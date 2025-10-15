Golob ponavlja: božičnica bo

Vlada bo imela na dnevnem redu četrtkove redne seje tudi predlog posebnega zakona o božičnici, je ob današnjem obisku v Pomurju napovedal premier Robert Golob. "Ponovim še enkrat, božičnica bo," je dejal v izjavi za medije med postankom v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

"Želel bi si, da bi bilo o tem več dialoga. Sem tudi povabil predstavnike slovenskega gospodarstva, da se mi pridružijo v Lendavi kasneje popoldan. Tako da časa za usklajevanje različnih predlogov bo še dovolj, odločenost vlade, da s tem gremo naprej, pa ostaja," je povedal premier Robert Golob.

Na novinarsko vprašanje, od kod denar za izplačilo božičnice, je zatrdil, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. "Ti ljudje so tisti, ki ustvarjajo denar. Mislim, da gre tukaj za sprevrženo logiko, po kateri naj bi za to, da nagradimo predane zaposlene, morali denar nekomu vzeti. Ljudje si ta denar zaslužijo s svojim delom," je poudaril.

"Zaposleni so tisti, ki so denar v podjetju zaslužili. Večina najboljših direktorjev, menedžerjev in lastnikov s tem nima nobene težave in verjamem, da bo s časom božičnica postala nekaj tako samoumevnega, kot je danes letni regres, in da se bodo te brezplodne debate tudi zaključile," je dodal.

Do božičnice upravičeni tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju

Kot je še dejal premier, so predlog uvedbe božičnice predstavili že pred enim mesecem. "Smo ga razgrnili, ga pisno poslali vsem zainteresiranim, zdaj se pa počasi izteka rok, do katerega ga moramo poslati v državni zbor. V državni zbor bomo poslali zakon še ta mesec, jutri bo prva obravnava na vladi. Kdor želi sodelovati, lahko sodeluje, kdor se bo temu sam odpovedal, je pa to pač njegova odločitev," je še dejal.

Vlada je izhodišča za uvedbo obvezne božičnice potrdila sredi septembra. V njih je zapisano, da bi bili do nje upravičeni vsi zaposleni, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Segala bi lahko do višine minimalne plače, od nje pa ne bi bilo treba obračunati davkov in prispevkov. Vlada vztraja, da bo izplačana že letos. Predlog je prejšnji teden obravnaval Ekonomsko-socialni svet, vendar so delodajalske organizacije na podlagi ocene, da je v zvezi z uvedbo obvezne božičnice že vse odločeno in se o tem ni več mogoče pogajati, sejo protestno zapustile.