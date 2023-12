Šok v šovu: nevesta naposled priznala, da je varala svojega moža

Po eksplozivni ceremoniji zaobljub, po kateri sta kar dva para zapustila ljubezenski eksperiment, smo v torkovi epizodi Poroke na prvi pogled: Avstralija spoznali dva nova para, ki bosta pravo ljubezen poskusila najti s pomočjo strokovnjakov.

Čeprav sta obe poroki poskrbeli za veliko zanimivega dogajanja in predvsem pri novih nevestah pustili nekaj mešanih občutkov, je za pravo dramo poskrbela Claire, ki se je odločila svojemu možu v šovu Jesseju končno priznati, da ga je že v prvem tednu prevarala z drugim udeležencem šova.

Foto: Red Arrow Studios

Claire in njen mož Jesse sta šele pred kratkim obrnila nov list v svojem razmerju, potem ko se njuna skupna pot ni začela najbolje. Veliko težav sta imela že na medenih tednih, stvari so se še poslabšale, ko se je Jesse soočil s Claire, ker naj bi skupinskem večeru v pubu preveč zbližala z drugim udeležencem šova Adamom. Vendar sta Claire in Adam kmalu utišala njegove obtožbe, da naj bi šlo za kaj romantičnega in ga pred ostalimi udeleenci šova in strokovnjaki označila za paranoičnega.

Toda novi poročni obredi v šovu so pri Claire na plano spet prinesli občutke krivde in se je zato na neki točki celo opravičiti od mize in oditi v stranišče, saj ji je postalo slabo. Skrbelo jo je, kako bo na priznanje da se je poljubljala z drugim udeležencem šova reagiral njen mož Jesse, ki je končno začel uživati v njuni zvezi.

Zatem je končno zbrala pogum in Jesseja prosila za pogovor na samem, kjer mu je priznala: "Prelomila sem tvoje zaupanje in tisto noč, ko smo šli vsi ven, sva šla z Adamom ven in sva se poljubila."

Jesse se je cinično zasmejal in zmajeval z glavo: "Ves čas sem se spraševal, ali sem se motil, ali sem res preveč občutljiv in ljubosumen fant," je razočarano dejal in bil jezen, da ga je Adam tako izigral.

Nato je še Clair navrgel: "In da si ti poljubila tega tipa po tridesetih minutah klepeta. Ne vem, kakšen poljub sta imela, ampak mislim, da je bil bolj strasten, kot sva jih imela midva kadarkoli v teh treh tednih."

Foto: Red Arrow Studios

Že v nocojšnji epizodi bo Jesse zahteval pojasnila tudi od Adama, ki bo moral resnico razkriti tudi svoji soprogi Janelle, kar bo prinselo novo napeto dogajaje v šovu. Ne zamudite!

Najnovejšo sezono priljubljenega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20.

