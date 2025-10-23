Četrtek, 23. 10. 2025, 6.39
Vlada o zaščiti pred SLAPP tožbami
Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja oz. SLAPP tožbe. Ta predvideva ureditev ukrepov za varstvo fizičnih in pravnih oseb v sodnih postopkih zaradi njihovega javnega udejstvovanja in njihovo varstvo pred zlorabljenimi sodnimi postopki.
Pri strateških tožbah gre za primere, ko sodni postopki niso začeti zaradi dostopa do sodnega varstva, temveč zato, da se utiša oziroma prepreči javna razprava, preiskovanje kršitev prava EU in nacionalnega prava, ter poročanje o teh kršitvah, običajno z nadlegovanjem in ustrahovanjem.
Zakonski predlog predvideva tudi vzpostavitev enotne kontaktne točke, ki bi na spletni strani v anonimizirani obliki objavila odločbe, v katerih bi sodišče odločilo o končnih zaščitnih ukrepih in ugotovilo, da je bil sodni postopek zoper upravičenca zlorabljen za onemogočanje njegovega javnega udejstvovanja.
Cilj predloga pa je tudi prenos zahtev evropske direktive, katere namen je odpraviti ovire za nemoten potek civilnih postopkov, obenem pa zagotoviti zaščito fizičnim in pravnim osebam, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti pri zadevah v javnem interesu, v slovenski pravni red. Rok za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo je 7. maj 2026.