Poskusil je zlepa in zgrda, a dovoljenja za prekop smetišča ni dobil

Sodišče je 9. januarja zavrglo tožbo Jamesa Howellsa proti občinskemu svetu v Newportu v Walesu, v kateri je od mesta zahteval 592 milijonov evrov odškodnine, ker mu niso dovolili prekopati lokalnega smetišča, kjer je pred več kot desetletjem po nesreči pristal njegov trdi disk s ključem do približno osem tisoč bitcoinov.

Howells je s tožbo občinski svet želel predvsem prepričati, da mu dovolijo prekopati smetišče, da bi našel izgubljeni disk. Občini je v zameno za dovoljenje oziroma za sodelovanje pri izkopu v preteklosti sicer že večkrat ponujal del bitcoinov, a so ga vselej zavrnili – nazadnje dokončno leta 2017 z argumentom, da bi takšen poseg v več kot 200 tisoč ton odpadkov, ki so se do takrat nabrali nad njegovim trdim diskom, preveč ogrozil okolje.

Odlagališče odpadkov v Walesu, ki bi ga rad prekopal (in po novem tudi kupil) James Howells. Foto: Profimedia

Izgubljeni bitcoini 39-letnega Jamesa Howellsa so glede na trenutno ceno kriptovalute vredni že okrog 760 milijonov evrov.

Smetišče zapirajo, Howells bi ga rad kupil: trdi, da ima močno podporo investitorjev

Konec prejšnjega tedna je Newportov občinski svet nato sporočil novico, da se smetišče, kjer so domnevno zakopani Jamesovi bitcoini, prihodnje leto zapira. Del kompleksa, kjer so zdaj kupi smeti, bo v prihodnosti namenjen izgradnji sončne elektrarne, je poročal britanski medij BBC.

Howells je v ponedeljek za britanske medije nato izrazil presenečenje nad odločitvijo občinskega sveta, da bi smetišče zaprli tako hitro, in zanimanje za nakup smetišča. Po njegovih besedah je s tem že seznanil tudi občinske veljake, trdi tudi, da se je že pogovarjal z določenimi investitorji, ki so njegovo idejo močno podprli, poroča BBC.

Smetišče, ki ga želi kupiti Howells, sicer skladišči skoraj poldrugi milijon ton smeti. Kup smeti, ki bi ga rad prekopal Howells, saj meni, da se pod njim skriva njegov dolgo izgubljeni trdi disk z bitcoini, pa je po njegovi oceni težak od sto do dvesto tisoč ton.

Kako se je začela Howellsova odmevna saga o izgubljenih bitcoinih?



James Howells je bil med prvimi na svetu, ki jih je leta 2009 začela zanimati takrat čisto nova digitalna valuta bitcoin. S posebnim programom, ki je reševal matematične probleme, je Howells bitcoine začel kopičiti v t. i. digitalni denarnici na svojem računalniku. To je bilo takrat še mogoče, saj za bitcoin ni vedel še skoraj nihče, imel je skoraj nično vrednost, na razpolago pa jih je bilo še zelo veliko.



Britanec je imel že blizu osem tisoč bitcoinov, a je kriptovaluto nato prenehal rudariti, ker se je njegovo dekle začelo pritoževati, da je računalnik zaradi stalnega reševanja matematičnih enačb, s čimer so nastajali novi bitcoini, prevroč in preglasen.



Foto: Guliverimage



Leta 2010 je Howells po prenosniku nato polil pijačo. Ker je tako ali tako imel namen kupiti novega, je sklenil, da ga bo porabil za nadomestne dele, če jih bo kdaj mogoče potreboval. Razstavil ga je in komponente, za katere je menil, da so še uporabne, pospravil v predal.



Leta 2013 je Howells pospravljal stanovanje in se odločil, da bo večino starih računalniških komponent vrgel v smeti. Tudi trdi disk, ključ do njegovih bitcoinov.



Novembra 2013 se je nato odpeljal do smetišča v bližini mesta Newport v Walesu v Veliki Britaniji, kamor so komunalci iz njegovega kraja odvažali odpadke. Tisti mesec je namreč veliko medijev poročalo o tem, da je bitcoin podiral cenovne rekorde, Howells pa se je ob poslušanju poročil in branju novic spomnil, da je imel na disku, ki ga je vrgel stran, šifrirne ključe za dostop do svojih več tisoč bitcoinov. Konec novembra 2013 bi bil že milijonar, vrednost njegovih bitcoinov bi presegala osem milijonov evrov.



Po tem ko je Howells svojo zgodbo o izgubljenem trdem disku z bitcoini leta 2013 zaupal britanskim medijem, je smetišče v Newportu dobilo ogromno nepovabljenih obiskovalcev, ki so predvsem ponoči iskali Howellsov digitalni zaklad. (Fotografija je simbolična). Foto: Shutterstock



Howellsova iskalna akcija je bila veliko prepozna. Na smetišču so mu pojasnili, da je njegov disk pod več kot meter debelo plastjo različnih smeti zakopan nekje na območju, velikem kot nogometno igrišče.



Ko je Howells 27. novembra 2013 prek Twitterja, zdaj družbenega omrežja X, zagnal kampanjo za pomoč pri reševanju izgubljenih bitcoinov, se je njegova zgodba znašla na naslovnicah nekaterih največjih svetovnih medijev, kot so The Guardian, BBC, Forbes, CNN.