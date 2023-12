Ste vedeli, da ima pevka črn pas v karateju? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kolesu sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bosta voditelja Klemen Bučan in Nataša Naneva gostila priljubljeno pevko Regino, ki je razkrila, da ima črn pas v karateju.

Priljubjena pevka Regina je res vsestranska. Klemen Bučan je v oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, povedal, da slika, skrbi za japonski vrt z bonsaji, se ukvarja z dekoriranjem, pleše, kuha ... "Pa pravijo, da je Rebeka Dremelj multipraktik," se je pošalil voditelj ter razkril še, da je Regina tudi mojstrica karateja in da se lahko pohvali s črnim pasom.

"Moram povedati, da sem bila zelo pridna. Potem mi je začelo malo nagajati koleno. Zdaj nisem več aktivna in ne hodim redno na treninge. Vsake toliko časa se spomnin kakšne kate in jo naredim. Se mi zdi, da je dobro, ker je taka dobra koordinacija telesa in uma. Navajen si karkšnegakoli presenečenja. Če bi bila v kakršnemkoli položaju. Karate naj bi namreč bil za samoobrambo," je razložila Regina. Več v zgornjem videu.

Voditelj je nato pevko prosil, če lahko pokaže kakšen karatejski udarec. Pri tem se ji je pridružila še Nataša Naneva. Kako je bilo vse skupaj videti, boste lahko videli v nocojšnji oddaji.

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Ob 21.05 sledi oddaja Večerja za 5: Na deželi, ob 22.20 pa ne zamudite razburljivega nadaljevanja ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija.

