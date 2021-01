Grenko slovo Melanie Trump

"Melania je čudovita ženska, fantastična ženska, veličastna ženska in jo bom pogrešal." Tako je Donald Trump januarja 2000 novinarju New York Timesa opisoval Melanio, s katero sta se malo pred tem razšla. A kmalu sta se newyorški milijarder in Sevničanka pobotala in znova zaživela skupaj.

Melanijini zadržki do kandidature

Melania je pozneje pojasnila, da sta se razšla zato, ker je Trump želel leta 2000 kandidirati za predsednika ZDA kot kandidat Reformne stranke. Kot je povedal Trump v intervjuju za Washington Post, je imela Melania zadržke tudi pred volitvami leta 2016.

Melania je postala prva dama ZDA januarja 2017, ko je njen mož na inavguraciji zaprisegel kot predsednik ZDA. Kot prva dama najmočnejše države na svetu se je Melania že zdaj zapisala v svetovno zgodovino. Nekateri jo primerjajo z Barbaro Celjsko, ki je bila v 15. stoletju žena svetega rimskega cesarja Sigismunda Luksemburškega. Foto: Getty Images

"Imava tako čudovito življenje. Zakaj hočeš storiti to," naj bi vprašala svojega moža. Ko je Trump vztrajal in zatrjeval, da bi lahko bil zelo dober predsednik, je dejala: "Upam, da tega ne boš storil. A če boš kandidiral, boš zmagal."

Melania pod drobnogledom

Mediji, zlasti tisti, ki Trumpu niso naklonjeni, so se na začetku zelo ukvarjali s tem, kakšen je Melanijin odnos do Trumpove politike in Trumpa samega. Bila je pod nenehnim medijskim drobnogledom. Vsak njen gib (če morda moža ni prijela za roko) in vsak njen pogled so si razlagali kot nekakšno protestno sporočilo, naperjeno proti moževi politiki.

Trumpu nenaklonjeni mediji so iz obleke, ki jo je nosila Melania, pogosto poskušali razbrati skrivno sporočilo nestrinjanja z možem. Tako naj bi Melania z Guccijevo rožnato srajco z ovratnikom, ki se mu reče "pussy bow", poskušala oktobra 2016 svojega moža javno spraviti v zadrego, in sicer zato, ker se je na nekaj let starem in na skrivaj posnetem zvočnem posnetku širokoustil s svojimi spolnimi uspehi pri ženskah. Posnetek so pred predsedniškimi volitvami spravili v javnost Trumpovi nasprotniki. Foto: Getty Images

Na te strune je zaigrala tudi nekdanja Trumpova sodelavka Omarosa Manigault, ki je v svoji avgusta 2018 objavljeni knjigi Snet s tečajev (ang. Unhinged) med drugim napisala, da je zakona med Donaldom in Melanio pravzaprav konec in da Melania komaj čaka, da bo konec mandata in se bo lahko ločila.

Melania ni ujetnica v zlati kletki, ampak sodelavka

Šele pozneje se je prebil v ospredje drugačen in najbrž tudi bolj stvaren pogled, ki v Melanii ni več videl ujetnice v zlati kletki ali kakšne skrivne upornice proti Trumpu, ki bi javnosti dajala prikrita protitrumpovska sporočila, ampak žensko, ki je politično usklajena s svojim možem in je njegova tesna sodelavka.

Njenemu govoru na konvenciji republikanske stranke v Clevelandu julija 2016 so očitali preveliko podobnost z govorom Michelle Obama iz leta 2008:

Takšno je bilo na primer sporočilo knjige Umetnost njenega pogajanja (ang. The art of her deal), ki jo je novinarka Washington Posta Mary Jordan izdala junija lani. Novinarka se je pogovarjala tudi z nekdanjim guvernerjem New Jerseyja Chrisom Christiejem.

Oče naroda Donald in mati naroda Melania

Christie ji je povedal, da je Melania izjemno pomembna za Trumpa, tudi politično. Ko konča kakšen shod pred svojimi privrženci, najprej pokliče Melanio in se pogovori z njo. Melania Trumpu vedno pove svoje mnenje, kar je mnenju Christieja dokaz, kaj Trump meni o svoji ženi.

Središče Melanijinega življenja je njen sin Barron. Menda je svoj prihod v Belo hišo pogojevala s spremembo predporočne pogodbe, ki bi Barronu izboljšala položaj v okviru Trumpovega družinskega podjetja. Foto: Reuters

Melania se ni pogosto pojavljala na Trumpovih shodih, a za to tudi ni bilo potrebe. Njena glavna vloga je bila, da dobro in spretno odigra vlogo sočutne matere naroda, tako kot je Trump dobro igral vlogo močnega in odločnega očeta naroda.

Premetena igra zakoncev Trump?

Če pogledamo vedenje zakoncev Trump v zadnjih petih letih, ko sta bila del washingtonske igre prestolov, lahko namreč opazimo, da sta se spretno dopolnjevala oziroma morda celo zavestno igrala premeteno igro.

Melania in Trumpova hčerka iz prvega zakona Ivanka Trump naj bi bili veliki tekmici za naklonjenost Donalda Trumpa. Ivanka je bila skupaj s svojim možem Jaredom Kushnerjem (skupaj imata vzdevek Javanka) svetovalka svojemu očetu v Beli hiši. Foto: Reuters

Trump je bil nekakšen robati kavboj iz New Yorka, ki je s svojimi ostrimi, malodane surovimi in žaljivimi izjavami nabiral volilne glasove med volivci, ki občudujejo odločne in dejavne politike trde roke.

Sočutna Melania

Melania pa je po drugi strani volivce nagovarjala s svojim mehkim, tako rekoč materinskim pristopom, polnim sočutja, topline in miline. Takšno je bilo na primer njeno vodenje kampanje Be Best (Bodi najboljši, op. a.), s katero je želela med ameriškimi otroki spodbujati vrednote, kot so pogum, spoštovanje in prijaznost, ter jim dati spretnosti, s katerimi se bodo med drugim izognili drogam in negativnim vplivom spleta in družbenih omrežij.

Januarja 2018 je izbruhnil žgečkljivi škandal, ko je Wall Street Journal objavil, da je Trump pred volitvami leta 2016 pornoigralki Stormy Daniels plačal 130 tisoč dolarjev, da bi molčala o tem, da sta imela leta 2006 afero. V obdobju domnevne afere je bil Trump že poročen z Melanio, pred oltar sta stopila januarja 2005. Trump je javno zanikal, da bi imel spolne odnose z Danielsovo. Melania je Stormy v pogovoru, posnetem na skrivaj, s svojo zdaj že nekdanjo prijateljico Stephanie Winston Wolkoff (ta je o Melanii napisala knjigo Melania in jaz ali Melania and Me v izvirniku) označila kot pornocipo. Foto: Getty Images

Pandemija Trumpovima prekrižala načrte

Donald in Melania sta imela veliko smolo, saj jima je načrte o drugem mandatu prekrižala pandemija novega koronavirusa. Zakonca Trump se bosta tako morala izseliti iz Bele hiše. Če se je Trump tudi po izgubljenih volitvah z vsemi štirimi poskušal obdržati v predsedniški palači, se zdi, da se bo Melania lažje poslovila od Washingtona.

Melania je postala ameriška državljanka leta 2006. Avgusta 2018 sta postala ameriška državljana tudi Viktor in Amalija Knavs. Državljanstvo so starši dobili na podlagi tako imenovanega verižnega priseljevanja, po katerem nekdo državljanstvo ZDA dobi zaradi sorodstvenih vezi z ameriškim državljanom. Verižno priseljevanje je sicer Trump, ki je javno zagovornik stroge politike priseljevanja, zelo napadal. Foto: Reuters

Ne nazadnje se je leta 2017 Melania precej obotavljala s selitvijo iz New Yorka v Washington. V Belo hišo se je preselila šele junija tega leta. Uradna razlaga je bila, da ni hotela prekiniti šolanja svojega sina Barrona, po besedah zgoraj omenjene novinarke Jordanove pa se je v tem obdobju v resnici pogajala s svojim možem o spremembi predporočne pogodbe, ki bi Barronu dala boljše izhodišče.

Kdor občuduje Trumpa, občuduje tudi Melanio

Odnos Američanov do Melanie je precej odvisen od tega, kakšen odnos imajo do njenega moža. Tisti, ki ga občudujejo in podpirajo, so navdušeni tudi nad Melanio. Tisti, ki pa jim gre Trump na živce, so do Melanie ravnodušni, če ne celo sovražno naravnani.

V obdobju Trumpovega predsednikovanja so lahko Američani tudi izvedeli, zakaj je Melania pogosto tako mrkega obraza, namesto da bi bila nasmejana. Ameriška novinarka Kate Bennet je v svoji knjigi Svobodna, Melania Američane podučila, da je to del slovenske kulture in da se Slovenci ne smejejo brez razloga. Foto: Reuters

Podobno bi lahko rekli tudi o odnosu Slovencev do odhajajoče prve dame ZDA. Številni so tudi prepričani, da bi lahko Melania kot Slovenka več naredila za svojo domovino. Vsaj na zunaj namreč Melania ni kazala, da bi želela storiti kaj v korist Slovenije.

Melania spodila ameriško Hrvatico iz Bele hiše

Res je, da je Melania novembra 2018 iz Bele hiše spodila vplivno ameriško Hrvatico Miro Ricardel. A to verjetno ni bilo povezano s kakšnimi slovensko-hrvaškimi trenji, ampak se je Ricardelova kot namestnica takratnega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona osorno vedla do Melanijinega osebja, za nameček pa naj bi medijem prinašala tudi novice, s katerimi je želela očrniti prvo damo.

Melania je skupaj z možem maja 2017 obiskala papeža Frančiška, ta je prvo damo ZDA šaljivo vprašal, ali svojemu možu pripravlja potico. Slovenska potica in recept za njeno izdelavo sta tako za nekaj dni postala ena od glavnih svetovnih medijskih tem.

Melania v času, ko je bila prva dama, tudi ni nikoli obiskala Slovenije. Ko je bila julija 2016 v Clevelandu republikanska nacionalna konvencija, ni obiskala tamkajšnjih Slovencev, čeprav so si ti to želeli. V svojih govorih nikoli ni uporabila kakšne slovenske besede, tudi omembe Slovenije so bile redke.

Melania in komunistična Slovenija

Na konvenciji v Clevelandu je tako le omenila, da je odraščala v Sloveniji, "majhni, čudoviti in takrat komunistični državi v srednji Evropi". Februarja 2019 pa je na Trumpovem shodu v Miamiju nagovorila zbrano množico Venezuelcev, nasprotnikov chavističnega režima, z besedami: "Veliko od vas, ki ste v tem prostoru, ve, kako je, ko si blagoslovljen s svobodo, potem ko si živel pod zatiralskim socializmom in komunizmom."

Avgusta 2019 je po svetu zakrožila malce zabavna fotografija Melanie, ta se za hrbtom svojega moža, ki je ravno povesil pogled, pripravlja na prijateljski poljub na lice s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. Foto: Reuters

Številni tuji mediji so njen govor, s katerim je Melania pomagala možu nabirati glasove med floridskimi volivci venezuelskega in kubanskega rodu, razlagali, kot da govori o lastni izkušnji z zatiranjem, ki ga je sama izkusila v svoji domovini Sloveniji, čeprav Slovenije ni omenila.

Seveda Melania ni bila nikoli kakšna žrtev komunizma ali socializma. Še več, njen oče Viktor Knavs je bil član Zveze komunistov. Njena družina v obdobju socialistične Slovenije vsekakor ni imela kakšne oporečniške drže do takratne oblasti.

Julija 2019 so v Rožnem, ki leži v bližini Sevnice, odkrili lesen kip Melanie, o katerem so poročali tudi tuji mediji. Nekateri Melanijini občudovalci, ki jim nenavadni umetniški pristopi niso preveč blizu, so bili razburjeni in so menili, da gre za norčevanje iz prve dame ZDA. Leto pozneje so neznani nepridipravi leseni kip požgali, zato so ga zamenjali s podobnim bronastim kipom. Foto: Reuters

Zakaj Američani ne romajo v Sevnico

V Sloveniji, zlasti pa v Sevnici, so številni pričakovali, da bo Trumpova izvolitev sprožila velik naval ameriških turistov, a kakšnega res pretiranega zanimanja ni bilo. Tudi za tuje medije je bila Sevnica zanimiva le nekaj časa po Trumpovi zmagi.

Razlog, da Američani v teh letih niso množično romali v Sevnico, je povezan z zgoraj omenjenim odnosom do Trumpa. Američani, ki so navdušeni nad Trumpom in Melanio, ne potujejo ravno veliko po svetu, tisti bolj svetovljanski del ZDA pa je bolj kot ne sovražen do Trumpa in velikokrat tudi do Melanie.

Foto: Reuters Junija 2018 je Melania dvignila precej prahu, ker je nosila jakno, na kateri je bil na hrbtni strani napis: "I Really Don’t Care, Do U?" ("Meni sploh ni mar, kaj pa tebi?" op. a.). Jakno je oblekla, ko je šla na obisk centra za pridržanje priseljencev, v katerem je vlada ločevala otroke od staršev. Omarosa Manigault je avgusta 2018 trdila, da si je jakno nadela, da izrazi jezo, ker jo je predsednik poslal čistit lastno nesnago zaradi politike ločevanja otrok od staršev. A je Melania oktobra 2018 pojasnila, da je bil napis sporočilo ameriškim levo usmerjenim medijem, ki jo kritizirajo. Kljub temu je novinarka televizijske hiše CNN Kate Bennet v svoji decembra 2019 izdani knjigi Svobodna, Melania (Free, Melania) zapisala, da je bil napis sporočilo Ivanki Trump, ki je hotela omehčati politiko svojega očeta do migrantov.

