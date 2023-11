Igralka presenetila: V tej seriji sploh nisem želela igrati

İclal Aydın je 52-letna turška igralka, pisateljica, novinarka in TV-voditeljica, ki v seriji Tri sestre (Üç Kız Kardeş) igra mamo Nesrin. Obenem je İclal Aydın tudi avtorica knjige, po kateri je serija Tri sestre nastala. Zgodba se se odvija v mestu Ayvalık, kjer je roman tudi nastal.

"To je zelo poseben kraj, kamor pogosto grem in pišem, kjer se skrivam in kjer se dobro počutim," je povedala igralka in pisateljica, ki je vesela, da je njena knjiga doživela tako velik uspeh. "Tri sestre so postale ena najbolj priljubljenih knjig v Turčiji," je povedala in dodala, da je bilo prodanih več kot 500 tisoč izvodov.

Pisanje scenarija za serijo je nato prepustila televizijskim scenaristom. "Moji prijatelji scenaristi zdaj pišejo zgodbo posebej za televizijsko dinamiko. Jaz se v to ne vtikam. Zdaj sem samo igralka," je dejala, čeprav med pisanjem te močne družinske zgodbe niti pomislila ni, da bi v seriji zaigrala. "Pravzaprav sploh nisem hotela igrati. Bolj me je osrečevalo pisanje."

Vseeno je nato pristala, da bo igrala mamo Nesrin. "Še vedno me sprašujejo za mnenje o zgodbi, vendar je zelo težko. Težko je drugemu predati nekaj, kar si sam napisal. Zato se zdaj sploh ne vmešavam. Ker, kot sem rekla, televizijska dinamika ima druge zahteve. Zdaj delam samo tisto, kar mi rečejo."

Poudarila je, da je izjemno navdušena nad ekipo, ki ustvarja serijo. "V prvih dveh epizodah sem ves čas jokala. Gledala sem dekleta in jokala. Res so od boga poslana. To je dragoceno, ker takšnih odnosov v današnjem svetu ni lahko vzpostaviti. Postala so moja družina. Zato sem čustvena, ko jih gledam. Tudi one imajo mene rade. Ko snemajo prizore, vedno z enim očesom gledajo mene in z drugim režiserja," je še povedala igralka, ki jo od ponedeljka do petka lahko spremljate v seriji Tri sestre (Üç Kız Kardeş).

