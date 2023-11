Kar dva ženina sta med rjuhe skočila tik pred ljubezenskim eksperimentom

Pari so prvič v tej sezoni sedli pred strokovnjake in jim razkrili svoje odločitve, ali želijo ostati v eksperimentu ali želijo oditi. Pri tem je tri strokovnjake najbolj presenetilo dejstvo, da sta kar dva ženina tik pred poroko v šovu med rjuhe skočila z drugimi dekleti, zaradi česar se njuna želja najti pravo ljubezen v ljubezenskem eksperimentu ne zdi povsem iskrena.

Šokantni razkritji sta prišli na dan na ceremoniji zaobljub, potem ko sta Harrison in Shannon priznala, da sta pred prihodom v šov skočila med rjuhe s svojima bivšima in da sta pred kratkim govorila s svojima bivšima, čeprav sta v oddaji poročena. Shanon je celo priznal, da morda še vedno ljubi svojo bivšo.

Strokovnjak za partnerske odnose v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija John Aiken je bil zgrožen nad priznanji in ni želel izgubljati besed, ko je obema povedal, da je njuno vedenje nesprejemljivo.

"Vidva sta se prijavila v eksperiment, v katerega se je prijavilo več kot deset tisoč ljudi. In teden dni pred prihodom sta se družila z bivšima. To je nesprejemljivo. Če bi nam to prej povedala, vaju ne bi sprejeli v eksperiment. Iščemo samo samske ljudi, ki iščejo ljubezen. To je sebično in nespoštljivo vedenje. Pravita, da se želita zaljubiti, a temu nista stoodstotno predana," je dodal.

Shannon je povedal, da je zdaj opravil s svojo bivšo in da bo odslej popolnoma predan Caitlin, medtem ko je ona povedala, da dolguje sebi, da še enkrat poskusi. Oba sta napisala, da ostajata.

Več drame je bilo pri Harrisonu in Bronte, saj se je Bronte kljub vsemu, kar je prestala, odločila, da bo še naprej vztrajala, medtem ko je Harrison še enkrat šokiral vse prisotne in zapisal, da želi oditi. Kljub temu bo par moral vsaj še teden dni preživeti skupaj, saj udeleženci šov lahko zapustijo le, če se oba tako odločita.

