Vlada potrdila predlog zakona za poenostavitev prevedbe v sistem dolgotrajne oskrbe

Vlada je potrdila predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe. Zakon bo poenostavil birokratski postopek prevedbe stanovalcev v domovih starejših v sistem dolgotrajne oskrbe, je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Predlog po njegovih besedah rešuje problem skrbništva. "Vemo, da je kar nekaj oseb v domovih za starejše, ki ne morejo podati soglasja, nimajo uradno urejenega skrbništva, kar bi morali imeti. To rešujemo z zakonom. Prav tako kot vsi drugi bodo s 1. 12. prevedeni v sistem," je povedal na novinarski konferenci po današnji seji vlade. Dodal je, da poenostavljajo tudi postopke za prevedbo obstoječih oskrbovancev v domovih za starejše v uporabnike dolgotrajne oskrbe.

Spremembe v predlogu se nanašajo tudi na uveljavljanje samostojne pravice do e-oskrbe. Doslej so za uveljavljanje te pravice starejši od 80 let potrebovali mnenje zdravnika, "ki se je na terenu pogosto pokazalo tudi kot težava, v nekaterih primerih so zdravniki to mnenje celo zaračunavali". Predlog zakona zato kot prilogo k vlogi za e-oskrbo ukinja zdravniško mnenje. S predlogom urejajo tudi pridobitev pravice do e-oskrbe za osebe, ki so bile 30. junija 2025 vključene v projekt E-oskrba na daljavo.

Maljevac poudarja, da to za stanovalce pomeni nižje položnice bivanja v domu

"Vidimo, da gre v določenih točkah za tehnične prilagoditve, predvsem pa za korak v smeri lajšanja birokratskih postopkov ob vstopu novih uporabnikov in obstoječih uporabnikov v cenejši sistem dolgotrajne oskrbe," je povedal Maljevac.

Poudaril je, da prevedba v sistem dolgotrajne oskrbe za stanovalce pomeni nižje položnice bivanja v domu. "Vsi vemo, da po obstoječem sistemu stanovalci plačujejo oskrbo in nastanitev, po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, in ko bodo prevedeni v sistem, pa bodo od 1. 12. na položnici imeli samo strošek namestitve," je spomnil.

Foto: Aleš Osvald/STA

Objavljen tudi kalkulator, kjer si vsak lahko izračuna okvirno ceno

Predlog zakona se nanaša tudi na sklenitev osebnega načrta in izvajanje ter obračunavanje storitev, skladno z osebnim načrtom, prav tako tudi na plačilo izvajalcem dolgotrajne oskrbe, prehodno urejanje mandatov direktorjev, dopolnitve obstoječih zbirk podatkov in urejanje varovanih oddelkov pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji, so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva za solidarno prihodnost.

Maljevac je ponovil, da so vse izhodiščne in informativne cene objavljene na spletni strani ministrstva za solidarno prihodnost, kjer je objavljen tudi kalkulator, kjer si vsak lahko izračuna okvirno ceno, ki jo bo po novem sistemu plačeval. Aktivna ostaja tudi telefonska številka 114 za dodatne informacije o dolgotrajni oskrbi.

Vlada je zakon poslala v obravnavo v DZ po nujnem postopku.