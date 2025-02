Slovenci prejemajo izredno nevarno sporočilo: Pozor, izgubite lahko vse!

Več uporabnikov in uporabnic v Sloveniji ter drugih državah je v zadnjih dneh in tednih prejelo sporočila SMS v imenu Binance, največje menjalnice kriptovalut na svetu. Sporočilo jih je obveščalo o nenadnih spremembah nastavitev za dostop do uporabniških računov ali o drugih težavah in jih pozivalo, naj v primeru nejasnosti pokličejo priloženo telefonsko številko. V ozadju je v resnici veliko tveganje, da ostanemo brez kriptovalut.

Izmišljene težave

Najpogostejše sporočilo, ki ga v zadnjem obdobju prejemajo mnogi tako rekoč povsod po vsem svetu, uporabnike ali uporabnice obvešča o spremembi naprave za preverjanje identitete v dveh korakih. Zraven je svarilo – če tega niste storili vi, nas pokličite. Priložena je domnevna šifra primera, ki jo je najverjetneje treba navesti ob klicu na navedeno telefonsko številko.

Nekateri uporabniki in uporabnice so prejeli tudi sporočila z obvestili o različnih drugih težavah in spremembah, povezanih z njihovimi uporabniškimi računi. Sporočila SMS prejemajo tudi osebe, ki sploh nimajo uporabniških računov na kriptoborzi Binance, je razvidno iz objav na družbenih omrežjih.

Primer sporočila, ki ga je avtorju tega prispevka poslal lažni Binance. Foto: Posnetek zaslona

V ozadju so goljufi, ki se želijo polastiti vaših bitcoinov: "Hočejo, da zapaničarite"

Ker se sporočilo prikaže v isti niti sporočil SMS kot morebitna prejšnja legitimna sporočila, ki jih je poslala kriptomenjalnica Binance, oziroma je kot ime pošiljatelja navedeno Binance, je na prvi pogled videti zelo prepričljivo, toda gre za delo goljufov, ki se za največjo kriptoborzo na svetu izdajajo prek posebne programske opreme, ki omogoča tovrstno manipulativno pošiljanje sporočil SMS.

Gre za prevaro, na katero so pri Binanceu opozorili že konec novembra lani (vir), glede na objave na Facebooku, Redditu in platformi X pa se je ponovno razpasla v zadnjih dneh in tednih. Cilj sporočila je pri lastnikih kriptovalut zasejati občutke panike in tesnobe, da bi ukrepali čim hitreje, čim bolj čustveno in posledično čim bolj neracionalno, svarijo pri Binanceu.

Primer sporočila z opisom drugačne "težave", na katerega je opozoril eden od članov skupine Kriptovalute - Slovenska Blockchain Skupnost - Bitcoin.si na Facebooku. Foto: Posnetek zaslona

Ko potencialna žrtev pokliče na priloženo telefonsko številko – gre za številke v Švici, Franciji, Veliki Britaniji, na Irskem –, jo goljufi, ki se izdajajo za Binance, poskusijo prepričati, da so njene kriptovalute na borzi Binance v nevarnosti. Zavaruje jih lahko tako, da jih pošlje na posebej zanjo izdelano kriptodenarnico na platformi TrustWallet, obljubljajo prevaranti.

V resnici gre za kriptodenarnico, ki jo upravljajo goljufi. Ko žrtev svoja sredstva iz menjalnice Binance prenese vanjo, jih prevaranti takoj ukradejo, tako da jih nakažejo v druge denarnice pod svojim nadzorom.

Binance je glede na obseg trgovanja največja menjalnica kriptovalut na svetu. Foto: AP / Guliverimage

Binance opozarja, da jih njihovi agenti za pomoč uporabnikom nikoli ne bodo kontaktirali prek sporočil SMS, prek telefonskih klicev ali pa prek komunikacijskih aplikacij, kot so WhatsApp, Telegram, Viber. Prav tako ne uporabnikom ne bodo nikoli sami ustvarjali digitalnih denarnic ali jih pozivali, da svoja sredstva nakažejo drugam, so še posvarili.

