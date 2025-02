Skrivnosti močnega imunskega sistema: kaj naše telo potrebuje?

Zimski čas prinaša nizke temperature in krajše dneve, pa tudi povečano tveganje za prehlade in druga obolenja. Naš imunski sistem, ki je ključni obrambni mehanizem telesa, v tem obdobju potrebuje dodatno pozornost. Hladno vreme, manj sončne svetlobe, povečan čas, preživet v zaprtih prostorih, ki so pozimi pogosto slabo prezračeni, in morebitne prehranske pomanjkljivosti lahko oslabijo našo odpornost in povečajo tveganje za okužbe. Kako torej zaščititi svoje zdravje in podpreti imunski sistem? Pogovarjali smo se z Nives Orešnik, osebno trenerko fitnesa in pilatesa ter zagovornico zdravega in aktivnega življenja. Razkrila nam je svoje metode za vzdrževanje odpornosti.

Barvit krožnik za močen imunski sistem

Sogovornica poudarja, da je raznolika prehrana, bogata z mikrohranili, temelj zdravja. "Zelenjava in sadje sta nepogrešljiva, saj vsebujeta vitamine, minerale in tudi vlaknine, ki podpirajo našo črevesno mikrobioto. Ta ima ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema, saj je večina imunskih celic prav v črevesju," pojasnjuje. Z zdravo črevesno mikrobioto dosežemo tudi ustrezno absorpcijo hranil v telo.

Foto: Shutterstock

Priporoča, da poskrbimo za pester izbor živil: barvit krožnik, poln svežih in sezonskih sestavin, je odličen začetek.

Vitamin C, D3 in cink so ključni vitamini in minerali

Ob zavedanju, da so vitamin C, D3 in cink med najpomembnejšimi hranili za krepitev odpornosti, vsakodnevno izbira raznoliko prehrano in zadostno količino zelenjave in sadja, stročnic ter mesa. Vitamin C najdemo v citrusih, jagodičevju in zeleni zelenjavi, medtem ko so dober vir cinka oreščki, stročnice in morski sadeži. "Ker naše telo vitamina C ne shranjuje, ga je treba vsakodnevno vnašati s prehrano," poudarja Orešnik. Vitamin D lahko pridobimo z izpostavljanjem sončni svetlobi ali iz živil, kot so ribe, jajca in ribje olje.

Foto: Getty Images

"Bogat vir cinka so na primer oreščki, stročnice, morski sadeži, meso. Pri živilih rastlinskega izvora je razpoložljivost cinka slabša," poudarja, zato morajo več pozornosti temu nameniti vegetarijanci in vegani.

"Citrusi, jagode, zelena zelenjava so bogati viri vitamina C. Ker naše telo vitamina C ne more shraniti, ga moramo vsak dan vnašati s prehrano," doda. Uživanje jajc, rib in ribjega olja, ki so bogata z vitaminom D, svetuje vsem, saj smo pozimi veliko manj izpostavljeni sončni svetlobi, s katero ga sicer dobimo.

Redno gibanje je podpora imunskemu sistemu

Redna telesna aktivnost spodbuja krvni obtok, krepi limfni sistem in sprošča številne hormone, ki pozitivno vplivajo na telo in um. Ti hormoni imajo pomembno vlogo pri energijski presnovi, obnavljanju tkiv, zmanjševanju stresa in izboljšanju razpoloženja. "Med aktivnostjo naše telo razvija tudi odpornost proti stresu in se na tak način krepi, poleg boljše kondicije se izboljša tudi telesna sestava," pojasni izkušena trenerka.

Foto: Jan Lukanović

"Pomembno je, da vadbo prilagodimo svojim zmožnostim in poskrbimo za primerno regeneracijo," svetuje. Krajši dnevni sprehodi ali kolesarjenje so dobrodošli, vendar je za optimalno podporo imunskemu sistemu priporočljivo vključiti tudi intenzivnejšo vadbo.

Ravnovesje namesto stroge rutine

"Sem oseba, ki nima posebnih jutranjih ali večernih rutin. Vstajam zgodaj, delam v jutranjih urah, zvečer poskrbim za kakovosten lahek obrok in se pred spanjem izogibam delu, stresu in ekranom," pove o svojem vsakdanu. Raje kot da prakticira rutino, poskrbi za ravnovesje ustrezne prehrane in gibanja ter na različne načine skuša uravnavati vsakodnevni stres.

Foto: Jan Lukanović

Seveda je ključno, da vsak posameznik najde nekaj, kar mu ustreza pri vzdrževanju rednega gibanja, uravnotežene prehrane in spopadanja s stresom.

Prehranska dopolnila so lahko naš zaveznik Včasih ob hitrem tempu življenja težko vsak dan zaužijemo vse potrebne hranilne snovi. Morebitne vrzeli lahko dopolnijo prehranska dopolnila SPAR Vital PURE . Ta linija izdelkov je novost na trgu, osredotoča se na podporo zdravju z enostavno uporabo in kakovostnimi sestavinami.



SPAR Vital PURE je linija pristnih in preverjenih prehranskih dopolnil. Foto: Jan Lukanović SPAR Vital PURE vključuje premišljeno izbrana prehranska dopolnila, polna koristnih in preverjenih sestavin. Zasnovana so z mislijo na dobro počutje ob različnih življenjskih izzivih. Vsak izdelek SPAR Vital PURE preverijo v neodvisnem laboratoriju, da vam lahko zagotovijo kakovostno podporo v vsakem trenutku – naravno, učinkovito in brez kompromisov.

Podprimo svoje telo z zdravimi navadami

Nives Orešnik na koncu poudarja, da ni bližnjic ali čudežnih rešitev. "Najpomembnejše je, da dosledno podpiramo svoje telo z zdravimi navadami – uravnoteženo prehrano, gibanjem in ustreznim obvladovanjem stresa. To je najzanesljivejši recept za dolgoročno zdravje."

Naravna krepitev imunskega sistema je dolgoročna naložba v dobro počutje.

*Prehranska dopolnila ne morejo biti nadomestilo za uravnoteženo prehrano.