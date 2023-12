Nekdanja exatlonovka si je izpolnila veliko željo #video

"Nives, letos poleti si si izpolnila dolgoletno željo?" je pogovor s tokratno VIP-tekmovalko začel voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan.

"Kupila sem mačko," je povedala Nives in dodala, da je bila že od mladih nog velika ljubiteljica živali. Že v najstniških letih sta si s sestro dvojčico kupili psa. "Jaz sem zdaj v zadnjih letih, odkar kužka ni, pogrešala živali. Zdi se mi, da so naši najboljši prijatelji in terapevti. So dober način sproščanja in preživljanja prostega časa. Manj časa preživim zdaj na telefonu. Je neka dodatna skrb in neko dodatno veselje doma," je razložila in poudarila, da je predolgo odlašala s to odločitvijo.

Po mačko se je odpravila v Nemčijo, ime Luna pa je izbral Nivesin izbranec Lenart, ki ga gledalci Exatlona poznajo tudi po vzdevku Thorminator. Lenart se na začetku ni strinjal z nakupom mačke, nato pa naj bi bil prav on tisti, ki je pri izbiri pasme in barve najbolj kompliciral, je v smehu še povedala Nives. Več v zgornjem videu.

Kako se je nekdanja exatlonovka odrezala v Kolesu sreče, lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

