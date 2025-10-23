Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vlada o zaščiti pred SLAPP tožbami

Kladivo. Sodišče. | Ministrstvo za pravosodje, kjer so predlog zakona pripravljali, je tega dvakrat poslalo v javno razpravo, zdaj pa ga pošilja v obravnavo ministrskemu zboru. | Foto Shutterstock

Ministrstvo za pravosodje, kjer so predlog zakona pripravljali, je tega dvakrat poslalo v javno razpravo, zdaj pa ga pošilja v obravnavo ministrskemu zboru.

Foto: Shutterstock

Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja oz. SLAPP tožbe. Ta predvideva ureditev ukrepov za varstvo fizičnih in pravnih oseb v sodnih postopkih zaradi njihovega javnega udejstvovanja in njihovo varstvo pred zlorabljenimi sodnimi postopki.

Pri strateških tožbah gre za primere, ko sodni postopki niso začeti zaradi dostopa do sodnega varstva, temveč zato, da se utiša oziroma prepreči javna razprava, preiskovanje kršitev prava EU in nacionalnega prava, ter poročanje o teh kršitvah, običajno z nadlegovanjem in ustrahovanjem.

Predlog med zaščitnimi ukrepi predvideva varščino, podporo in pomoč upravičencu, povrnitev polnih stroškov, denarno kazen, zgodnjo zavrnitev in hitro obravnavo ter denarno odškodnino za povrnitev škode, nastale zaradi zlorabljenega sodnega postopka. O zaščitnih ukrepih bi po predlogu zakona odločilo sodišče na predlog tožene stranke. Zaščitni ukrep denarne kazni pa bi lahko izreklo tudi po uradni dolžnosti. Izreklo bi lahko denarno kazen v višini ne manj kot tri tisoč evrov in ne več kot deset tisoč evrov.

Zakonski predlog predvideva tudi vzpostavitev enotne kontaktne točke, ki bi na spletni strani v anonimizirani obliki objavila odločbe, v katerih bi sodišče odločilo o končnih zaščitnih ukrepih in ugotovilo, da je bil sodni postopek zoper upravičenca zlorabljen za onemogočanje njegovega javnega udejstvovanja.

Cilj predloga pa je tudi prenos zahtev evropske direktive, katere namen je odpraviti ovire za nemoten potek civilnih postopkov, obenem pa zagotoviti zaščito fizičnim in pravnim osebam, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti pri zadevah v javnem interesu, v slovenski pravni red. Rok za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo je 7. maj 2026.

