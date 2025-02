Policija opozarja na prevaro t. i. lažnih bankirjev, katerih tarča so pravne osebe in samostojni podjetniki.

Tarče so pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih podatke o bančnih računih in kontaktne podatke (e-pošta in telefonska številka) spletni goljufi zlahka najdejo, saj so javno objavljeni na spletu.

Na kaj morate biti pozorni

Spletni goljufi po pridobitvi osnovnih informacij o svoji tarči pripravijo lažno elektronsko sporočilo, katerega izgled daje vtis, da je bilo poslano s strani tehnične podpore banke, katere komitent je oškodovanec.

V sporočilu so lažne navedbe, da je nujno potrebna posodobitev spletne banke ali vstopnega žetona, da je prišlo do tehnične napake ipd. Vsem tovrstnim sporočilom je skupno, da vsebujejo povezavo, na katero je treba klikniti, pojasnijo na policiji.

Ob tem opozorijo, da se povezave že na prvi pogled zelo razlikujejo od veljavnih uradnih povezav do spletnih bank, saj so lažni naslovi dolgi, kljub temu pa vsebujejo ime banke, katere komitent je oškodovanec.

Ne pozabite, da slovenske banke ne kličejo svojih komitentov po telefonu, da bi od njih zahtevali kakršnekoli podatke ali gesla, prav tako banke nikoli ne pošiljajo sporočil z zahtevo, da kliknete na povezavo do spletne banke.

"Če prejmete klic s strani tehnične podpore banke, ki od vas zahteva, da sporočite generiran žeton, gre za goljufijo," še opozorijo na policiji.

Samo letos 17 prijav na policijo

Ob nepazljivosti so razpoložljiva sredstva na bančnih računih poslovnih subjektov, na katere v zadnjem času prežijo spletni goljufi, lahko ogrožena. Samo letos so na policiji prejeli 17 takih prijav s skupno škodo skoraj 1,2 milijona evrov, lani pa okoli 60 prijav s skupno škodo okoli štiri milijone evrov, izpostavijo na policiji.