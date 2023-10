V šovu Večerja za 5: Na deželi tokrat tudi sestra predsednice naše države

Boštjan

42-letni Boštjan Jelovčan iz Tunjic je oče treh otrok. Že več kot 20 let je skavtski voditelj. Rad ima naravo. V Koreji se je šolal za vodnega sommelierja. Postal je eden prvih v Sloveniji s tem znanjem in zdaj ga uspešno predaja naprej. Doma ima šetlandske ponije. Živi v okolju, kjer raste veliko zdravilnih zelišč. Skupaj z ženo nabirata in delata domače zeliščne čaje.

Mirjana

Mirjana Meglič iz Tunjic pri Kamniku ima 62 let. Je tik pred eno večjih prelomnic v življenju – odpravlja se v pokoj. Je mama treh otrok. Mirjana pravi, da so si med sabo zelo različni, so pa vsi zelo povezani. Ima več hobijev: rada bere, hodi, plava, potuje in pleše, v zadnjem letu pa se je začela ukvarjati še z risanjem mandal. Doma ima tudi mačko in psa, s katerim se pogosto odpravi na sprehod.

Olga

Olga Kuzmič je stara 60 let in prihaja iz Ukrajine. V Sloveniji živi že več kot 30 let. Prišla je z otroki kot turistka in nikoli ni načrtovala, da bo tukaj ostala. V življenju si je nabrala kar lepo število hobijev: od kvačkanja, štrikanja, pletenja na prstih, šivanja, slikanja, rada tudi poje. Končala je srednjo glasbeno, pedagoško šolo. Delala je v vrtcu kot glasbeni organizator. Pela je tudi v mariborskem opernem zboru. Zdaj dela kot pomočnica v kuhinji. Pravi, da ji to delo ne ustreza, ker to ni njena stroka.

Jure

33-letni Jure Pavlič iz Kamniške Bistrice je oče dveh otrok. Po poklicu je avtomehanik, v prostem času rad kuha. Pred tremi leti si je kupil posebno peč, v kateri najraje peče pice. Rad se z družino odpravi na morje, kolesarit ali peš na kakšen bližnji hrib. V prostem času nabira gobe in druge gozdne sadeže. Zvečer z veseljem pogleda kakšen film.

Tanja

53-letna Tanja Pirc Robič prihaja iz Kamnika in je sestra predsednice naše države Nataše Pirc Musar. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, sicer pa je navdušena kuharica. Ima svoje svetovalno podjetje. V Kamniku živi že od rojstva. Rada hodi v hribe, ukvarja se z jogo, njen najnovejši hobi pa je potapljanje. Prosti čas skupaj z možem zelo rada preživljata na Veliki Planini, kjer nabirata različna zelišča in osvajata okoliške vrhove.

