Priznanje pravice do dolgotrajne oskrbe: vaše možnosti, če se z odločbo ne strinjate

Naši starši, babice in dedki si zaslužijo, da tudi v obdobju, ko imajo zdravstvene težave, živijo dostojno in varno – brez skrbi, ali bodo njihovi svojci zmogli pokriti stroške oskrbe v domu za starejše. Pomemben korak v tej smeri je uvedba dolgotrajne oskrbe, katere namen je vzpostaviti urejen in pravičen sistem pomoči za vse, ki vsakodnevno potrebujejo podporo pri osnovnih življenjskih opravilih. Po spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejetih junija letos, strošek standardne nastanitve in prehrane v domu za starejše ne bo smel preseči višine minimalne zajamčene pokojnine, ki trenutno znaša približno 781 evrov mesečno. Po navedbah ministrstva naj bi ta ukrep prinesel opazno finančno razbremenitev tako uporabnikom kot tudi njihovim družinam.

Približuje se 1. december, ko naj bi bili vsi uporabniki domov za starejše vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Foto: Shutterstock

V času, ko se vse več ljudi srečuje s postopki na centrih za socialno delo, zlasti glede odločb o pravici do dolgotrajne oskrbe, je pravna pomoč več kot dobrodošla. Kaj lahko storimo, če se z odločbo ne strinjamo? Kam se obrniti, ko ne razumemo pravnega jezika ali ko preprosto ne vemo, kako zaščititi svoje pravice?

Kaj prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi?

Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu želi država zagotoviti bolj dostopen, pravičen in prilagojen način pomoči za vse, ki v vsakodnevnem življenju potrebujejo podporo. Novi sistem pomeni pomemben korak k ureditvi področja, ki je bilo predolgo zapostavljeno – skrbi za starejše, bolne in druge osebe, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih.

Od 1. julija letos vsi zaposleni vsak mesec prispevamo en odstotek od svojih prejemkov v blagajno za dolgotrajno oskrbo. Prispevke plačujejo:

zaposleni – 1 odstotek od bruto plače ,

, delodajalci – 1 odstotek od bruto plače ,

, upokojenci – 1 odstotek od neto pokojnine ,

, kmetje in samostojni podjetniki – 2 odstotka.

Po zagotovilih ministrstva za solidarno prihodnost naj bi z zbranimi sredstvi zagotovili, da od 1. decembra letos nihče, ki biva v domu starejših občanov, ne bo plačal več, kot znaša zajamčena pokojnina za polno delovno dobo, torej približno 781,94 evra mesečno.

Največja novost zakona je, da bodo stanovalci domov starejših po novem plačevali le stroške nastanitve in prehrane, medtem ko bo strošek oskrbe krit iz sistema dolgotrajne oskrbe. Po pojasnilih ministrstva naj bi se tako bistveno zmanjšala finančna obremenitev družin in občin, saj svojcem praviloma ne bo več treba doplačevati k oskrbovalnini. To bo starejšim omogočilo večjo samostojnost in dostojanstvo – tako pri odhodu v dom kot pri uveljavljanju pomoči na domu.

Pristojno ministrstvo zagotavlja, da bo prehod v novi sistem potekal postopno, pravično in vključujoče, pri čemer bodo sodelovali vsi deležniki – uporabniki, izvajalci in občine. Cilj reforme je, da dolgotrajna oskrba postane dostopna vsem, brez dodatnih ovir in finančnih stisk.

Čeprav so spremembe obetavne, bo uspeh zakona odvisen predvsem od njegove dejanske izvedbe na terenu in prilagodljivosti potrebam posameznika. Le z vključevanjem različnih perspektiv in stalnim izboljševanjem sistema bo mogoče doseči, da bo dolgotrajna oskrba resnično delovala v korist vseh, ki jo potrebujejo.

Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu želi država zagotoviti bolj dostopen, pravičen in prilagojen način pomoči za vse, ki v vsakodnevnem življenju potrebujejo podporo. Foto: Shutterstock

Postopek izdaje odločb

Za uveljavitev pravic po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi morajo vlagatelji najprej prejeti odločbo o priznanju pravice do dolgotrajne oskrbe. Šele po pravnomočnosti te odločbe (če ni vložen ugovor ali pritožba) lahko posameznik začne postopek priprave osebnega načrta, ki bo prilagojen njegovim potrebam ter določal vrsto in obseg pomoči, do katere je upravičen.

Približuje se 1. december, ko naj bi bili vsi uporabniki domov za starejše vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Do konca avgusta so centri za socialno delo (CSD) prejeli več kot 3.000 vlog za dolgotrajno oskrbo na domu, dodatno pa še 3.462 vlog za priznanje statusa oskrbovalca družinskega člana in 635 vlog za e-oskrbo. V septembru so CSD začeli izdajati prve odločbe vlagateljem, ki so zaprosili za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu. Po izdaji odločbe, če vlagatelj nima pripomb, sledi priprava osebnega načrta pomoči.

V praksi pa postopki trenutno potekajo počasneje, kot je bilo načrtovano. Ker informacijski sistem za izdajo odločb še ni v celoti vzpostavljen, številni centri odločbe izdajajo ročno, kar občutno upočasnjuje postopke.

Posledica zamikov in ročnih postopkov je, da sistem dolgotrajne oskrbe še ni v polnem delovanju, kar pri mnogih povzroča negotovost, čakanje in strah pred morebitnimi napakami ali zamudami pri izdaji odločb.

Se ne strinjate z odločbo o priznanju pravice do dolgotrajne oskrbe? Ste prejeli odločbo, za katero menite, da ne odraža vašega dejanskega zdravstvenega stanja ali potreb? Menite, da vam je bila z njo odvzeta ali omejena pravica, ki vam po zakonu pripada? V takšnem primeru imate pravico ukrepati – z ugovorom ali pritožbo lahko zahtevate, da se odločba ponovno pregleda. Prav v takih primerih, ko gre za odločanje o pravicah, ki neposredno vplivajo na kakovost in dostojanstvo življenja posameznika, je pravna pomoč več kot dobrodošla – pogosto celo nujna. Naj vam pri tem pomaga ugledna zavarovalnica ARAG, ki ponuja zavarovanje pravne zaščite. Po domače povedano, ponujajo zavarovanja, ki v primeru, da se znajdete v sodnem ali zunajsodnem sporu, omogočajo, da so vaši stroški pokriti. Podjetje ARAG je na slovenski trg vstopilo leta 2004 ter Slovencem kot prvo in še danes edino ponudilo zavarovanje pravne zaščite.

Zakaj zavarovanje pravne zaščite?

Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca, in morda si takrat ne boste mogli privoščiti odvetnika, lahko pa si privoščite zavarovanje pravne zaščite, ki krije morebitne odvetniške in sodne stroške.

Da je potrebe, povpraševanja po zavarovanju pravne zaščite v zadnjem obdobju vedno več, pritrjujejo tudi pri zavarovalnici ARAG, eni od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite iščejo pravno varnost predvsem v razmerju do delodajalca, v zadnjem času pa tudi varovanje pravic v razmerju do ustanov, ki naj bi zagotavljale socialno ali druge oblike varnosti.

"Tako našim strankam zavarovanje omogoča, da se s pomočjo odvetnika pritožijo na odločbe, ki jih izdajajo te institucije," razložijo pri zavarovalnici ARAG.

Če ste se torej znašli v položaju, v katerem potrebujete pravno pomoč, in imate sklenjeno zavarovanje, najprej pokličite zavarovalnico. "V primeru težave pokličete zavarovalnico, ki vam svetuje, na katerega odvetnika se lahko obrnete, lahko pa v dogovoru z zavarovalnico izberete tudi svojega. Z odvetnikom uskladite, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik potem opravi svoje delo in poskrbi, da ste obveščeni o nadaljnjih korakih, zavarovalnica pa prevzame kritje stroškov," pojasnjujejo v zavarovalnici ARAG.

Zavarovanje je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter vam hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ni omejena zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih sicer morali kriti sami.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Postanite tudi vi eden izmed več kot deset milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške ter je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 8,99 evra/posameznika za paket Varnost Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo , družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko dodate naslednja področja:

Služba

Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa in tako dalje), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

Foto: ARAG