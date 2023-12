Zapustil šov in šel nazaj k bivši: rodil se jima je še drugi otrok, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled, ki ga od ponedeljka do četrtka ob 22.20 lahko spremljate na Planetu, sta zapustila že dva para. Za enega od odhodov je bil kriv Shannon, ki je priznal, da še vedno ljubi svojo bivšo, s katero je imel otroka in to ga je močno oviralo pri tem, da bi se lahko povsem posvetil svoji ženi v šovu Caitlin. Po odhodu iz šova se je nato vrnil k bivši, s katero sta nato dobila še enega otroka, a ...

Shannon je za razburjenje v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija poskrbel, ko ga je žena v šovu Catlin zalotila med telefonskim pogovorom z nekdanjim dekletom. Takrat je Caitlin razkril, da je bil pred prihodom v šov sedem let v toksični zvezi, z dekletom pa sta šla večkrat narazen. "Sovražim dejstvo, da moram to reči, ampak jo še vedno ljubim," je takrat priznal.

Shannon in Caitlin Foto: Red Arrow Studios

Med ceremonijo zaobljub je poskrbel za še en šok med udeleženci eksperimenta in strokovnjaki, ko je razkril, da je spal s svojo bivšo le teden dni pred vstopom v eksperiment.

Tudi kasneje njegova zveza z ženo iz šova Caitlin ni doživela vzpona, zato se je Caitlin odločila, da bo zapustila eksperiment, čeprav je Shannon želel še naprej vztrajati.

30-letni osebni trener se je po zaključku snemanja vrnil v svoj domači kraj in z bivšim dekletom Jameo Drake sta se odločila še enkrat poskusiti najti srečo v ljubezni. Že septembra se jima je nato rodil njun drugi otrok. Tudi tokrat hči.

Kmalu zatem so se pojavile govorice, da naj bi Shannon celo izsilil odhod iz ljubezenskega eksperimenta, ker naj bi bila njegova bivša noseča, a je ta zanikala, da bi se časovno obdobje njene nosečnosti in snemanje šova prekrivali. Dodala je, da s Shannonom nista več skupaj in da naj se zato vsi, ki jih zanima karkoli v zvezi z njim, obrnejo nanj, saj s tem noče imeti opravka.

