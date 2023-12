Takšne težave ima naša pevka zaradi prepoznavnosti na Hrvaškem #video

Pevka Nastja Gabor in pevec Luka Basi veljata za enega najbolj priljubljenih glasbenih parov pri nas, s svojo glasbo pa navdušujeta tudi mimo naših meja, zato ju ljudje prepoznavajo, tudi ko se odpravita na dopust na Hrvaško. Nastja je priznala, da čeprav zelo uživajo na Pagu, kjer imajo svojo mobilno hiško, je to lahko včasih tudi nekoliko naporno.

"Ker so tam Hrvati in Slovenci in veliko jih naju pozna in nimamo več tistega miru," je povedala vedno nasmejana pevka in razložila, kaj storijo v trenutkih, ko si res zaželijo miru. "Tako greva večkrat na čoln, da greva na kakšne druge otoke, v zalivčke ..." Več v zgornjem videu.

Kako dobro se je priljubljena pevka Nastja Gabor odrezala v zabavnem kvizu Kolo sreče, pa izveste nocoj ob 20. uri na Planetu.

