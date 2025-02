Mladi kriminalni genij pobral 63 milijonov evrov in pobegnil na skrivnostni otok

Diploma pri sedemnajstih, magisterij pri devetnajstih

Andean Medjedovic je bil izjemno nadarjen učenec, je poročal časnik The New York Times. Srednjo šolo je končal že pri 14 letih in se vpisal na študij matematike na eni od najuglednejših izobraževalnih ustanov v rodni Kanadi, na univerzi Waterloo. Diplomo je pridobil pri 17, magisterij iz matematike pa pri 19 letih. Vložil je tudi že prijavo za doktorski študij.

V tem času je glede na očitke iz obtožnice, ki je bila proti njemu v ZDA vložena že 30. decembra lani, javno pa razkrita 3. februarja letos (vir), postal tudi mojster v programiranju, natančneje v pisanju programske kode, ki mu je omogočila, da je izpeljal eno najdrznejših kraj kriptovalut zadnjih let.

Najstniški Andean Medjedovic (desno) na matematičnem tekmovanju:

Kaj je storil Andean

Oktobra 2021, ko je bil star le 18 let, je odkril način, kako izkoristiti domnevne ranljivosti v tako imenovanih pametnih pogodbah na decentralizirani platformi za vlaganje v kriptovalute Indexed Finance. Z lastnim znanjem programiranja je napisal skripto, ki mu je omogočila zvijačo, s katero si je lahko izposodil za več sto milijonov dolarjev kriptožetonov in jih uporabil za manipulativno trgovanje, s katerim je dosegel, da so pametne pogodbe napačno izračunale ključne postavke, je zapisano v obrazložitvi obtožnice na spletni strani ministrstva za pravosodje ZDA.

Evropa, Južna Amerika, neznan otok

Da je bil v ozadju napada na Indexed Finance Medjedovic, je bilo znano, saj se je o tem javno hvalil in celo dajal intervjuje za medije, med drugim Bloomberg. To je počel na begu – 21. decembra 2021 bi se namreč moral pojaviti na sodišču v Kanadi, a se ni udeležil obravnave, nato pa je za njim izginila vsaka sled.

Portal DL News je poročal, da je nekaj časa potoval po Evropi in Južni Ameriki, marca 2023 pa naj bi se ustalil na otoku, ki ga ni hotel imenovati.

Ali se Andean Medjedovic še skriva na neznanem otoku, ni znano. Po letu 2023 se je za njim namreč izgubila vsaka sled. Foto: Shutterstock

Najprej ukradel, nato izsiljeval

Toda šele z vložitvijo obtožnice v ZDA se je razvedelo, da je bil kanadski matematični genij tudi v ozadju odmevnega napada na decentralizirano kriptoplatformo KyberSwap, kjer je s podobno metodo leta 2023 ukradel skoraj 50 milijonov evrov v sredstvih vlagateljev v kriptovalute.

Medjedovic je razvijalce platforme KyberSwap kasneje celo izsiljeval in jim ponudil vrnitev približno polovice vseh ukradenih kriptovalut, če mu omogočijo popoln nadzor nad platformo.

63 milijonov evrov, ki si jih je zelo prizadeval "oprati"

Skupni izkupiček dveh njegovih goljufij po navedbah ameriškega pravosodja znaša okrog 65 milijonov ameriških dolarjev oziroma okrog 63 milijonov evrov.

Obtožnica v ZDA Medjedovica sicer bremeni finančne goljufije, povzročanja škode informacijskim omrežjem, izsiljevanja in pranja denarja – ukradene kriptovalute je na najrazličnejše načine namreč večkrat poskusil "pretopiti" v druge kriptovalute ter dolarje in evre. Za povzročanje škode informacijskim omrežjem mu grozi desetletna zaporna kazen, za vsako od drugih očitanih dejanj pa je najvišja zagrožena kazen dvajset let zapora.