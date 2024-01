Za vplivneže v Italiji bi kmalu lahko veljala strožja pravila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odločitev italijanskega organa za komunikacije sledi nedavnemu škandalu, v katerega je bila vpletena znana italijanska vplivnica Chiara Ferragni. Vplivnico preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev, za katere je trdila, da bodo prihodek od prodaje namenili za pomoč otrokom z rakom.

Odločitev italijanskega organa za komunikacije sledi nedavnemu škandalu, v katerega je bila vpletena znana italijanska vplivnica Chiara Ferragni. Vplivnico preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev, za katere je trdila, da bodo prihodek od prodaje namenili za pomoč otrokom z rakom. Foto: Guliverimage

Za italijanske vplivneže bi pri objavljanju njihovih vsebin na spletu kmalu lahko veljala enaka pravila kot za tradicionalne medije. Če v svojih objavah ne bodo jasno prikazali svojih komercialnih interesov, bi jih namreč lahko doletela globa do 250.000 evrov, je v sredo sporočil italijanski organ za komunikacije (AGCOM).

"Divjega zahoda vplivnežev je konec. Začenjamo s priljubljenimi, vendar se bodo morali prilagoditi tudi ostali vplivneži," je za časnik La Repubblica napovedal vodja AGCOM Giacomo Lasorella.

Vplivnežem z več kot milijonom sledilcev bi namreč kmalu lahko grozile visoke kazni, če v svojih objavah ne bodo jasno predstavili svojega sodelovanja z blagovnimi znamkami oziroma razkrili svojih komercialnih interesov. Globe bi lahko znašale tudi do 250 tisoč evrov.

Kot je še sporočil AGCOM, se bodo njihovi ukrepi nanašali na "komercialno komuniciranje vplivnežev ter zaščito temeljnih pravic ljudi, mladoletnikov in vrednot", poroča britanski BBC.

Odločitev italijanskega organa sledi nedavnemu škandalu vplivnice Ferragnijeve

Odločitev italijanskega organa za komunikacije sledi nedavnemu škandalu, v katerega je bila vpletena znana italijanska vplivnica Chiara Ferragni. Vplivnico preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev, za katere je trdila, da bodo prihodek od prodaje namenili za pomoč otrokom z rakom.

Novembra lani je namreč v prodajo šla posebna izdaja kolača pandoro, podobne božične sladice kot panettone. Vplivnica, ki ima na družbenem omrežju Instagram skoraj 30 milijonov sledilcev, je trdila, da s prodajo zbira sredstva za otroke, ki jih zdravijo zaradi raka v bolnišnici v Torinu. Podjetje Balocco, ki proizvaja kolače, je sicer že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50 tisoč evrov.

Italijanski varuh konkurence je decembra ugotovil, da so potrošnike s kampanjo zavajali. Pristojni regulator pa je oglobil dve podjetji Ferragni in podjetje Balocco za približno 1,4 milijona evrov, ker so namigovali, da potrošniki z nakupom pandora prispevajo za dobrodelno dejanje.