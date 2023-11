Priljubljena pevka v zadrego spravila voditelja Milijonarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali novo epizodo kviza Milijonar, ki ga vodi Jure Godler. V zadnjem delu oddaje bo na vroči stol sedla tudi pevka Anika Horvat, ki bo izkupiček namenila v dobrodelne namene. Pogovori med voditeljem in tokratno VIP tekmovalko bodo poskrbeli za kar nekaj smeha.

Tudi tokrat v Milijonarju smeha ne bo manjkalo, saj so bili pogovori med voditeljem in tokratno VIP tekmovalko zares zabavni. Tako je bilo tudi pri vprašanju o hrvaškem otoku Pag, ki je znan po glasnih poletnih zabavah. Pevka je voditelja vprašala, če se je kakšne že udeležil.

"Ne, jaz nisem človek za zabave. Jaz sem flaša, pa v klet, če že ... Ne, saj se šalim. Ampak da bi se šel na plažo zabavat samo v kopalkah ... To ni moj stil," je odgovoril Jure Godler.

"Ti si bolj spontani zabavljač, po mojem mnenju," mu je rekla pevka.

"To pa je res. Zato bi se tam znal znajti, ja. Nag na kakšni plaži. Na zabavi," ji je potrdil voditelj.

Anika se je ob tem začudila: "Nag?" in voditelja spravila v zadrego.

"Mislim, ne. V teh ozkih kopalkah. No, ne. Ne bom dajal teh slik v možgane gledalk in gledalcev, ker mislim, da si ne zaslužijo tega," je odvrnil voditelj in nasmejal vse v studiu. Več v zgornjem videu.

Anika Horvat bo sicer v Milijonarju denar zbirala za Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. "Gre za otroke s posebnimi potrebami in tudi za otroke, ki so brez staršev," je razložila pevka. Kako dobro se je v kvizu odrezala, pa preverite v nocojšnji oddaji.

Ponovitev kviza Milijonar bo odslej tolmačena v slovenski znakovni jezik. Ogledali si jo boste lahko v nedeljo ob 19. uri na Planetu!

Kviz Milijonar je na sporedu vsak petek ob 20. uri na Planetu. Ob 21.20 sledi satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Ne zamudite!

