Ogromen škandal v Argentini: je Javier Milei v hudih težavah?

V Argentini vre zaradi afere, v središču katere se je znašel tamkajšnji predsednik Javier Milei, ki je na svojem profilu na družbenem omrežju X objavil zapis v podporo kriptožetonu libra. Temu so njegovi ustvarjalci le nekaj ur po Mileievi objavi z množično prodajo zrušili ceno, ogromno vlagateljev pa je izgubilo svoj denar. Argentinskemu predsedniku zdaj grozita preiskava zaradi morebitne prevare in celo postopek za odstavitev.

V nekaj urah od nebes do pekla

Kriptožeton libra ($LIBRA) je argentinski predsednik Javier Milei omenil v petkovi objavi na družbenem omrežju X, ko je zapisal, da gre za projekt, ki bo pomagal majhnim in zagonskim podjetjem ter okrepil rast argentinskega gospodarstva.

V le eni uri po njegovi objavi se je tržna kapitalizacija kriptožetona libra, ki je zasnovan na omrežju kriptovalute solana, dvignila za gromozanskih dva tisoč odstotkov. Z drugimi besedami: kdor je v kriptožeton libra svoj denar vložil takoj, ko je Milei objavil svoj zapis, ga je imel čez eno uro dvajsetkrat toliko.

Izbrisana objava Javierja Mileia na družbenem omrežju X, v kateri je predstavljal kriptožeton libra. "Liberalna Argentina raste! Ta zasebni projekt se bo osredotočil na spodbujanje rasti argentinskega gospodarstva s financiranjem majhnih in zagonskih podjetij. Svet želi vlagati v Argentino," je v objavi zapisal Milei, dodal povezavo do spletne strani projekta in naslov pametne pogodbe kriptožetona libra. Foto: X / Posnetek zaslona

Veselje vlagateljev ni trajalo dolgo. Ko je volumen trgovanja s kriptožetonom libra dosegel vrhunec, so snovalci kriptožetona tega začeli množično prodajati. Kot so ugotovili v podjetju Lookonchain, ki se ukvarja z analizami trga kriptovalut, si je le osem kriptodenarnic, povezanim s kriptožetonom libra, izplačalo za 102 milijona evrov dobička. Šlo je za kriptodenarnice, ki so si kriptožeton libra lastile že pred promocijo argentinskega predsednika, kar pomeni, da je zelo verjetno, da so bili njihovi lastniki dejansko vpleteni v nastanek libre.

Cena kriptožetona, ki je za krajši čas dosegel tržno kapitalizacijo (skupno vrednost vseh izdanih enot) več kot štiri milijarde evrov in se s tem celo uvrstil med trideset najvrednejših kriptovalut, se je nato v nekaj urah zrušila za 95 odstotkov. Trenutno znaša le še okrog 78 milijonov evrov, kar pomeni, da je libra od vrhunca izgubila že 98 odstotkov vrednosti.

Graf na kriptomenjalnici Coinbase, ki prikazuje astronomski vzpon in prav tako astronomski padec cene kriptožetona libra. Foto: Posnetek zaslona

Veliko večino vrednosti naložbe v kriptožeton libra je glede na različne vire izgubilo od pet tisoč pa vse do štirideset tisoč vlagateljev.

Kdo je kriv, da so vlagatelji izgubili denar?

V ozadju odprodaje kriptožetona libra je podjetje Kelsier Ventures, ki ga vodita Američana Hayden Mark Davis in njegov oče Tom Davis. Hayden Mark Davis, ki je bil v preteklosti že vpleten v prevare s kriptovalutami in ki naj bi trenutno sedel na sto milijonih evrov, pridobljenih od vlagateljev v libro, na družbenem omrežju X trdi, da ne gre za prevaro (vir).

Davis za katastrofalen padec tečaja kriptovalute obtožuje argentinskega predsednika Javierja Mileia, ker je kriptožetonu libra odrekel podporo. Milei je to sicer storil šele po tem, ko se je cena kriptožetona libra že zrušila.

Javier Milei je izvirno objavo na družbenem omrežju X izbrisal kmalu po tem, ko se je kriptožeton libra začel sesuvati, mnogi, ki so izgubili denar, pa so se začeli pritoževati čez argentinskega predsednika.

Kriptožeton libra, ki ga je na svojem profilu na družbenem omrežju X predstavil Javier Milei, je bilo mogoče pridobiti s klikom na povezavo, ki je uporabnika odpeljala na spletno stran vivalalibertadproject.com, poimenovano po značilni Mileievi frazi Viva la libertad! oziroma v prevodu Naj živi svoboda!. Foto: Reuters

V novi objavi je nato zapisal, da ni bil seznanjen s podrobnostmi projekta in da ga ne podpira več, zato je tudi odstranil objavo. Dodal je, da je, kot že neštetokrat doslej, menil, da podpira prizadevanja zasebnega podjetja, s katerim sicer ni povezan na noben način. V isti sapi je tudi kritiziral svoje politične nasprotnike in jih obtožil, da ga zaradi incidenta poskušajo oblatiti.

V ponedeljek je za več argentinskih medijev Milei še dejal, da kriptovalute libra ni promoviral, temveč zgolj širil glas o njej in da je to počel v dobri veri.

Zoper predsednika vložili več pritožb zaradi prevare, opozicija pripravlja ustavno obtožbo

Več argentinskih predsednikov, ki zastopajo vlagatelje, ki so z naložbo v kriptožeton libra izgubili svoj denar, je na sodišča v Argentini v začetku tega tedna vložilo pritožbe zoper Javierja Mileia. Kot poroča tiskovna agencija AP, je primer v ponedeljek prevzela sodnica Maria Servini, predsednica zveznega sodišča 1 v argentinski prestolnici Buenos Aires.

Več opozicijskih članov argentinskega kongresa je medtem napovedalo, da bodo začeli postopek za vložitev ustavne obtožbe, ki bi lahko prinesla tudi odstavitev Mileia s predsedniškega položaja.