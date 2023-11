Neverjetna preobrazba neveste iz šova: bi jo prepoznali?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 22.20 spremljate razburljiv resničnostni šov Poroka na prvi pogled: Avstralija, v katerem poskuša ljubezen najti tudi 27-letna vizažistka Caitlin, ki je po koncu snemanja šova poskrbela za korenito spremembo svojega videza.

Caitlin so strokovnjaki iz ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija za ženina izbrali osebnega trenerja Shannona, a stvari med njima niso ravno najbolj rožnate. Težave med njima so se začele, potem ko je Shannon pohvalil videz drugih udeleženk šova in pokritiziral Caitlin. Nespretno je nato hotel svoje izjave popraviti z besedami: "Nisem videl teh deklet brez ličil, tebe pa sem."

Shannon in Caitlin Foto: Planet TV

Vse skupaj se je še bolj zapletlo, ko ga je ujela med med telefonskim pogovorom z nekdanjo zaročenko, s katero ima otroka. Ko ga je Caitlin vprašala o tem, se je Shannon zlomil in priznal, da je morda še vedno zaljubljen v bivšo.

Na ceremoniji zaobljub in po ostrem pogovoru s strokovnjaki je Shannon sicer obljubil, da se bo od zdaj posvetil izključno svoji izbranki iz šova.

Foto: Planet TV

Ali svojo zvezo še lahko spravita na pravo pot, bomo izvedeli v naslednjih epizodah šova Poroka na prvi pogled: Avstralija. Je pa Caitlin po koncu snemanja šova poskrbela za veliko spremembo, tako da je skoraj neprepoznavna. Njen videz je povsem drugačen od njene podobe v šovu.

Pred časom je namreč na svojem profilu na Instagramu presenetila s spremembo barve las. Ti niso več svetli, ampak so zdaj temne barve. Drugačen je tudi njen nasmeh, saj si je estetsko popravila zobe.

Njeni sledilci so hitro pohvalili preobrazbo in v komentarjih zapisali, da je s tem njena lepota dosegla novo raven.

Caitlin je sicer druga nevesta iz Poroke na prvi pogled: Avstralija, ki se je pridružila spletni platformi OnlyFans, potem ko je Bronte razkrila, da je v prvih treh dneh na platformi zaslužila sto tisoč avstralskih dolarjev.

