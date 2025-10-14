Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Torek,
14. 10. 2025,
21.21

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Argentina Javier Milei Donald Trump ZDA

Torek, 14. 10. 2025, 21.21

10 minut

Ameriški predsednik Trump grozi Argentini

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump, predsednik ZDA | Trumpovi vladi z najavo pomoči sicer ni uspelo pomiriti trgov, niti pomagati Mileiju v javnomnenjskih anketah pred odločilnimi parlamentarnimi volitvami 26. oktobra. | Foto Guliverimage

Trumpovi vladi z najavo pomoči sicer ni uspelo pomiriti trgov, niti pomagati Mileiju v javnomnenjskih anketah pred odločilnimi parlamentarnimi volitvami 26. oktobra.

Foto: Guliverimage

Finančna pomoč Argentini je odvisna od izida parlamentarnih volitev, je danes ob sprejemu argentinskega kolega Javierja Mileija v Beli hiši izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Ameriška vlada je sicer pred dnevi naznanila 20 milijard dolarjev vredno podporo argentinski valuti peso.

"Vaši rezultati javnomnenjskih raziskav so, kolikor sem slišal, precej dobri, vendar mislim, da bodo zdaj še boljši," je argentinskemu desničarskemu populistu povedal ameriški predsednik Donald Trump in argentinskega kolega Javierja Mileija označil za velikega voditelja.

Trumpovi vladi z najavo pomoči sicer ni uspelo pomiriti trgov, niti pomagati Mileiju v javnomnenjskih anketah pred odločilnimi parlamentarnimi volitvami 26. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Država se sooča s finančno krizo, podpora Mileju pada

Argentina se kot ponavadi ponovno sooča s finančno krizo in predsednikova javna podpora pada, vendar je Trump pripravljen priskočiti na pomoč ne glede na to, da se to ne ujema z njegovo politiko postavljanja Amerike na prvo mesto.

Rezultati parlamentarnih volitev bodo odločili, ali bo Milei lahko sprejel stroge reforme za zmanjšanje stroškov ali pa se bo v naslednjih dveh letih svojega mandata soočal z zakonodajno opozicijo.

V zadnjih tednih je močno zadolžena Argentina morala porabiti več kot milijardo ameriških dolarjev za zaščito pesa, kar je strategija, ki jo večina ekonomistov ocenjuje kot nevzdržno.

Milei: ZDA so videle napad na Argentino

"Argentina se sooča z akutno nelikvidnostjo. Ameriško finančno ministrstvo je pripravljeno takoj sprejeti vse izredne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev stabilnosti trgov," je prejšnji teden povedal ameriški finančni minister Scott Bessent in napovedal sporazum, ki Argentini omogoča dostop do 20 milijard ameriških dolarjev.

"ZDA so videle ta napad na Argentino, na ideje svobode, na strateškega zaveznika – in zato so nas podprle. Vedo, da smo pravi zaveznik," pa je danes v radijskem intervjuju dejal Milei.

Javier Milei
Novice Protestniki s kamenjem nad Mileija #video
WWE šov
Novice Zvijača, s katero Trump in Musk vladata svetu
Javier Milei
Novice Ogromen škandal v Argentini: je Javier Milei v hudih težavah?
Argentina Javier Milei Donald Trump ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.