51-letna hrvaška pevka Severina je s fotografiranja in intervjuja za hrvaški tednik Gloria delila video, ob katerem je v zapisu razkrila podrobnosti o svojem rojstvu. "Po tem, ko me je rodila, je bila pet mesecev v komi, a pravi, da je bilo vredno," je ob videu zapisala pevka.

Severina se je za omenjeno revijo fotografirala v družbi svoje 87-letne mame Ane Vučković in povsem očitno je, da so se na fotografiranju in snemanju zabavali. "Zakaj to počnemo? Zdaj pa ti priznam, kako težko ti je, ko se fotografiraš," je hčerki v videu priznala pevkina mama.

Številni oboževalci Severine so v komentarjih pohvalili mladosten videz njene mame in tudi odnos med njima. "Ali sem prav razumela, da je mama stara 87 let? Ali je mogoče, da je videti tako dobro in da je tako vitalna? Čudovito! Naj bo živa in zdrava še sto let," je pod videom komentirala ena izmed oboževalk.

V pogovoru razkrila, kakšen odnos ima z mamo

V pogovoru za Glorio je Severina med drugim povedala tudi, zakaj je december zanjo najlepši mesec v letu, da je imela vedno podporo svoje mame, ki jo je podpirala tako pri petju kot tudi v sporu z njeno sestro.

"Z mamo sem si zelo blizu, vedno sem jo pogrešala, ko sem potovala, in mi je žal, da je ne morem več vzeti na potovanja, tega ne zmore več, a njen objem me pomirja," je za omenjeno revijo še povedala pevka in dodala, da je bil najboljši nasvet njene mame, naj nikoli ne pusti svojega posla in tistega, kar jo izpolnjuje in osrečuje. Kot je dodala Severina, je bila to zanjo vedno glasba.

"Vonj po polenovki in miške, bor z okraski, ki so bili vsako leto enaki, na novo vzklila pšenica pod borom z ovčkami in Betlehem. Pa obvezni odhod v cerkev ob polnoči in po odhodu domov še prebijanje skozi ognjemete in petarde," je o tem, kakšne spomine ima na božično-praznični čas iz otroštva, še povedala Severina.

