Znane Slovenke pred mrazom pobegnile v tople kraje #foto

Medtem ko se v Sloveniji spopadamo s slabim vremenom in nizkimi temperaturami, v prihodnjih dneh pa je napovedan tudi sneg, so znane Slovenke pobegnile v tople kraje. Za počitnice v januarju so se tako med drugim odločile Lepa Afna, Nina Pušlar, Hajdi Korošec Jazbinšek, Ajda Sitar in Eva Centrih.

Vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je s partnerjem in družino pobegnila v vroči Dubaj. Tam si je že nadela kopalke in uživa na peščenih plažah. Fotografijo s potovanja je delila s svojimi sledilci na Instagramu in zapisala, da je poletje januarja vedno dobra ideja. "Živjo, Dubaj!" je še dodala.

Kot je razvidno iz njenih objav, se je na počitnice v Dubaj odpravila s svojim partnerjem Anžetom Leskovarjem, hčerjo in bratom Žanom. Delila je tudi zabavno fotografijo z ene od večerij in zapisala: "Mi na večerjo, ona hoče joškico," s čimer je namignila, da še vedno doji. Njena hči bo februarja dopolnila eno leto.

Vplivnico Evo Centrih okradle opice

V januarju se številni odločijo za počitnice na Tajskem. Tja je odneslo tudi vplivnico Evo Centrih in njenega partnerja Luko Radakovića (Raleta), sicer glasbenega producenta. V tajski prestolnici in krajih v bližini se mudita že več kot deset dni in s svojimi sledilci ves čas delita svoje izkušnje in nasvete.

Pred kratkim sta razkrila, da so ju celo okradli. A bile so le opice, ki so iskale hrano. Kot je Centrihova povedala na svojem profilu na Instagramu, je opica vzela eno od njenih šmink, a jo kasneje tudi vrnila.

Poleg Bangkoka sta si ogledala tudi mesto Chiang Mai, največje mesto na severu Tajske, in provinco Krabi, ki se nahaja na jugu.

Nina Pušlar baterije polni v Indoneziji

Pevka Nina Pušlar se je po izjemno uspešnem letu, v katerem je med drugim razprodala Dvorano Stožice, na več kot zaslužen dopust odpravila na indonezijski otok Bali. Ali je odpotovala sama ali je z njo še kdo, ni znano. Je pa tudi Pušlarjeva svoje sledilce razveselila s številnimi fotografijami s počitnic in pokazala, kako uživa ob polnjenju baterij za prihajajoče koncerte.

Vplivnica Ajda Sitar po petih letih znova na Tajsko

V tople kraje, natančneje na Tajsko, je odneslo tudi vplivnico Ajdo Sitar, ki je na počitnice odpotovala s svojo družino. S partnerjem Janom ter hčerama Rubi in Erin se trenutno mudijo v Bangkoku, ki ga je Sitarjeva, kot je zapisala na svojem profilu na Instagramu, obiskala že pred petimi leti. "The Grand Palace. Lepa je bila že pet let nazaj, danes pa (čeprav sem jo videla bistveno manj) še bolj," je zapisala pod fotografijo, na kateri s hčerama pozira pred palačo v središču prestolnice.

Na Kanarskih otokih prijetnih 20–25 stopinj Celzija

Podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek se za razliko od ostalih znanih Slovenk ni odpravila v Azijo, ampak na Kanarske otoke. Z družino so obiskali drugi največji Kanarski otok Fuerteventura. Kot je zapisala na svojem profilu na Instagramu, je to njihov mali otok sreče. Pojasnila je, da je tam trenutno prijetnih 20–25 stopinj Celzija, zato Fuerto imenujejo otok pomladi. Pravi, da je otok odličen za mlade družine, starejše in tudi pare.

Nastanjeni so v kraju Corralejo, ki se nahaja na severu otoka in je znan po prelepih peščenih plažah, vulkanski krajini in kristalno čistem morju. "Je odličen kraj za sprehode v naravi, za plezanje, jogo, lahko pa ga izkoristite tudi za različne vodne aktivnosti, kot so kajakaštvo, deskanje s SUP, surfanje in potapljanje," je namignila Korošec Jazbinškova.

Tudi Severina uživa v toplih krajih

Niso pa nad Tajsko in drugimi azijskimi državami navdušene zgolj znane Slovenke. Pred mrazom je pobegnila tudi hrvaška pevka Severina, ki uživa na Tajskem. Kot je razvidno z njenih fotografij, ki jih objavi na svojem profilu na Instagramu, večji del dopusta preživi v kopalkah, na plaži in v morju oziroma bazenu. Se je pa na počitnice odpravila s prijateljicami.

