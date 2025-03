To so znaki prehranskih pomanjkljivosti

Naše telo nam neprestano pošilja signale o svojem stanju – le prisluhniti jim moramo. Koža, lasje in nohti so pogosto odraz našega notranjega zdravja ter lahko nakazujejo pomanjkanje določenih hranil ali neravnovesja v telesu. "Morali bi se naučiti bolje znati povezati s svojim telesom in sporočili, ki nam jih posreduje skozi kožo, nohte, lase; ne pa da jih prekrivamo z ličili in geli," meni Nives Orešnik, osebna trenerka in zagovornica zdravega življenjskega sloga, s katero smo se pogovarjali o tem, kako prepoznati znake pomanjkanja in kako podpreti zdravje črevesja in jeter ter okrepiti svoje telo s pravilno prehrano in navadami.

V spodnjem kvizu preverite, ali vaš način življenja in prehranjevanja zadosti potrebam po vitaminih in mineralih! Na koncu oddajte podatke, trem bomo podarili vrednostni bon za 20 evrov za trgovino SPAR.

Kako telo sporoča pomanjkanje hranil?

Ko nam primanjkuje določenih hranil, naše telo to pogosto izrazi skozi spremembe na koži, laseh in nohtih. Kadar lasje izpadajo bolj kot običajno, je to lahko posledica hormonskega neravnovesja ali pomanjkanja pomembnih vitaminov in mineralov, kot so vitamin D, vitamini skupine B, železo in cink. Suhost in lomljivost las lahko nakazujeta na pomanjkanje maščobnih kislin, ki so ključne za zdravo lasišče in sijaj las. Tudi nohti so dober kazalnik notranjega zdravja. Krhki, lomljivi in počasi rastoči nohti so lahko znak pomanjkanja železa, cinka ali vitamina A.

Foto: Jan Lukanović

Koža, kot največji organ telesa, je ogledalo notranjega ravnovesja. "Suha koža lahko kaže na pomanjkanje vode, podhranjenost, pomanjkanje vitamina A, niacina, železa, vitamina D," pojasni Orešnik. Pojav izpuščajev, aken ali razpok na koži in ustnicah je lahko povezan z oslabljenim imunskim sistemom in kaže na potrebo po dodatnem vnosu vitamina C, cinka in vitamina D.

"Tudi prehranske spremembe, hitre in ekstremne diete lahko vodijo do pomanjkanja vitaminov in mineralov, pokažejo pa se kot čezmerno izpadanje las, počasnejša rast nohtov, utrujen in suh videz kože," še opozori sogovornica.

Vsakodnevne navade za zdravo črevesje, jetra in kožo

Za zdravo delovanje črevesja, jeter in kože je pomembno, da se vsakodnevno posvetimo navadam, ki podpirajo naše telo in mu pomagajo pri optimalnem delovanju. "Ena najpomembnejših praks je zadostna hidracija – pitje dovolj vode skozi ves dan." Poleg vode lahko posežemo tudi po nesladkanih čajih ali naravnih napitkih. "Izogibajmo se škodljivim razvadam, kot sta prekomerno uživanje alkohola in kajenje, saj ti dve navadi obremenjujeta jetra in slabšata stanje kože."

Da bi ohranili vitalnost las, nohtov, kože, jeter in črevesja, je treba zagotoviti zadosten vnos ključnih hranil: za zdravo črevesje : fermentirana živila, vlaknine in prehrana brez umetnih dodatkov,

: fermentirana živila, vlaknine in prehrana brez umetnih dodatkov, za močne lase in nohte : vitamini A in B, cink ter železo,

: vitamini A in B, cink ter železo, za zdrava jetra: živila bogata z antioksidanti, kot so borovnice, rdeča pesa, mastne ribe in oljčno olje. Orešnik opozori na škodljiv vpliv konzervansov in umetnih sladil na črevesno mikrobioto, na kar bodimo pozorni, ko se odločamo za dopolnitev prehrane s prehranskimi dopolnili.

Foto: Jan Lukanović

Prehranska dopolnila so lahko naš zaveznik Včasih ob hitrem tempu življenja težko vsak dan zaužijemo vse potrebne hranilne snovi. Morebitne vrzeli lahko dopolnijo prehranska dopolnila SPAR Vital PURE . Ta linija izdelkov je novost na trgu, osredotoča se na podporo zdravju z enostavno uporabo in kakovostnimi sestavinami.



SPAR Vital PURE je linija pristnih in preverjenih prehranskih dopolnil. Foto: Jan Lukanović SPAR Vital PURE vključuje premišljeno izbrana prehranska dopolnila, polna koristnih in preverjenih sestavin. Zasnovana so z mislijo na dobro počutje ob različnih življenjskih izzivih. Vsak izdelek SPAR Vital PURE preverijo v neodvisnem laboratoriju, da vam lahko zagotovijo kakovostno podporo v vsakem trenutku – naravno, učinkovito in brez kompromisov. Izdelki SPAR Vital PURE so brez arom in brez konzervansov.

Z rednim gibanjem do boljšega počutja

Tudi redna telesna aktivnost pomembno prispeva k zdravju notranjih organov in kože. "Gibanje izboljšuje prekrvavitev, pospešuje presnovo ter spodbuja izločanje toksinov skozi znojenje." Hkrati ugodno vpliva tudi na mentalno zdravje, zmanjšuje stres in podpira splošno počutje, kar se odraža tudi na zdravem videzu kože. Ko smo redno telesno aktivni, se tkiva bolje prekrvavijo, mišice se krepijo, presnovni procesi pa se pospešijo, kar vpliva na boljšo absorpcijo hranil in lažje izločanje strupov iz telesa.

Foto: Jan Lukanović

Antioksidanti so naravni ščit pred oksidativnim stresom

Antioksidanti so snovi, ki zavirajo oksidacijske procese v telesu in pomagajo preprečevati nastanek bolezni. "Prosti radikali, ki se sproščajo ob oksidacijskih procesih, lahko povzročijo celične poškodbe, kar vodi do pospešenega staranja in različnih zdravstvenih težav. Povečano število prostih radikalov nastane predvsem v obdobjih povečanega stresa. Vitamina C in E sta močna antioksidanta, ki ščitita celice pred poškodbami in upočasnjujeta proces staranja."

Povezava prehrane, prehranskih dopolnil in splošnega počutja

Orešnik poudarja, da lahko uravnotežena prehrana in prehranska dopolnila pomagajo pri ohranjanju ravnovesja v telesu. "Na primer, pri težavah s stresom in spanjem lahko pomagajo prehranska dopolnila, zeliščne kapljice, čaji, pa tudi določeni rituali sproščanja. Različne začimbe in zelišča lahko pripomorejo tudi k zmanjšanju vnetnih procesov, olajšajo prebavo in izboljšajo počutje. Kadar težko ohranjamo ravnovesje in je naše življenje zaradi izzivov in različnih dogodkov neuravnoteženo, so lahko prehranska dopolnila dobra podpora, da prebrodimo določeno obdobje, kadar nam ne uspe ohranjati ravnovesja v prehrani, gibanju in počitku."

Foto: Jan Lukanović

V današnjem hitrem tempu življenja pogosto pozabljamo poslušati svoje telo. Nives Orešnik nas spodbuja, da mu prisluhnemo in skrbimo za svojo vitalnost s celostnim pristopom – z uravnoteženo prehrano, telesno aktivnostjo ter premišljeno izbiro dopolnil.

Več o zdravih navadah: