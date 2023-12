Ne boste verjeli, kaj sta v Kolesu sreče počela Bučan in Deželak #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radijski voditelj Miha Deželak velja za enega najbolj priljubljenih radijskih voditeljev, ki poslušalce vsako jutro zabava v Denis Avdić Showu. Znan pa je tudi po svoji dobrodelnosti in akciji Deželak Junak, s katero vsako leto zbira finančna sredstva, s katerimi številnim otrokom, ki si tega ne morejo privoščiti, omogočijo počitnice na morju.

Tudi o tej dobrodelni akciji ga je v oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj, vprašal voditelj Klemen Bučan. Predvsem ga je zanimalo, ali je akcija, v kateri z različnimi prevoznimi sredstvi obvozi Slovenijo, bolj fizično ali bolj psihično naporna. Miha je priznal, da gre v vseh pogledih za zelo zahteven izziv, ki pa ga je zaradi dobre fizične pripravljenosti v letošnjem letu vseeno nekoliko lažje premagal.

Ker je ob tem Klemen pohvalil njegov videz, je Miha povedal, da ima osebnega trenerja in da v zadnjem času bolj skrbi za svojo fizično kondicijo. Trener mu predpisuje tudi jedilnike, za katere pa je priznal, da jim ne sledi tako zelo strogo.

Klemen ga je ob tem vprašal, ali je trenutno na kakšni posebni dieti, in ker je rekel, da ne, mu je pripravil presenečenje. "Za tiste, ki ne vedo, midva se že nekaj časa poznava. Ne vem, kdaj sva se nazadnje dobila pri tebi. Kakšnih pet let nazaj. Takrat sva rekla, da se morava čim prej dobiti na eni salami," je rekel in izpod pulta na presenečenja Mihe Deželaka res potegnil salamo ter poskrbel za smeh v studiu.

"Če si prišel k meni, veš, da moram prinesti salamo," je še dodal. Za dodatno presenečenje je poskrbela Nataša, ki jima je prinesla še sveže pečen kruh z drožmi. Klemen in Miha sta si tako kar sredi oddaje privoščila malico. Več v zgornjem videoposnetku.

