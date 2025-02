Odbor DZ za finance je potrdil predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo s področja trga kriptosredstev. Vzpostavlja se tudi sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam (Olaf) in uradom za preprečevanje pranja denarja.

Spremembe zakona so potrebne zaradi evropske uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev, je članom odbora pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.

V zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se tako dodajajo novi pojmi, med drugimi "naslov brez gostitelja", "ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi" in "originator".

Notranje politike, postopki in nazori

Z namenom opredelitve in ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v povezavi s trgovanjem s kriptosredstvi bo moral imeti ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi po uveljavitvi novele zakona vzpostavljene notranje politike, postopke in nadzore. Določene so še dodatne zahteve za te zavezance.

V skladu z noveliranim zakonom se bodo vzpostavile nove evidence ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi, vodili jih bosta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev, je povedala Jazbec.

Pranje denarja

Vlada je v predlog novele zakona vključila tudi določbo, ki ureja sodelovanje med Olafom in uradom za preprečevanje pranja denarja. To sodelovanje je po besedah državne sekretarke pomembno predvsem takrat, ko morajo posamezne države članice zagotoviti ustrezne podatke za izvedbo preiskav, ki jih vodi Olaf. Kot primer je navedla podatke o bančnih računih in podatke o transakcijah na teh računih.

DZ bo predlog zakona, ki ga je vlada vložila po skrajšanem postopku, predvidoma obravnaval na redni marčni seji, ki se začne 24. marca.