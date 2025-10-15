Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
14.31

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob božičnica

Sreda, 15. 10. 2025, 14.31

6 minut

Golob ponavlja: božičnica bo

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Robert Golob | Premier Robert Golob je prepričan, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. | Foto STA

Premier Robert Golob je prepričan, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni.

Foto: STA

Vlada bo imela na dnevnem redu četrtkove redne seje tudi predlog posebnega zakona o božičnici, je ob današnjem obisku v Pomurju napovedal premier Robert Golob. "Ponovim še enkrat, božičnica bo," je dejal v izjavi za medije med postankom v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

"Želel bi si, da bi bilo o tem več dialoga. Sem tudi povabil predstavnike slovenskega gospodarstva, da se mi pridružijo v Lendavi kasneje popoldan. Tako da časa za usklajevanje različnih predlogov bo še dovolj, odločenost vlade, da s tem gremo naprej, pa ostaja," je povedal premier Robert Golob.

Na novinarsko vprašanje, od kod denar za izplačilo božičnice, je zatrdil, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. "Ti ljudje so tisti, ki ustvarjajo denar. Mislim, da gre tukaj za sprevrženo logiko, po kateri naj bi za to, da nagradimo predane zaposlene, morali denar nekomu vzeti. Ljudje si ta denar zaslužijo s svojim delom," je poudaril.

Matej Arčon
Novice Vlada podaljšuje veljavnost vinjet za štiri mesece

"Zaposleni so tisti, ki so denar v podjetju zaslužili. Večina najboljših direktorjev, menedžerjev in lastnikov s tem nima nobene težave in verjamem, da bo s časom božičnica postala nekaj tako samoumevnega, kot je danes letni regres, in da se bodo te brezplodne debate tudi zaključile," je dodal.

Do božičnice upravičeni tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju

Kot je še dejal premier, so predlog uvedbe božičnice predstavili že pred enim mesecem. "Smo ga razgrnili, ga pisno poslali vsem zainteresiranim, zdaj se pa počasi izteka rok, do katerega ga moramo poslati v državni zbor. V državni zbor bomo poslali zakon še ta mesec, jutri bo prva obravnava na vladi. Kdor želi sodelovati, lahko sodeluje, kdor se bo temu sam odpovedal, je pa to pač njegova odločitev," je še dejal.

Vlada je izhodišča za uvedbo obvezne božičnice potrdila sredi septembra. V njih je zapisano, da bi bili do nje upravičeni vsi zaposleni, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Segala bi lahko do višine minimalne plače, od nje pa ne bi bilo treba obračunati davkov in prispevkov. Vlada vztraja, da bo izplačana že letos. Predlog je prejšnji teden obravnaval Ekonomsko-socialni svet, vendar so delodajalske organizacije na podlagi ocene, da je v zvezi z uvedbo obvezne božičnice že vse odločeno in se o tem ni več mogoče pogajati, sejo protestno zapustile.

Robert Golob Robert Golob božičnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.