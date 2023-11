Ste vedeli, da pevka teče maratone? Razkrila je, kateri je bil najbolj poseben. #video

V oddaji bo svoje znanje in predvsem srečo tokrat preizkušala tudi priljubljena pevka Irena Yebuah Tiran, ki je navdušena športnica. Rada se potaplja in teče. Teči je začela pred približno dvajsetimi leti in v tem času je pretekla kar nekaj maratonov, tudi nekatere najbolj znamenite, kot je berlinski.

Voditelju Klemnu Bučanu je v oddaji razkrila, kateri izmed maratonov ji je bil najljubši in najbolj poseben. "Ni bil uradni maraton, ampak je bil dobrodelni operni maraton, ki sem ga jaz organizirala in tekla za dober namen. Zbirala sem denar za mlada tekačico in tekača ter mlada pevko in pevca," je povedala Irena in razložila, da je bil tek poseben tudi zato, ker so se tekači na vsakih nekaj kilometrov ustavili ter peli operne skladbe in druge znane napeve.

V oddaji, ki bo na spored nocoj ob 20. uri na Planetu, bomo izvedeli še, da pevka zelo rada peče torte. Katero najraje pripravi, izveste v zgornjem videu in nocojšnjem Kolesu sreče.

