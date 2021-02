Se bosta Donald in Melania Trump vrnila v Belo hišo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Verjetno se bo še precej časa, morda celo še nekaj let, ugibalo, ali bo Donald Trump kandidiral tudi na naslednjih ameriških predsedniških volitvah.

Foto: Reuters

"Naše zgodovinsko, domoljubno in lepo gibanje Naredimo Ameriko spet veliko se je šele začelo. V mesecih, ki so pred nami, imam še veliko tega, kar lahko delim z vami. In moj pogled je usmerjen naprej, v nadaljevanje našega skupnega neverjetnega potovanja za dosego ameriške veličine za vse naše ljudi."

To je del izjave, ki jo je objavil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump po tem, ko je v senatu v soboto po pričakovanju spodletela že druga ustavna obtožba proti njemu. Za ustavno obtožbo je glasovalo 57 senatorjev od stotih. Za potrditev ustavne obtožbe bi jih moralo glasovati vsaj 67.

Trump ima še vedno veliko podpornikov

V primeru izglasovanja ustavne obtožbe Trump, ki je mesto predsednika ZDA neslavno zapustil 20. januarja letos, ne bi mogel več kandidirati za predsednika. Zaradi padca ustavne obtožbe so se seveda spet okrepila ugibanja, ali bo Trump znova kandidiral leta 2024. Takrat bo star 78 let.

Dejstvo je, da je Trump kljub porazu še vedno precej priljubljen med precejšnjim delom volivcev, pri čemer njegove volilne baze ne sestavljajo samo dolgoletni republikanski volivci, ampak tudi volivci, ki so zvesti samo njemu.

Zgodba o novi Trumpovi stranki

Že leta 2015, ko je napovedal kandidaturo za predsednika ZDA v okviru republikanske stranke, se je ugibalo, ali bo, če mu ne bo uspelo dobiti republikanske predsedniške nominacije, kandidiral na predsedniških volitvah kot neodvisni kandidat.

Trump lahko še vedno računa na številne privržence, ki se navdušeno zgrinjajo na njegove shode. A lanske volitve so še bolj kot volitve leta 2016 pokazale, da gre pri Trumpovih podpornikih le za glasno manjšino. Tiha večina je lani prepričljivo podprla Joeja Bidna. Foto: Reuters

Ugibanja so se končala septembra 2015, ko je Trump slovesno podpisal zaobljubo, da v primeru neuspeha na republikanskih primarnih volitvah novembra 2016 ne bo kandidiral kot neodvisni kandidat. V tem primeru bi verjetno razklal konservativni tabor in demokratski kandidatki Hillary Clinton omogočil skoraj zanesljiv preboj v Belo hišo.

Trumpovi republikanski nasprotniki

Podobna ugibanja o Trumpovem slovesu od republikancev in ustanovitvi nove stranke so se pojavila januarja letos. Wall Street Journal je pisal, da se Trump ogreva za ustanovitev patriotske stranke (Patriot party). Pozneje je Trump to zanikal.

Ker ima Trump velik vpliv na volivce, lahko zaradi tega drži v šahu republikansko stranko oziroma izvaja pritiske volilne baze na tiste republikanske politike, ki mu nasprotujejo. Po drugi strani pa se kljub temu krepi tabor tistih republikancev, ki Trumpu tudi javno nasprotujejo.

Mitch McConnell proti Trumpu

Ustavno obtožbo je tako v senatu podprlo tudi sedem republikanskih senatorjev: Mitt Romney (Utah), Lisa Murkowski (Aljaska), Ben Sasse (Nebraska), Richard Burr (Severna Karolina), Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine) in Patrick Toomey (Pensilvanija).

Vodja republikancev v senatu Mitch McConnell je v zadnjem času postal eden od glavnih Trumpovih nasprotnikov v republikanski stranki. Foto: Reuters

A tudi med republikanskimi senatorji, ki so glasovali proti ustavni obtožbi, niso vsi navdušeni nad Trumpom. Vodja republikancev v senatu, Mitch McConnell iz Kentuckyja, je tako po spodleteli ustavni obtožbi napadel Trumpa, da je brez dvoma dejansko in moralno odgovoren za napad svojih podpornikov na kongres 6. januarja letos.

Državljanska vojna v republikanski stranki

V pogovoru za Politico je McConnell še bolj zaostril svoj spor s Trumpom, ko je dejal, da bi pri izbiri republikanskih kandidatov, ki bodo kandidirali na vmesnih kongresnih volitvah leta 2022, morali upoštevati njihovo izvoljivost, in ne to, ali jih Trump podpira ali ne.

Te besede so precej razburile številne Trumpove privržence v republikanski stranki. Dejstvo je, da se znotraj stranke nadaljuje nekakšna hladna državljanska vojna med tistimi, ki ostajajo goreče zvesti Trumpu, in tistimi, ki so prepričani, da bi se morali oddaljiti od nekdanjega predsednika, saj bodo sicer postajali vse manj sprejemljivi za ameriške volivce.

Kako se bodo leta 2022 odrezali trumpisti?

Seveda bo zelo zanimivo spremljati, kako se bo končala ta hladna državljanska vojna znotraj republikanske stranke. Kakšen bo izid znotrajstrankarske vojne, bo znano najpozneje v času izbire republikanskih kandidatov pred volitvami leta 2022.

Laro Trump naj bi zanimala kandidatura na senatnih volitvah v rodni Severni Karolini leta 2022. Lara Trump je žena Erica Trumpa, ta je eden od dveh sinov, ki jih je Donald Trump imel s svojo prvo ženo, Čehinjo Ivano Trump. Foto: Reuters

Če bodo na republikanskih primarnih volitvah slavili trumpisti, bo to seveda okrepilo Trumpov položaj v republikanski stranki. A to je samo prvi del spopada. Zelo bo tudi pomembno, kako se bodo ti kandidati, zvesti Trumpu, potem na koncu novembra 2022 odrezali v boju z demokratskimi kandidati.

Trumpisti preveč radikalni za ameriške volivce?

V primeru, da se bodo uresničila svarila nekaterih republikancev, da bodo Trumpu zvesti kandidati za volivce preveč radikalni za izvolitev, bodo zmage trumpistov na republikanskih primarnih volitvah voda na mlin demokratom.

To bi bil seveda velik udarec za Trumpa, saj bo to sporočilo volivcev, da ga imajo dovolj. V tem primeru bo leta 2024, če se bo seveda za to odločil, težje dobil predsedniško nominacijo republikanske stranke.

Senatorki Lara in Ivanka Trump?

Leta 2022 bi se lahko v boj za sedeže v senatu potegovati kar dve članici Trumpovega klana. Laro Trump, ženo Trumpovega sina Erica, mika kandidatura za senatni sedež v rodni Severni Karolini. Dosedanji senator Burr, ki je glasoval za ustavno obtožbo proti Trumpu, leta 2022 namreč ne bo več kandidiral.

Ivanka Trump, za katero je nekdanji glavni Trumpov svetovalec Steve Bannon pred leti žaljivo dejal, da je "zabita kot opeka", ne skriva svojih političnih ambicij. Ne bo presenečenje, če bo leta 2022 na Floridi kandidirala za senatorko v zveznem kongresu v Washingtonu. Foto: Reuters

Poleg tega se ugiba, ali bo za senat leta 2022 na Floridi kandidirala Trumpova hčerka Ivanka. V tem primeru bo njen nasprotnik na republikanski strani Marco Rubio. Ta je enkrat že pogorel v boju s tekmecem, ki je imel priimek Trump – leta 2016 proti Donaldu Trumpu na republikanskih predsedniških volitvah. Lahko se torej zgodi, da bosta od januarja 2023 v senatu kar dve senatorki s priimkom Trump.

Težave za republikance

Tudi če bo Trumpu leta 2024 znova uspelo postati republikanski predsedniški kandidat, pa je seveda veliko vprašanje, ali mu bo spet uspelo priti v Belo hišo. Malo verjetno je, da bi dobil večino glasov volivcev na zvezni ravni (popular vote), tako kot leta 2016 bi lahko upal le na to, da bo kljub manj glasovom dobil več elektorjev od protikandidata.

A ne glede na to, kdo bo kandidat republikancev na volitvah leta 2024, bo ta imel velike težave. Dejstvo je, da so demografske spremembe v ZDA voda na mlin demokratom. Če bi predsednika ZDA volili neposredno, torej le na podlagi števila vseh glasov na zvezni ravni, republikanci ne bi zmagali na nobenih predsedniških volitvah po letu 1988.

Demografske spremembe v ZDA

Leta 2004 je sicer George Bush mlajši dobil tako več elektorjev kot glasov na zvezni ravni od demokrata Johna Kerryja, a mu to ni uspelo leta 2000, ko je dobil manj glasov od Ala Gora (a več elektorjev). Če bi bile v ZDA predsedniške volitve neposredne, bi Bush mlajši leta 2000 – Florida gor ali dol – izgubil volitve.

Leta 2000 je v ZDA živelo nekaj več 281 milijonov prebivalcev, lani pa nekaj več kot 333 milijonov. Število je v dveh desetletjih naraslo – v večini seveda zaradi priseljencev – za več kot 50 milijonov.

Njihovo število se bo verjetno v prihodnjih letih še povečalo. Priseljenci oziroma novi državljani pa so praviloma bolj naklonjeni demokratom kot republikancem. Kar bo velika težava za Trumpa, če bo leta 2024 spet kandidiral.