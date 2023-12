V eksperiment vstopata kar dva nova para #foto

Po eksplozivni drugi ceremoniji zaobljub v deseti sezoni Poroke na prvi pogled: Avstralija, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20, po kateri sta dva para zapustila eksperiment, bosta v nocojšnji epizodi pred oltar stopila dva nova para. Spoznajte dve novi nevesti in dva nova ženina, ki bodo poskušali s pomočjo strokovnjakov najti pravo ljubezen.

Evelyn, Rupert, Tayla in Hugo so novi udeleženci eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija. Priključili so se z zamudo, kar pomeni, da bodo imeli nekaj manj časa, da ugotovijo, ali so res ustvarjeni drug za drugega.

Evelyn, 27 let

Vodja marketinga in manekenka se je po težkem razhodu odločila iskanje prave ljubezni zaupati strokovnjakom. Za Evelyn to ne bo prvo sodelovanje v resničnostnem šovu, saj se je leta 2016 že pojavila v Big Brotherju v Veliki Britaniji.

Kot zanimivost je Evelyn izpostavila, da si je nekoč taksi delila s pevcem Justinom Bieberjem. Bodoča nevesta ni razkrila, kaj se je tisto noč zgodilo, vendar je hudomušno dejala, da bo to zgodbo prihranila za težke čase. Evelyn so strokovnjaki v šovu namenili Ruperta.

Rupert, 27 let

Rupert je električar iz Brisbana, ki so mu strokovnjaki ljubezenskega eksperimenta namenili Evelyn. Pred vstopom v šov so Ruperta prijatelji opisali kot pristnega fanta, ki išče resno zvezo.

27-letnik je samski šest mesecev, pred tem pa je bil v zvezi, a je iskra ljubezni ugasnila. Rupert se je opisal kot ljubečega in zvestega in povedal, da ima oči le za svojo partnerico, ko je v razmerju.

Hugo, 32 let

Izvršni direktor računalniškega podjetja Hugo je zabavljač z izjemno visokimi standardi, ko gre za partnerske odnose. 32-letnik bo srečo v ljubezni poskusil poiskati s Taylo.

Do zdaj je bil štirikrat zaljubljen, zato upa, da bo prav ona prava zanj. Pred šovom so ga prijatelji opisali kot srčnega in sproščenega fanta, ki si želi pristne ljubezenske zveze.

Tayla, 27 let

Tyla je eno leto samska, potem ko jo je prevaral fant, s katerim je bila v zvezi šest let. Zdaj se je odločila,da bo moškega svojih sanj poiskala s pomočjo strokovnjakov.

27-letna medicinska sestra upa, da bo prekinila začarani krog, saj se je doslej vedno zapletala z napačnimi fanti. Želi se ustaliti in si ustvariti družino.

Kakšni so bili odzivi novih udeležencev šova, ko bodo pred oltarjem zagledali svoje boljše polovice, preverite v nocojšnji epizodi Poroke na Prvi pogled: Avstralija, ki bo postregla s še enim dramatičnim razkritjem.

