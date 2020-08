Lahko sploh še kdo ustavi to žensko?

Priti Patel je notranja ministrica v konservativni britanski vladi Borisa Johnsona, ki zagovarja strogo politiko priseljevanja. Zadnja leta so politiki, ki imajo korenine na indijski podcelini, zelo uspešni v britanski politiki. Nekateri mediji so se pred časom tudi spraševali, ali bo prav Patelova postala prva britanska premierka azijskega rodu.

Kamala Devi Harris, kot je celotno ime senatorke iz Kalifornije in demokratske podpredsedniške kandidatke, se je rodila oktobra 1964 v Oaklandu v Kaliforniji očetu Donaldu J. Harrisu, ki se je rodil na Jamajki, in materi Shyamala Gopalan, ki se je rodila v Indiji v mestu Madras, prestolnici indijske zvezne države Tamil Nadu

Nevarni Tamilski tigri

Shyamala Gopalan, ki je zdaj že pokojna, je bila po rodu Tamilka. To je etnična skupina, ki je večinoma hindujske vere in govori jezik, ki spada med dravidske jezike. Za primerjavo: hindujščina, ki je poleg angleščine glavni jezik v Indiji, spada v skupino indoevropskih jezikov.

Tamilci kot manjšinska skupnost živijo tudi v otoški državi Šri Lanka, kjer so ustanovili organizacijo Tamilski tigri in so se dolga leta upirali večinskim budističnim Sinhalcem. Tamilski tigri so tudi izvajali odmevne atentate, leta 1991 so tako umorili indijskega premierja Radživa Gandija.

Prvi ameriški guverner indijskega rodu

Demokratka Harrisova ni edina ameriška političarka, ki ima indijske korenine. Zelo uspešno politično kariero je imel republikanec Bobby Jindal oziroma Piyush Jindal, kot je njegovo pravo ime. Njegova starša sta se rodila v indijski zvezni državi Pandžab.

55-letna Kamala Harris je bila v mladosti vzgojena tako v hindujski kot krščanski veri. Njeno ime Kamala je v sanskrtu lotos, ki je znamenje boginje Lakšmi. Po boginji Lakšmi ima ime tudi njena sestra Maya Lakshmi. Kamala Harris se zdaj šteje za pripadnico baptistične cerkve. Poročena je z odvetnikom Douglasom Emhoffom, ki je judovskega rodu. Foto: Reuters

Jindal je bil leta 2004 kot drugi ameriški Indijec v zgodovini izvoljen v kongres, med letoma 2008 in 2016 pa je bil guverner zvezne države Louisiane. Jindal je bil prvi guverner katere od ameriških zveznih držav, ki ima indijske korenine. Jindal je odraščal kot hindujec, a se je že kot mladenič spreobrnil v katolištvo.

Junija 2015 je Jindal napovedal kandidaturo za predsednika ZDA, a je že novembra istega leta odstopil od kandidature in podprl floridskega senatorja Marca Rubia. Kot vemo, je na koncu predsedniški kandidat republikancev postal Donald Trump. Jindal je leta 2016 zapustil politiko in zajadral v poslovne vode.

Najbolj politično uspešna Američanka indijskih korenin

Tako kot Jindal ima korenine v Pandžabu tudi republikanka Nikki Haley, s to razliko, da njena starša nista Hindujca, ampak Sikha. Haleyeva se je rodila kot Nimrata Nikki Radhawa. Njeno ime Nikki je pandžabskega izvora in pomeni majhna, pogovorno slovensko bi lahko rekli tudi "ta mala".

Nikki Haley je bila od januarja 2017 do decembra 2018 ameriška veleposlanica v Združenih narodih. Haleyeva je med drugim znana kot odločna zagovornica Izraela. Foto: Reuters

Haleyeva je bila med letoma 2011 in 2017 guvernerka Severne Karoline. Bila je prva ženska na tem položaju v Severni Karolini in prva ameriška Indijka, ki je postala guvernerka v ZDA. Med letoma 2017 in 2018 je bila Haleyeva v času Trumpove administracije veleposlanica ZDA pri Združenih narodih.

Leta 1997 je Haleva prestopila iz sikhovske vere v krščanstvo, a se še vedno enkrat ali dvakrat na leto udeleži sikhovskih verskih obredov. Skupaj s svojim možem Michaelom Haleyem redno obiskuje mašo v metodistični cerkvi.

Prvi Američan indijskega rodu, ki je bil izvoljen v kongres, je bil demokrat Dalip Singh Saund iz Kalifornije. Saund, ki se je leta 1899 rodil v Pandžabu v sikhovski družini, je bil kongresnik med letoma 1957 in 1963. Bil je prvi ameriški kongresnik indijskega rodu, prvi kongresnik iz Azije in tudi prvi kongresnik, ki po veri ni bil ne kristjan ne Jud.

Portugalski socialistični premier, ki ima indijske korenine

Politike indijskega rodu, ki so dosegli pomembne položaje, imamo tudi v Evropi. Tako je novembra 2015 portugalski premier postal socialist Antonio Costa. Ta ima za seboj bogato politično kariero, saj je bil že dvakrat vladni minister, med letoma 2007 in 2015 pa je bil župan portugalske prestolnice Lizbone.

Antonio Costa, ki ima po očetovi strani korenine v nekdanji portugalski koloniji Goa, je leta 2014 postal vodja portugalskih socialistov, naslednje leto pa je postal predsednik portugalske manjšinske vlade. Foto: Reuters

Costa se je rodil leta 1961 očetu pisatelju Orlandu de Costi in materi novinarki Marii Antonii Palla. Njegov oče se je rodil v Maputu, največjem mestu v Mozambiku, ki je bil nekdaj portugalska kolonija, a je bil po rodu iz nekdanje portugalske kolonije Goe v Indiji.

Goa je bila portugalska kolonija okoli 450 let, dokler jo leta 1961 ni zasedla indijska vojska in jo priključila k Indiji. Goa oziroma del nekdanje portugalske kolonije Goa je zdaj najmanjša indijska zvezna država, saj je velika le okoli 3.700 kvadratnih kilometrov. Goa je gospodarsko najuspešnejša indijska zvezna država – njen BDP na prebivalca je več kot dvakrat višji od indijskega povprečja.

Prvi irski premier indijskega rodu

Po očetu je indijskega rodu tudi nekdanji irski premier Leo Varadkar. Njegov oče Ashok Varadkar se je rodil v Bombaju, od koder se je v 60. letih preselil v Veliko Britanijo, kjer je delal kot zdravnik. V Angliji je spoznal medicinsko sestro, irsko katoličanko Miriam Howell. Poročila ste se leta v Veliki Britaniji leta 1971. Poročni obred je bil katoliški, tudi svoje otroke sta sklenila vzgajati kot katolike.

Leo Varadkar je med letoma 2017 in 2020 vodil irsko vlado. Bil je hkrati prvi irski premier indijskega rodu in prvi irski premier, ki je bil odkrito istospolno usmerjen. Po osnovnem poklicu je zdravnik, tako kot njegov indijski oče. Foto: Reuters

Zakonca Varadkar sta po poroki krajši čas živela v Indiji, a sta se na koncu leta 1973 ustalila v Dublinu, kjer se je leta 1979 rodil Leo, najmlajši od njunih treh otrok. Varadkar je postal irski poslanec leta 2007, od leta 2011 do 2017 pa je bil večkrat minister v irski vladi.

Odkrito istospolno usmerjen

Veliko pozornosti v javnosti je vzbudil leta 2015, ko je v času referendumske kampanje glede istospolne zakonske zveze kot prvi irski minister v zgodovini javno povedal, da je istospolno usmerjen. Varadkar je bil irski premier med junijem 2017 in junijem 2020, zdaj pa je namestnik premierja.

"Indijska" vlada Borisa Johnsona

Močno indijsko skupnost ima sosednja Velika Britanija, ki je bila nekdaj kolonialna gospodarica Indije. V zdajšnji konservativni vladi Borisa Johnsona, ki skupaj s premierjem šteje 22 članov, so kar trije ministri indijskih korenin: finančni minister Rishi Sunak, notranja ministrica Priti Patel in minister za gospodarstvo, energetiko in industrijsko strategijo Alok Sharma.

Medtem ko se je Sharma rodil leta 1967 v Indiji in se skupaj s starši kot otrok preselil v Anglijo, sta tako Sunak kot Patelova rojena v Angliji. Oba imata tudi podobno zgodovino. Njuni stari starši so se namreč iz Indije (Sunakovi iz Pandžaba, Patelovi pa iz Gudžerata) s trebuhom za kruhom preselili v britanske kolonije v Afriki.

V Afriki so postali nezaželeni

Sunakov oče, ki je bil zdravnik, se je tako rodil v Keniji, mama, ki je imela v lasti lekarno, pa v Tanzaniji. Stara starša Patelove po očetovi strani sta v Ugandi v mestu Kampala odprla trgovino. A po osamosvojitvi britanskih afriških kolonij v 60. letih so postali Indijci nezaželeni, zaradi česar so se številni odločili za selitev v Veliko Britanijo. To so storili tudi starši Patelove in Sunaka.

Britanski finančni minister Rishi Sunak je s svojimi ukrepi v času pandemije novega koronavirusa požel veliko pohval. Če so se britanski mediji lani spraševali, ali bo morda Patelova postala prva britanska premierka azijskega rodu, je letos nova zvezda postal Sunak. Mediji na Otoku se zdaj sprašujejo, ali bo novi premier postal prav Sunak. Drugače povedano, Patelovo lahko ustavi prav Sunak. Če ugibamo še malce dlje v prihodnost: prav lahko se čez nekaj let zgodi, da bosta na čelu ZDA in Velike Britanija politika indijskega rodu, na primer Harrisova v Washingtonu in Sunak ali Patelova v Londonu. Foto: Reuters

Tudi trenutna glavna državna tožilka za Anglijo, Wales in Severno Irsko, konservativka Suella Braverman je indijskega rodu. Tudi njeni starši so se v 60. letih iz Kenije in Mauritiusa preselili na Otok. Po očeti strani ima Bravermanova korenine v Goi, tako kot portugalski premier.

Londonski župan pakistansko-indijskih korenin

Kot politika indijskega rodu lahko štejemo tudi londonskega župana Sadiqa Khana, ki je za razliko od zgoraj štirih omenjenih konservativnih britanskih politikov laburist in muslimanske vere.

Njegovi stari starši so se rodili na ozemlju zdajšnje indijske zvezne države Utar Pradeš, a so se po dekolonizaciji Indije in njeni delitvi na Indijo in Pakistan leta 1947 odločili za selitev v večinsko muslimanski Pakistan. Iz Pakistana sta starša Sadiq Khana leta 1968 prišla v Veliko Britanijo.