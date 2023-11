Osebni trener osupnil: v enem letu pojedel kar 50 kilogramov čokoladnega namaza #video

Dvakratni svetovni prvak v fitnesu, televizijski komentator in trener, ki je treniral tudi bivšega predsednika Boruta Pahorja in pevko Severino, bo tokrat med tremi tekmovalci v Kolesu sreče, kjer je razkril tudi kakšno zanimivost o sebi.

Med drugim je Milutinovič voditelju Klemnu Bučanu priznal, da se, čeprav trenira dvakrat na dan in sedem dni v tednu, tudi sam kdaj pregreši. Včasih se tako na njegovem krožniku znajdejo tudi pica ali ocvrta hrana. Od sladke hrane ima najraje znameniti italijanski čokoladni namaz, ki ga je kar z žlico. Pri tem je osupnil s podatkom o rekordni količini namaza, ki jo je zaužil v enem letu.

"Meni je uspelo v enem letu 50 kilogramov. To je na teden povprečno kar en kilogram," je povedal Andrej Milutinovič, voditelj Klemen Bučan pa se je pošalil, da je to enakovredno teži njegove sovoditeljice Nataše Naneve.

"To ni nekaj, na kar bi bil ponosen, ampak je tako pač naneslo. Tako je bilo eno leto . Nimam kaj, ne bom se sramoval, ampak tudi to se da 'pokuriti' z veliko treninga," je zaključil osebni trener, ki ga boste nocoj lahko spremljali v oddaji Kolo sreče, kjer bo spregovoril tudi o tem, kako je trenirati znane obraze, kot so bivši predsednik Borut Pahor, pevka Severina, igralec Jurij Zrnec in drugi. Več v zgornjem videu.

Zabavni kviz Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Ob 21.05 sledi oddaja Večerja za 5: Na deželi, ob 22.20 pa ne zamudite razburljivega nadaljevanja ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija.

