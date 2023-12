V šovu učijo o uspešnih ljubezenskih zvezah, sami pa ...

Od ponedeljka do četrtka ob 22.20 lahko na Planetu spremljate izjemno razburljiv resničnostni šov Poroka na prvi pogled: Avstralija, v katerem udeležence skozi ljubezenski eksperiment vodijo strokovnjak za partnerske odnose John Aiken, klinična seksologinja Alessandra Rampolla in psihologinja Mel Schilling. Tokrat nas je zanimalo, kako uspešno so strokovnjaki svoje bogato znanje in izkušnje uporabili v svojih partnerskih zvezah.

Strokovnjaki v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija natančno vedo, kaj je težava posameznega para v šovu in kaj bi bilo treba storiti, da ga rešijo. Zato bi marsikdo predvideval, da o ljubezenskih zvezah vedo praktično vse in da je tudi njihovo ljubezensko življenje popolno. Pa je res?

John Aiken

Strokovnjak za partnerske odnose John Aiken je ženo Kelly spoznal pred 17 leti, potem ko jo je videl na televiziji na Novi Zelandiji, kjer je delala kot televizijska voditeljica. Ko sta se spoznala, je bila Kelly vdova, saj se je njen prvi mož smrtno ponesrečil v nesreči s kanujem. Kljub temu, da ji je bil John takoj všeč, ni bila pripravljena na novo zvezo.

"Je oseba, za katero sem zelo hvaležen, da sem jo spoznal," je povedal John. "Okoli sebe je imela veliko ljudi, ki so bili zelo zaščitniški in niso želeli, da bi prehitro začela z novo zvezo." Par se je vseeno dobival in nadaljeval s spoznavanjem, John je v tistem času pogosto letel med Aucklandom in Wellingtonom. Naposled sta se leta 2007 poročila. Po poroki sta se preselila v Avstralijo in imata skupaj dva otroka.

Mel Schilling

Srečno poročena je tudi psihologinja Mel Schilling. Njen mož Gareth, ki je po rodu s Severne Irske, vodi spletno stavnico, z Mel sta se spoznala, ko sta oba živela v Avstraliji.

"Cela trideseta leta sem bila samska," je povedala Mel. "Nihče me ni zanimal. Bila sem zaposlena s potovanji po svetu in delom v tujini ter se posvečala svojemu podjetju. Imela sem odlično življenje."

Mel in Gareth sta bila v poznih tridesetih, ko sta se spoznala na portalu za spletne zmenke. Imela sta zvezo na daljavo, v živo se nista srečala kar šest tednov. "V stikih sva bila vsak dan, večinoma preko elektronske pošte in telefonskih sporočil. Najprej se z njim nisem mogla pogovarjati po telefonu, saj nisem razumela njegovega naglasa," je pojasnila Mel. Par ima zdaj hči Maddie, ki jo je Mel rodila, ko je bila stara 42 let. Leta 2021 sta se preselila v Brighton v Angliji, saj je bilo tako lažje za Mel, ki je sodelovala tudi pri snemanju britanske različice šova Poroka na prvi pogled.

Alessandra Rampolla

Klinična seksologinja Alessandra Rampolla je edina samska, vendar je bila pred tem štiri leta poročena. Njen zakon z Johnom Hernandezom je razpadel, ker je želela ostati v Argentini in si ustvariti družino, on pa se je želel vrniti v Portoriko, da bi bil bližje svoji družini.

Alessandra je dejala, da ji je ločitev pomagala tudi bolje razumeti, skozi kaj bodo šli nekateri pari v šovu. "Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi bila srečna skupaj in ne obžalujem ničesar, kar sem naredila," je dejala. "Med nama ni bilo nobene drame, rada se imava in sva prijatelja, a so se najine življenjske poti na neki točki enostavno ločile."

