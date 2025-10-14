Ameriški predsednik Trump grozi Argentini

Finančna pomoč Argentini je odvisna od izida parlamentarnih volitev, je danes ob sprejemu argentinskega kolega Javierja Mileija v Beli hiši izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Ameriška vlada je sicer pred dnevi naznanila 20 milijard dolarjev vredno podporo argentinski valuti peso.

"Vaši rezultati javnomnenjskih raziskav so, kolikor sem slišal, precej dobri, vendar mislim, da bodo zdaj še boljši," je argentinskemu desničarskemu populistu povedal ameriški predsednik Donald Trump in argentinskega kolega Javierja Mileija označil za velikega voditelja.

Trumpovi vladi z najavo pomoči sicer ni uspelo pomiriti trgov, niti pomagati Mileiju v javnomnenjskih anketah pred odločilnimi parlamentarnimi volitvami 26. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Država se sooča s finančno krizo, podpora Mileju pada

Argentina se kot ponavadi ponovno sooča s finančno krizo in predsednikova javna podpora pada, vendar je Trump pripravljen priskočiti na pomoč ne glede na to, da se to ne ujema z njegovo politiko postavljanja Amerike na prvo mesto.

Rezultati parlamentarnih volitev bodo odločili, ali bo Milei lahko sprejel stroge reforme za zmanjšanje stroškov ali pa se bo v naslednjih dveh letih svojega mandata soočal z zakonodajno opozicijo.

V zadnjih tednih je močno zadolžena Argentina morala porabiti več kot milijardo ameriških dolarjev za zaščito pesa, kar je strategija, ki jo večina ekonomistov ocenjuje kot nevzdržno.

Milei: ZDA so videle napad na Argentino

"Argentina se sooča z akutno nelikvidnostjo. Ameriško finančno ministrstvo je pripravljeno takoj sprejeti vse izredne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev stabilnosti trgov," je prejšnji teden povedal ameriški finančni minister Scott Bessent in napovedal sporazum, ki Argentini omogoča dostop do 20 milijard ameriških dolarjev.

"ZDA so videle ta napad na Argentino, na ideje svobode, na strateškega zaveznika – in zato so nas podprle. Vedo, da smo pravi zaveznik," pa je danes v radijskem intervjuju dejal Milei.