Tožilstvo v Milanu je italijansko vplivnico Chiaro Ferragni obtožilo prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev in čokoladnih velikonočnih jajc, so v sredo sporočili njeni odvetniki. Vplivnica obtožbe zavrača in napoveduje, da bo dokazala svojo nedolžnost. Sojenje se bo začelo septembra, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V središču preiskave tožilstva so primeri domnevno zavajajočega oglaševanja izdelkov, ki so se prodajali po previsokih cenah in so bili med letoma 2021 in 2022 zavajajoče predstavljeni v sklopu dobrodelnih pobud. To so kolači Balocco Pink Christmas in velikonočna jajca Dolci Preziosi.

Tožilci trdijo, da so bili potrošniki zavedeni in prepričani, da z nakupom izdelkov prispevajo v dobrodelne namene, čeprav so dobrodelne organizacije že pred tem prejele enkratne prispevke.

Sporna sredstva za otroke

Vplivnica, ki ima na družbenem omrežju Instagram skoraj 30 milijonov sledilcev, je trdila, da s prodajo zbira sredstva za otroke, ki jih zdravijo zaradi raka v bolnišnici v Torinu. Podjetje Balocco, ki proizvaja kolače, je sicer že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50 tisoč evrov.

Kot poroča Ansa, so novembra lani odvetniki Ferragni vložili zahtevo za opustitev preiskave, ker da ni storila kaznivih dejanj in da je že plačala globe in prispevke dobrodelnim organizacijam in torinski bolnišnici Regina Margherita v skupni vrednosti 3,4 milijona evrov. Decembra je Ferragni donirala še 200 tisoč evrov žrtvam spolnega nasilja v dogovoru z neprofitno organizacijo za zaščito potrošnikov Codacons za umik pritožbe glede domnevne prevare.

Tožilstvo je obtožnico vložilo tudi proti več predstavnikom podjetij in enemu od nekdanjih sodelavcev vplivnice. Odvetniki podjetja Balocco so v izjavi sporočili, da so "globoko pretreseni in užaloščeni" zaradi obtožnice. Kot so dodali, verjamejo, da bodo dokazali svojo nedolžnost.

Sojenje 37-letni blogerki in modni oblikovalki ter drugim obtožencem se bo začelo 23. septembra v Milanu.

Preberite tudi: