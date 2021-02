Je to prihodnja socialistična predsednica ZDA?

Občudovalci Alexandrie Ocasio-Cortez, ki je znana po kratici AOC, upajo, da bo nekoč predsednica ZDA. Na drugi strani je številne konservativce strah, da se bo to res zgodilo. Do zdaj AOC še ni mogla kandidirati za podpredsednico ali predsednico ZDA, saj je mlajša od 35 let. Bo pa dovolj stara leta 2024.

Občudovalci Alexandrie Ocasio-Cortez, ki je znana po kratici AOC, upajo, da bo nekoč predsednica ZDA. Na drugi strani je številne konservativce strah, da se bo to res zgodilo. Do zdaj AOC še ni mogla kandidirati za podpredsednico ali predsednico ZDA, saj je mlajša od 35 let. Bo pa dovolj stara leta 2024. Foto: Reuters

Ameriška demokratična socialistka Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) je ljubljenka levega krila demokratov, manj pa so nad njo navdušeni zmerni demokrati. Na republikanski desnici jo nekateri hkrati občudujejo in sovražijo.

Junija 2018 so ZDA dobile novo politično zvezdo. Na demokratskih strankarskih volitvah v 14. newyorškem kongresnem okrožju je starega političnega mačka, dolgoletnega kongresnika Joeja Crowleyja, premagala takrat komajda 28-letna Alexandria Ocasio-Cortez.

Odmevna zmaga demokratične socialistke

To je bila presenetljiva zmaga mlade demokratične socialistke (pripadnice Demokratičnih socialistov Amerike, ki delujejo v okviru demokratske stranke) latinskoameriških korenin nad zmernim demokratom irsko-ameriških korenin z dobrimi povezavami z Wall Streetom.

Na novembrskih vmesnih volitvah istega leta je nato še z lahkoto premagala republikanskega tekmeca in januarja 2019 postala najmlajša kongresnica v zgodovini ZDA. To je bil velik uspeh za levo krilo demokratov, bolj kislih obrazov pa so bili zmerni demokrati.

Natakarica, ki mojstrsko obvlada družbena omrežja

AOC si je pot na Kapitol izborila s pametno uporabo družbenih omrežij (morda ima pri tem nekaj zaslug njen fant Riley Roberts, ki je strokovnjak za trženje s pomočjo družbenih omrežij). Če je (bil) Trump svetovni kralj Twitterja, je AOC mojstrica snemanja videoposnetkov, v katerih čustveno nagovarja volivce. Da je mlada, zgovorna in skorajda nenehno nasmejana, ji seveda tudi ni škodilo.

Videoposnetek, ki je iz nje naredil politično zvezdo:

Poleg tega je njena politična zgodba malce pravljična. Ko je kandidirala za kongresnico, si je še služila kruh kot revna natakarica v eni od restavracij, ki med drugim ponuja mehiške tacose in drugo hitro mehiško hrano.

Očetova smrt in denarne težave

Za to delo je morala poprijeti po študiju mednarodnih odnosov in ekonomije, ki ga je leta 2011 z odliko in 25 tisoč dolarji študentskega dolga končala v Bostonu. Vrgla se je tudi v založništvo in začela izdajati knjige o Bronxu (založbo je pozneje zaprla).

Morda bi se njena pot zasukala precej drugače, če leta 2008 ne bi zaradi pljučnega raka umrl njen oče Sergio Ocasio-Roman, arhitekt portoriških korenin, ki je imel v Bronxu v lasti manjše podjetje. Očetova smrt je namreč družino pahnila v denarne težave. Mama Blanca, ki se je rodila v Portoriku in je po prihodu v New York delala kot čistilka, je po moževi smrti poleg čiščenja začela voziti šolski avtobus.

Rosno mlada zajadra v politiko

Že rosno mlada se je AOC začela ukvarjati tudi s politiko. Kot dijakinja je bila namreč nekaj časa pripravnica v pisarni zdaj že pokojnega demokratskega kongresnika Teda Kennedyja. Leta 2016 je v Bronxu pomagala pri volilni kampanji vermontskega senatorja Bernieja Sandersa, ki je zaman naskakoval demokratsko predsedniško nominacijo.

AOC je velika podpornica demokratičnega socialista Bernieja Sandersa. Leta 2016 je bila prostovoljka v njegovi volilni kampanji, podpirala ga je tudi na lanskih demokratskih primarnih volitvah. Precej slabše se AOC razume z demokratsko predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Nenaklonjenost je obojestranska, saj je bil kongresnik Crowley, ki ga je AOC premagala leta 2018, velik zaveznik Pelosijeve. Foto: Reuters

A Sanders, ki se ima za demokratičnega socialista, je kljub svojemu porazu odprl vrata za druge levičarske politike, tudi za Ocasio-Cortezovo. Zdravstveno zavarovanje za vse, zagotovljeno delovno mesto s pomočjo države, odprava šolnin, odpis študentskih dolgov, novi zeleni dogovor (new green deal), odprta vrata za priseljence ... Vse to so zahteve, ki jih podpira AOC.

Voda na Trumpov mlin?

Za številne zmerne demokrate so njene zahteve preveč radikalne za ameriške volivce. Bali so se, da bo to le voda na mlin Trumpu, ki je pred predsedniškimi volitvi strašil ameriške volivce pred socializmom in radikalno levico.

Na koncu je Trump kljub protisocialistični retoriki izgubil volitve, a številni demokrati so prepričani, da so ideje, ki jih zagovarja AOC, številne volivce odvrnile od tega, da bi novembra lani podprli demokratske kandidate za kongres in za politične položaje v posameznih zveznih državah. Demokrati so tako na koncu komajda dobili večino v senatu, v predstavniškem domu pa celo izgubili nekaj sedežev.

Republikanski občudovalci AOC

Čeprav so ideje, ki jih zagovarja AOC, nesprejemljive za ameriško desnico, pa so po drugi strani številni republikanci navdušeni nad njenim političnim slogom. Floridski kongresnik in vnet Trumpov podpornik Matt Gaetz je tako dejal, da bi bil rad konservativni AOC.

Po diplomi je Ocasio-Cortezova podnevi delala v neki neprofitni organizaciji, v večerni urah pa kot natakarica (fotografija je iz leta 2019, ko je kot kongresnica podprla izboljšanje finančnega položaja natakarjev), kar vedno s ponosom poudari. Vedno je bila dobra učenka in je oboževalka Zvezdnih stez. Ker se je v dijaških letih dobro odrezala na nekem tekmovanju v mikrobiologiji, je Lincolnov laboratorij na univerzi MIT v njeno čast po njej imenoval majhen asteriod, ki lebdi med Marsom in Jupitrom: 23238 Ocasio-Cortez. Foto: Reuters

Še bolj jo občuduje nekdanji Trumpov glavni svetovalec Steve Bannon. Pred leti je v intervjuju za britanski Guardian med drugim dejal: "Občudujem AOC. /.../ Mislim, da je njena ideologija zmešana, toda njo hočem. /.../ Rad bi rekrutiral natakarje. Ne želim več rekrutirati pravnikov, želim natakarje. Najti moramo svoje (republikanske, op. p.) AOC-je."

Spor s Tedom Yohom

V pogovoru za ameriški Politico pa je Bannon dejal: "AOC ima tisto, kar imenujem tekmovalnost ali tekmovalno srce – kombinacijo vztrajnosti, odločnosti in bojevitosti, ki je ne moreš privzgojiti. To namreč imaš v sebi ali pa ne. In ona ima tega veliko."

Seveda pa vsi republikanci niso tako navdušeni nad demokratično socialistko iz Bronxa. Julija lani je tako zaradi njenih stališč prekipelo floridskemu kongresniku Tedu Yohu. V kongresni razpravi o povečanju nasilja in oboroženih ropov v New Yorku je AOC zagovarjala stališče, da je povečanje kriminala posledica revščine in rasti nezaposlenosti.

Žaljivka na račun AOC

"Ljudje so prisiljeni v odločitev: ali ukradejo kruh ali gredo spat lačni," je med drugim dejala AOC. Ko sta se srečala na kapitolskem stopnišču, ji je Yoho zaradi teh besed najprej navrgel, da je nagnusna in malo čez les. AOC mu je zabrusila, da je nesramen. Nato pa je floridski kongresnik zasikal, da je pof... kurba.

AOC je v kongresu postala neuradna voditeljica skupine levičarskih demokratskih kongresnic, ki je dobila ime squad oziroma enota po slovensko. Od leve proti desni: Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Pressley in AOC. Zaradi njenega populističnega sloga in spretne uporabe družbenih omrežij so se kmalu pojavile primerjave s Trumpom. Znani britansko-ameriški zgodovinar in politični analitik Niall Ferguson pa je AOC zaradi njenega precej lahkotnega odnosa do dejstev šaljivo preimenoval v Alexandrio Occasionally-Correct (sl. Alexandria Občasno-Verodostojna). Foto: Reuters

Seveda je AOC pozneje v kongresu naredila pravcati šov zaradi Yohove žaljive opazke. A žalitve niso edina nevšečnost, s katero ima opravka mlada kongresnica. Kot je povedala v pogovoru za Vanity Fair, ji FBI ali kongresna policija vsak dan pošilja podatke o ljudeh, ki ji grozijo s smrtjo.

Aretirali moškega, ki jo je hotel ubiti

Leta 2019, le mesec dni po tem, ko je postala kongresnica, je policija v zvezni državi Maryland aretirala poročnika obalne straže, ki je želel umoriti njo ter njeni demokratski kolegici Nancy Pelosi in Kamalo Harris. Tarča groženj so tudi njena mama Blanca in mlajši brat Gabriel ter njeni sodelavci.

Precej prahu je pred kratkim dvignil njen poldrugo uro trajajoč videoposnetek, ki ga je objavila na Instagramu. V njem je omenila, da je bila v času napada Trumpovih podpornikov na kongres v svoji pisarni. Ta ni v kongresni stavbi, ampak nedaleč stran (sedem minut hoje, op. p.), v stavbi z imenom Cannon.

Na smrt prestrašena AOC

Okoli 13. ure je zaslišala, da nekdo močno trka po vratih pisarne, in slišala moškega, ki je glasno vprašal: "Kje je?" AOC se je že ustrašila, da so pred vrat protestniki in da je zdaj vsega konec. Nato je prišla do nje njena uslužbenka in dejala, da je moški, ki je pred vrati, kongresni policist. Policist je nato njo in njeno osebje pospremil v drugo, varnejšo stavbo.

Pravi prah se je dvignil, ko so njeni politični nasprotniki na družbenih omrežjih njene izjave iz videoposnetka najprej izkrivljeno povzeli (izpustili so del, ko je sama pojasnila, da v času napada ni bila v kongresni stavbi) in ji nato očitali, da laže, da je bila v času napada v kongresni stavbi in s tem v smrtni nevarnosti.