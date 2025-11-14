V Centru starejših KO-RA so danes odprli pilotni klicno-informacijski center SENIOR-KO, kjer lahko starejši dobijo informacije o različnih podpornih storitvah za vsakdanje življenje v domačem okolju. "To je pomembna komplementarna storitev dolgotrajne oskrbe, predvsem pa dober primer povezovanja," je ob tem dejal minister Simon Maljevac.

Klicno-informacijski center SENIOR-KO deluje na telefonski številki 02 872 33 11 in predstavlja enotno vstopno točko za starejše, kjer so na enem mestu dostopne informacije o dolgotrajni oskrbi, pravicah in storitvah, hkrati pa lahko klicatelji dobijo tudi informacije o možnostih naročanja preverjenih podpornih storitev za na primer dostavo hrane, zdravil, gospodinjska opravila, manjša vzdrževalna dela, osebno nego ali družabništvo.

Enoletni projekt vzpostavitve klicno-informacijskega centra, ki so ga začeli izvajati z novembrom, je vreden 77 tisoč evrov. Koroški dom starostnikov in Zavod Konc sta sredstva za projekt prejela na razpisu gospodarskega ministrstva za razvoj t. i. srebrne ekonomije, projekt pa prinaša dve zaposlitvi. Cilj projekta je vzpostavitev inovativnega modela celovitih podpornih storitev, ki starejšim omogočajo daljše, varno in kakovostno bivanje v domačem okolju ter zmanjšujejo pritisk na institucionalne oblike oskrbe.

Maljevac: Informacij ni nikoli dovolj, to je zagotovo

Primarna ciljna skupina uporabnikov klicnega centra so starejši od 65 let v koroški regiji – teh je približno 16 tisoč – ki živijo doma in potrebujejo podporo pri opravilih za ohranjanje samostojnosti. Posredni uporabniki pa so družinski člani, ki iščejo zanesljive storitve za oskrbo.

Po ministrovih besedah je projekt dober primer povezovanja vseh vpletenih, lokalne skupnosti in domov za starejše. Ob današnjem uradnem odprtju centra je izrazil upanje, da bodo podobni projekti zaživeli tudi drugod po Sloveniji. "Informacij ni nikoli dovolj, to je zagotovo," je dodal. V klicnem centru bodo klicateljem ponudili informacije o različnih preverjenih storitvah, tudi takih, ki jih dolgotrajna oskrba ne ponuja, dodatne podporne storitve pa bo uporabnik, če jih bo koristil, plačal sam.

"Mi v teh dodatnih storitvah vidimo celostno oskrbo starostnikov na terenu," je povedala direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Pavlinič Šoba. Izrazila je željo, da bi bil pilotni projekt pozitivna podlaga za naprej. Po koncu projekta je nadaljnje financiranje predvideno prek prihodkov od storitev in naročnin, občinskih razpisov in donacij ter partnerstev z lokalnimi podjetji.

Pred odprtjem klicno-informacijskega centra SENIOR-KO so v sodelovanju s Koroškim regionalnim stičiščem za nevladne organizacije pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so govorili o izzivih skrbi za starejše v domačem okolju. Govorniki so med drugim izpostavili pomanjkanje oskrbovanih stanovanj v regiji.

"Varovana stanovanja so naslednji korak razvoja, ampak mislim, da je tu zelo pomembna tudi povezava z domovi za starejše. Da ne zgradimo samo stavb in prostorov, ampak je predvsem tu nujna storitev. Z dolgotrajno oskrbo postavljamo temelje, verjamem, da se bodo v prihodnje storitve tudi razvijale. Ena, ki je zagotovo tu pomembna, je dolgotrajna oskrba na domu, ki lahko pomaga tudi na oskrbovanih stanovanjih," je v zvezi s tem povedal minister. Napovedal je nadaljnjo gradnjo večjega števila oskrbovanih stanovanj.