel kot 46. predsednik ZDA, je v njegovem domačem Greenvillu v zvezni državi Delaware neznani policist prispel na pokopališče pri stoletja stari katoliški cerkvi sv. Jožefa, ki je bila zgrajena za irske katoliške priseljence.

Skrivnostni policist pri Beaujevem grobu

Tu se je policist odpravil na grob Beauja Bidna, leta 2015 umrlega Bidnovega sina, in pokleknil pred nagrobnikom, medtem ko je Joe Biden v Washingtonu na zaprisegi nagovoril Američane. Neznanega policista je opazila novinarka lokalnega medija, a ga zaradi spoštljivosti ni nagovorila in vprašala, zakaj je pokleknil pred grobom.

Ta dogodek je spet obudil spomin na Bidnovega najstarejšega sina Beauja (njegovo uradno ime je bilo Joseph Robinette Biden III.), ki je umrl star komaj 46 let zaradi možganskega tumorja.

Tragični božični nakup

"Beau Biden je bil preprosto najboljši človek, ki ga je kdorkoli kdajkoli poznal," je o umrlem sinu takrat rekel užaloščeni oče Joe. "Beau je poosebljal rek mojega očeta, da starši vedo, da so uspešni, ko njihov otrok postane boljši od njih," je bila še njegova misel o sinu.

Januarja 1973 je Joe Biden prisegal za senatorja kar v bolnišnici v Wilmingtonu, kjer so zdravili njegova sinova. Joe Biden se pogovarja z Beaujem, ki leži na postelji z zlomljeno nogo, Bidnov tast Robert Hunter pa drži v naročju bratca Hunterja. Foto: Guliverimage

A Beaujevo življenje se ni samo prezgodaj tragično končalo, tudi začetek njegovega življenja je zaznamovala boleča tragedija. Ko še ni bil star štiri leta, ga je mati Neilia 18. decembra 1972 skupaj z leto mlajšim bratcem Hunterjem in skoraj tri leta mlajšo sestrico Naomi v avtomobilu peljala na božične nakupe.

Izguba mame in sestre

Ne enem od križišč je v mamin avto trčil tovornjak. Mama in njegova sestrica Naomi sta v nesreči umrli, on in Hunter pa sta bila poškodovana, a sta preživela. Beau je imel večkratne zlome kosti, Hunter poškodovano lobanjo.

Njegova mama in sestra sta zdaj prav tako pokopani pri cerkvi sv. Jožefa. "Smrt je legla nanjo kot zgodnja zmrzal na najlepši cvet na poljani," je vklesano na materinem nagrobniku. "Kakršna je mati, takšna je tudi hči," pa na nagrobniku njegove sestre.

Grešni Hunter in popolni Beau

Njegov oče se je čez nekaj let drugič poročil z Jill Jacobs, zdaj novo prvo damo ZDA. Leta 1981 sta Beau in Hunter dobila polsestro Ashley. Medtem ko je njegovega brata Hunterja življenje pogosto odneslo na stranpoti (tudi v odvisnost od alkohola in mamil) in mu je moral na njegovi poslovni poti s svojim vplivom precej pomagati oče Joe, je bil Beau njegovo popolno nasprotje.

Beau Biden (levo) in Hunter Biden v družbi svojega očeta leta 2013. Foto: Reuters

Beau je bil skorajda idealna osebnost, utelešenje ameriških sanj o odličnosti in izjemnosti. Najprej je diplomiral na zasebni univerzi v Philadelphii, nato pa še doktoriral iz prava na univerzi Syracuse v zvezni državi New York.

Bojevnik proti zlorabi otrok

Med letoma 1995 in 2004 je bil uslužbenec pravosodnega ministrstva v Philadelphii. Leta 1999 je skočil za nekaj časa na Kosovo, kjer je poučeval kosovske sodnike in tožilce. Kot piše Piers Morgan v svojem članku o Beaju Bidnu iz leta 2015, se je kot uslužbenec pravosodnega ministrstva posvetil zlasti boju proti spolnim zlorabam otrok.

Dosegel je kar 180 obsodb zaradi spolnih zlorab otrok. Njegove tarče so bile tudi banke in hipotekarni posojilodajalci, ki so skušali odirati svoje stranke. Leta 2004 je za dve leti odšel v zasebni sektor in bil odvetnik v eni od odvetniških družb.

Vojna v Iraku

Leta 2006 je bil izvoljen za generalnega državnega tožilca v Delawaru, kar se je zdelo kot prva stopnička na bleščeči politični karieri. Leta 2008 je kot major delawarske nacionalne garde za eno leto odšel v Irak, kjer je bil vojaški odvetnik. Za svoje zasluge je Beau prejel tudi bronasto vojaško odlikovanje.

Beau Biden je januarja 2007 prisegel za generalnega državnega tožilca v Delawareu. V naročju drži hčerko Natalie Naomi, ob njem stoji žena Hallie, ki ima v naročju sina Roberta Hunterja. Foto: Guliverimage

Doma je pustil ženo Hallie, s katero se je poročil leta 2002, štiri leta staro hčerko Natalie Naomi in dve leti starega sina Roberta Hunterja. Po njegovi vrnitvi iz vojske se je veliko ugibalo, ali bo leta 2010 kandidiral za senatorja.

Za zapahe spravil razvpitega pedofila

Na koncu se ni odločil za kandidaturo, ampak se je kot generalni javni tožilec posvetil obsodbi pediatra Earla Bradleya, ki je bil obtožen, da je nadlegoval, posilil in zlorabil 103 otroke, ki so bili njegovi bolniki (102 deklici in enega dečka).

Bradleya so leta 2011 obsodili na 14 dosmrtnih zaporov in še dodatnih 165 let zapora brez možnosti pomilostitve. Vmes je novembra 2010 Beau Biden še enkrat zmagal na volitvah za generalnega državnega tožilca. Leta 2014 ni več kandidiral za ta položaj.

Usodna bolezen

Njegov naslednji cilj je bila kandidatura za guvernerja Delawara leta 2016, a tega cilja ni mogel več uresničiti. Prvi bolezenski znaki, povezani z možganskim tumorjem, so se pojavili že leta 2010, a so jih zdravniki pripisali blažji kapi. Da gre za tumor, so ugotovili avgusta 2013.

Družina Biden na pogrebu Beauja Bidna. Foto: Reuters

Najprej se je zdelo, da sta obsevanje in kemoterapija premagali raka, a se je ta maja 2015 vrnil. 10. maja so ga sprejeli v bolnišnico Walterja Reeda (tam se je lani oktobra zaradi bolezni covid-19 zdravil tudi takratni predsednik ZDA Donald Trump), a je že po dvajsetih dnevih, 30. maja, umrl.

Hvalnice Beauju

Zgoraj omenjeni britanski novinar Morgan je v članku, ki ga je po Beaujevi smrti objavil v Daily Mailu, zapisal, da bi Beau, če bi nadaljeval svojo politično kariero, mogoče nekega dne zmagal na predsedniških volitvah in zaradi svojega izjemnega značaja morda postal najboljši predsednik ZDA vseh časov.

Po njegovi smrti je prišlo do malce nenavadne zgodbe, saj se je leta 2016 njegova užaloščena vdova Hallie zapletla z njegovim bratom Hunterjem. Njuna zveza je trajala do leta 2019. Leta 2017 je ameriški tabloid New York Post Joeja Bidna povprašel, kaj meni o zvezi med Hallie in Hunterjem.

Biden srečen, ker sta bila Beaujeva vdova in Hunter par

"Vsi smo srečni, da sta Hunter in Hallie našla drug drugega, ko sta morala znova zaživeti po takšni žalosti. Imata mojo popolno podporo in podporo moje žene in vsi smo srečni zaradi tega," je odgovoril Biden. Hallie je še vedno tesno povezana z družino Biden, Joe Biden naj bi se z njo tudi posvetoval pred kandidaturo za predsednika ZDA.